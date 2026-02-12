WRC: Στο απόλυτο λευκό με τα χιόνια στη Σουηδία

Είναι η πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια που ένας Σουηδός ηγείται στη βαθμολογία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι – WRC.

Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ, ο οποίος με Toyota Yaris Rally1 κέρδισε το πρώτο ράλι της χρονιάς στο Μόντε Κάρλο, με την Toyota να έχει το 1-2-3 στο βάθρο, πηγαίνει στην πατρίδα του τη Σουηδία (από Νορβηγό πατέρα και Σουηδή μητέρα, αλλά ο ίδιος με σουηδική υπηκοότητα) ως πρώτος στη βαθμολογία, έχοντας πίσω του τους ομόσταβλούς του Έβανς (έχει κερδίσει δύο φορές στη Σουηδία) και Οζιέ (δεν θα τρέξει στη Σουηδία διότι κάνει επιλεγμένους αγώνες).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σόλμπεργκ δείχνει ότι δεν έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα και κοιτάζει αγώνα με αγώνα την πορεία.

Από την Toyota θα αγωνιστεί ο Τακάμοτο Κατσούτα, όπως και ο Φινλανδός Σάμι Παχάρι, ενώ τη θέση του Οζιέ θα πάρει ο δημοφιλής Ιταλό οδηγός Λορέντσο Μπερτέλι.

Στη Hyundai τα ευχάριστα είναι ότι επιστρέφει ο Εζαπέκα Λάπι μετά από μια σεζόν απουσίας. Ο ίδιος επισημαίνει ότι «Η καριέρα μου στο WRC δεν έχει τελειώσει, όπως νόμιζα ότι θα μπορούσε να είχε τελειώσει. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτή την ευκαιρία να οδηγήσω ξανά στο κορυφαίο επίπεδο. Σε ορισμένα ράλι WRC οι τελευταίες μου εμφανίσεις δεν ήταν τόσο επιτυχημένες, οπότε θα ήθελα να προσπαθήσω να το αλλάξω αυτό φέτος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Φινλανδός, που έχει κερδίσει στη Σουηδία το 2024, ανέφερε ότι «Εάν υπάρχει φρέσκο ​​χιόνι, είναι μεγάλο πλεονέκτημα να ξεκινήσεις από πίσω επειδή η γραμμή των ελαστικών θα φθαρεί μετά από κάθε αυτοκίνητο, πράγμα που σημαίνει ότι η πρόσφυση γίνεται καλύτερη. Εάν δεν υπάρχει φρέσκο ​​χιόνι, μόνο πάγος, τότε μπορεί να γίνει πιο αργή για τα αυτοκίνητα που ακολουθούν, καθώς τα πρώτα αυτοκίνητα ξεσκίζουν το χιόνι και τον πάγο από το έδαφος και στο χαλαρό έδαφος η πρόσφυση είναι χειρότερη».

Εκτός από τον Λάπι, με Hyundai θα τρέξουν ακόμα ο Τιερί Νεβίλ και ο Αντριέ Φορμό, ενώ από την M-Sport Ford θα τρέξουν οι Τζόσουα ΜακΕρλιν, Μάρτινς Σεσκς και Τζον Άρμστρονγκ.

Το ράλι Σουηδίας, που θα γίνει σε απόλυτα λευκό τοπίο, με πολύ χιόνι και ελαστικά με καρφιά, έχει από το 2022 έδρα την Umea, τη μεγαλύτερη πόλη στη βόρεια Σουηδία και μια σύντομη διαδρομή στον Κόλπο της Βοθνίας από τη Φινλανδία. Η νέα τοποθεσία – πιο κοντά στον Αρκτικό Κύκλο παρά στην πρωτεύουσα Στοκχόλμη – έχει βοηθήσει στην εξασφάλιση ακραίων χειμερινών συνθηκών και έχει φέρει ακόμη πιο γρήγορους δρόμους.

Ο αγώνας ξεκινά στην άκρη της πόλης σήμερα το βράδυ της Πέμπτης με 10,23 χιλιόμετρα ειδικής διαδρομής. Την Παρασκευή θα έχουμε 7 ειδικές διαδρομές και την ειδική Umea Sprint στο τέλος της ημέρας. Το Σάββατο θα διεξαχθούν 7 ειδικές διαδρομές και την Κυριακή θα κλείσει ο αγώνας με 3 ειδικές διαδρομές, μια εκ των οποίων η Power Stage που δίνει έξτρα βαθμούς στους 5 πρώτους οδηγούς της ειδικής.