WRC: Σαν χιονοστιβάδα πέρασε η Toyota από τη Σουηδία

Μετά το απόλυτο στο Μόντε Κάρλο, στον πρώτο αγώνα του WRC για το 2026, όπου στους ασφάλτινους δρόμους του μικρού πριγκιπάτου, με λίγο χιόνι και πάγο, η Toyota έκανε το 1-2-3, τώρα στο απόλυτο χιόνι η ιαπωνική ομάδα διέλυσε τον ανταγωνισμό.

Η Toyota πέτυχε το 1-2-3-4, με νικητή τον Έλφιν Έβανς, ο οποίος στον πρώτο αγώνα τερμάτισε δεύτερος, πίσω από τον ομόσταβλό του Όλιβερ Σολμπεργκ.

Ο Έβανς κατέκτησε τη 12η νίκη στην καριέρα του και την 3η στη Σουηδία, με διαφορά 14,3 δευτερολέπτων από τον ομόσταβλό του στην Toyota, Τακαμότο Κατσούτα, που και πάλι έφτασε κοντά στην πηγή (πρώτη νίκη στο WRC), αλλά νερό δεν ήπιε, έχοντας 5 δεύτερες θέσεις στην καριέρα του.

Ο Σάμι Παχάρι με ένα ακόμα Toyota πήρε το δεύτερο βάθρο της καριέρας του, ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου, αφήνοντας εκτός νυμφώνος τον Όλιβερ Σόλμπεργκ, που ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του, όταν χτύπησε σε μια στοίβα χιονιού και έπαθε κλατάρισμα, χάνοντας υπερ-πολύτιμο χρόνο που του στέρησε το βάθρο.

«Προφανώς, είμαστε αρκετά χαρούμενοι και ανακουφισμένοι αυτή τη στιγμή. Δεν ήμασταν σίγουροι για το πώς θα φαινόταν η Power Stage. Χαιρόμαστε με τον χρόνο στο τέλος και με αυτό το αποτέλεσμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα», δήλωσε ο Έβανς, που ήταν ταχύτερος σε 5 ειδικές διαδρομές από τις 18 του αγώνα, ενώ από 4 κερδισμένες ειδικές είχαν οι Σόλμπεργκ και Κατσούτα, από 2 ο Παχάρι και ο Τιερί Νεβίλ με Hyundai, και 1 ο Μάρτινς Σεσκς, με Ford Puma.

Τώρα στη βαθμολογία ο Έβανς είναι με 13 βαθμούς μπροστά από τον Σόλμπεργκ (60-47), ενώ 30 βαθμούς έχει ο Κατσούτα, 28 ο Αντριέν Φορμό με Hyundai, 21 ο Τιερί Νεβίλ με Hyundai και 18 ο Σεμπαστιάν Λεμπ που δεν έτρεξε στη Σουηδία, κάνοντας και φέτος επιλεγμένους αγώνες με την Toyota.

Στους κατασκευαστές, η Toyota έχει 117 βαθμούς και 66 η Hyundai, με την M-Sport Ford στους 14 βαθμούς.

Ο αγώνας αποδείχθηκε πολύ δύσκολος για τη Hyundai και τα i20 N δεν έβγαλαν την αναμενόμενη ταχύτητα στα χιόνια. Και τα τρία πληρώματα δοκίμασαν μια πληθώρα αλλαγών στις ρυθμίσεις για να μειώσουν τη διαφορά από την Toyota, όμως ο Αντριέν Φορμό ήταν 1 λεπτό και 50 δευτ. μακριά από τον πρώτο, ο Εζαπέκα Λάπι (επέστρεψε στο WRC μετά τη Χιλή το 2024) μόλις 3 δευτ. πίσω από τον Φορμό και ο Νεβίλ -πρωταθλητής του 2024- έμεινε 3 λεπτά και 45 δευτ. πίσω από τον Έβανς, χαρακτηρίζοντας αυτή την περίοδο ως την πιο δύσκολη της καριέρας του μέχρι σήμερα.

Δύο Puma της M-Sport Ford, στις θέσεις 8 και 9 με Τζον Άρμστρονγκ και Τζος ΜακΕρλιν, ενώ ο Σεσκς που είχε προβλήματα με τα ελαστικά, εγκατέλειψε την Παρασκευή, επέστρεψε το Σάββατο, όμως τερμάτισε στην 35η θέση.

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσε ο Φινλανδός Ρόοπε Κόρονεν με Toyota GR Yaris, ο οποίος νίκησε τον πρώην εργοστασιακό οδηγό του WRC, Τέμου Σούνινεν, με ίδιο αυτοκίνητο, κερδίζοντας την κατηγορία WRC2.

Επόμενο ράλι στην Κένυα, 12-15 Μαρτίου, σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, με πολύ χώμα, σκόνη και πέτρες στην Αφρική.