WRC: Προβάδισμα του Solberg με Toyota στη Σουηδία

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι – WRC, και Σουηδός στην καταγωγή (από τη μξητέρα του) Όλιβερ Σόλμπεργκ, ξεκίνησε το ράλι Σουηδίας με εξαιρετικό στυλ, κερδίζοντας την πρώτη ειδική διαδρομή και αποκτώντας από νωρίς το προβάδισμα στον αγώνα.

Σήμερα Πέμπτη, ο νικητής του Μόντε Κάρλο, υποστηριζόμενος από το κοινό της πατρίδας του, έκανε τον καλύτερο χρόνο στην υπερειδική διαδρομή Umea μήκους 10,23 χιλιομέτρων.

Ο Σόλμπεργκ, ξεκινώντας πρώτος στο δρόμο, άφησε πίσω του τον ομόσταβλό του Έλφιν Έβανς της Toyota κατά 3,8 δευτερόλεπτα, ενώ τρίτος είναι ο Τακαμότο Κατσούτα, επίσης με Toyota. Πολύ κοντά, στην τέταρτη θέση, με ένα ακόμα Toyota, ο Σάμι Παχάρι.

Ο Τιερί Νεβίλ, με το πρώτο Hyundai στην 5η θέση, στα 6,7 δευτερόλεπτα από την κορυφή, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2024. Πίσω του, δύο ακόμα οδηγοί της Hyundai, ο Αντριέν Φορμό και ο Εζαπέκα Λάπι, που επανήλθε στη Hyundai.

Στην 8η και 9η θέση οι δύο οδηγοί της M-Sport-Ford, Τζόσουα ΜάκΕρλιν και Μάρτινς Σεσκς, με τον Λορέντσο Μπερτέλι να κλείνει τη δεκάδα με Toyots Yaris Rally1.

Αύριο Παρασκευή η μέρα περιλαμβάνει 7 ειδικές διαδρομές σε δύσκολο τοπίο.