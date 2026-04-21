WRC: Στη Γκραν Κανάρια η νέα «μάχη» αυτή την εβδομάδα

Μετά την Κροατία σειρά έχουν τα Κανάρια Νησιά για το WRC (23-26 Απριλίου), με έναν αγώνα στον οποίο η Hyundai θέλει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Στην Κροατία, ο Τιερί Νεβίλ πηγαίνοντας για τη νίκη, έκανε ένα λάθος στην τελευταία ειδική διαδρομή, έσπασε την ανάρτηση του Hyundai i20N Rally 1 και εγκατέλειψε, χάνοντας την ευκαιρία να κερδίσει για πρώτη φορά φέτος η κορεατική μάρκα.

Τώρα, ο Βέλγος, πρωταθλητής του 2024, θέλει να κάνει ξανά υπερήφανη την ομάδα. «Το Ράλι Islas Canarias είναι ίσως ο πιο απλός αγώνας σε άσφαλτο της σεζόν, όσον αφορά τις συνθήκες του δρόμου. Είναι ο πιο καθαρός αγώνας, με τις υψηλότερες συνθήκες πρόσφυσης από οποιοδήποτε άλλο ράλι σε άσφαλτο που κάνουμε. Οι δρόμοι έχουν έναν πολύ χαρακτήρα πίστας στη μέση ενός πανέμορφου τοπίου, αλλά είναι πολύ απαιτητικοί και τεχνικοί όσον αφορά τις σημειώσεις ρυθμού. Αυτή είναι μια από τις κύριες προκλήσεις εδώ: να κάνεις καλές σημειώσεις ρυθμού που μπορείς να εμπιστευτείς, επειδή οι στροφές είναι μεγάλες. Έχουμε δουλέψει σκληρά στο αυτοκίνητο, προσπαθώντας να το κάνουμε πιο ακριβές, βελτιώνοντας παράλληλα την ισορροπία. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα μπορέσουμε να πετύχουμε από άποψη αποτελέσματος».

Η Hyundai έρχεται από δύο θέσεις στο βάθρο σε Κένυα και Κροατία, αλλά χωρίς νίκη ακόμα, με την Toyota να έχει το απόλυτο με 4 νίκες, ενώ και πέρυσι είχε κερδίσει στα Κανάρια Νησιά με τον Κάλε Ροβάνπερα.

Το Rally Islas Canarias γιορτάζει την 50ή επέτειό του το 2026, με 18 ασφάλτινες ειδικές διαδρομές και 301,30 χιλιόμετρα αγωνιστικής απόστασης.

Το WRC επιστρέφει στα ηφαιστειακά τοπία της Γκραν Κανάρια και ανάμεσα στις διαδρομές περιλαμβάνεται η υπερειδική διαδρομή που θα διεξαχθεί στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Λας Πάλμας.

Ενώ τα επίπεδα πρόσφυσης στην άσφαλτο του νησιού είναι υψηλά, οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες και η πιθανή πυκνή ομίχλη στις ειδικές διαδρομές μεγαλύτερου υψομέτρου θα απαιτήσουν απόλυτη ακρίβεια. Οι ειδικές διαδρομές που μοιάζουν με πίστα είναι αδυσώπητες, και οι μεγάλες, ρέουσες στροφές τιμωρούν οποιοδήποτε λάθος. Λαμβάνοντας υπόψη τον ασταθή καιρό του νησιού, όπου οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν δραματικά μεταξύ των παράκτιων και των ορεινών ειδικών δρομέων, το πλήρωμα που θα προσαρμοστεί ταχύτερα θα έχει το πλεονέκτημα.