WRC: Ο Thierry Neuville με Hyundai ταχύτερος στο shakedown της Κένυας

Επιστροφή στη δράση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι – WRC, με το ράλι Σαφάρι στην Κένυα.

Σε εκ διαμέτρου αντίθετο περιβάλλον, από τα χιόνια της Σουηδίας στα σκληρά χώματα και τις λάσπες της Κένυας (έβρεξε πολύ τις τελευταίες ημέρες) στην αφρικανική ήπειρο, οι οδηγοί καλούνται να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αγώνας περιλαμβάνει 20 ειδικές διαδρομές, 2 σήμερα Πέμπτη, 8 αύριο Παρασκευή, 6 το Σάββατο και 4 την Κυριακή που τελειώνει το ράλι.

Ωστόσο, σήμερα, στο κλασικό shakedown, πριν τις δύο ειδικές διαδρομές, που οι οδηγοί κάνουν το τελικό σετάρισμα των αυτοκινήτων, ο Τιερί Νεβίλ με Hyundai i20N έκανε τον καλύτερο χρόνο, στην 185η εκκίνηση που παίρνει, ξεπερνώντας τον πολυπρωταθλητή Σεμπαστιάν Λεμπ!

Ο Νεβίλ ήταν κατά 1,8 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Ολιβερ Σόλμπεργκ της Toyota Gazoo Racing, στην μόλις τέταρτη εκκίνησή του για την ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να προβλέψει το τελικό αποτέλεσμα εδώ, αυτό το Σαββατοκύριακο», παραδέχτηκε ο Νεβίλ. «Πρέπει να βρούμε τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στο να πηγαίνουμε αρκετά γρήγορα και στο να μην πηγαίνουμε πολύ γρήγορα. Οι συνθήκες θα είναι φρικτές σε ορισμένα σημεία», είπε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIA World Rally Championship (@officialwrc)

Ο Σάμι Παχάρι της Toyota και ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Ελφιν Εβανς της ίδιας ομάδας, ακολούθησαν σε χρόνους, ενώ ο Σεμπαστιάν Οζιέ, που δεν έτρεξε στη Σουηδία, και ο μόνος ενεργός οδηγός με πολλαπλές νίκες στην Κένυα, συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα μπροστά από τον Εζαπέκα Λάπι της Hyundai.

«Είναι πιο δύσκολο από ποτέ», σημείωσε ο Οζιέ. «Η βροχή ήταν έντονη, οπότε ορισμένα τμήματα θα είναι πολύ, πολύ δύσκολα. Θα πρόκειται για επιβίωση», ανέφερε.

Για την M-Sport Ford, ο Τζόσουα ΜακΕρλιν τερμάτισε μπροστά από τον Τακαμότο Κατσούτα της Toyota, στην έβδομη θέση και ο Τζον Αρμστρονγκ, κάνοντας το ντεμπούτο του στο χωμάτινο Rally1, τερμάτισε ένατος. Και οι δύο Ιρλανδοί τερμάτισαν την περίοδο πέντε δευτερόλεπτα πριν από το σημείο αναφοράς του Νεβίλ.

Ο Αντριέν Φορμό με Hyundai ολοκλήρωσε την πρώτη δεκάδα.

Αργότερα θα έχουμε την πρώτη από τις δύο ειδικές διαδρομές της ημέρας.