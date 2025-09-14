WRC: Θρίαμβος Ogier στη Χιλή και τώρα κοιτάζει τον 9ο τίτλο του

Η δουλειά έγινε για τον Σεμπαστιάν Οζιέ και στη Χιλή, όπου κέρδισε πανάξια το 11ο ράλι της χρονιάς στο WRC.

Ο Γάλλος, με 8 παγκόσμιους τίτλους και τρεις λιγότερους αγώνες φέτος από τους αντιπάλους του, καθώς δεν ακολουθεί όλο το πρόγραμμα του πρωταθλήματος, κατάφερε με τις νίκες και τα πλασαρίσματά του να τεθεί επικεφαλής στη βαθμολογία, με δύο πόντους διαφορά από τον Έβανς, που τερμάτισε δεύτερος.

Κι αυτός κυνηγά το δικό του όνειρο, να πάρει τον πρώτο του τίτλο, τρέχοντας για την Toyota.

Ο Ροβάνπερα, ο τρίτος οδηγός της Toyota και δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, τερμάτισε 6ος, όμως πήρε ικανούς βαθμούς και απέχει 21 πόντους από τον πρωτοπόρο Οζιέ και μαθηματικά βρίσκεται εντός τροχιάς τίτλου.

Η 3η θέση στο βάθρο πήρε ο Αντριέν Φορμό με Hyundai i20 N Rally1.

Ένα ακόμα ρεκόρ επιτεύχθηκε σήμερα, με την Toyota να φτάνει τις 103 νίκες και να ξεπερνά τη Citroen, όντας η εταιρεία με τις περισσότερες νίκες στο WRC.

Πάντως σήμερα, τίτλο πρόωρα πήρε στην κατηγορία WRC2 ο Ολιβερ Σόλμπεργκ με GR Yaris, που τερμάτισε 8ος στη γενική κατάταξη και πρώτος στην κατηγορία του.

Το επόμενο ράλι είναι το λεγόμενο «ευρωπαϊκό», 16-19 Οκτωβρίου, σε διαδρομές της Γερμανίας και της Τσεχίας.