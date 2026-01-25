WRC: Θρίαμβος Solberg και Toyota με 1-2-3 στο Μόντε Κάρλο

Αναμφίβολα ο Όλιβερ Σόλμπεργκ ήταν το πρόσωπο του πρώτου ράλι της χρονιάς του WRC, στο Μόντε Κάρλο.

Ο γιος του Πέτερ Σόλμπεργκ, παγκόσμιου πρωταθλητή του 2023, είναι ένα αγνό ταλέντο. Κέρδισε το πρωτάθλημα Λετονίας στα 17 του, μια νίκη-σοκ στο ERC, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλι, και μπήκε στο WRC με τη Hyundai σε ηλικία 19 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέρυσι, η Toyota του έδωσε ένα αυτοκίνητο WRC και στην πρώτη του εμφάνιση με την ιαπωνική ομάδα κέρδισε το ράλι Εσθονίας.

Φέτος, που η Toyota του εμπιστεύτηκε εργοστασιακό Yaris Rally1, για όλη τη σεζόν, έδειξε αμέσως τι μπορεί να κάνει. Μάλιστα, ο γεννημένος στις 23 Σεπτεμβρίου του 2001, κερδίζοντας στο Μόντε Κάρλο έγινε ο νεότερος νικητής του θρυλικού αγώνα, στην εποχή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σουηδός οδηγός, μπορεί να ήταν ο ταχύτερος μόνο σε 6 από τις 17 ειδικές διαδρομές του 4ήμερου αγώνα, ωστόσο η διαφορά που πήρε τη νύχτα της Πέμπτης, μέσα στα χιόνια και την ομίχλη, του έδωσαν ένα προβάδισμα που κατάφερε να το συντηρήσει με καλούς χρόνους στη συνέχεια.

Στο τέλος του αγώνα ο 24χρονος Σουηδός είπε αφοπλιστικά: «Δεν το καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή. Είναι άλλη μια συναισθηματικά φορτισμένη μέρα. Αυτός ήταν ο πιο δύσκολος αγώνας που έχω κάνει στη ζωή μου. Είναι ο πρώτος μου αγώνας σε άσφαλτο με το αυτοκίνητο και εδώ είμαστε, κερδίζοντας. Θέλω απλώς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Toyota για την εμπιστοσύνη και την πίστη. Η ομαδική εργασία ήταν εξαιρετική».

Στη δεύτερη θέση ο μεγάλος χαμένος του περσινού πρωταθλήματος, ο Ουαλός Έλφιν Έβανς, ο οποίος ήταν ταχύτερος σε 3 ειδικές διαδρομές, και το περίεργο στην 1η που άνοιξε τον αγώνα και στην τελευταία!

Ο Ουαλός που έχασε πέρυσι τον τίτλο από τον ομόσταβλό του Σεμπαστιάν Οζιέ, τερμάτισε στη δεύτερη θέση, 51,8 δευτερόλεπτα πίσω από τον Σόλμπεργκ.

Στην 3η θέση ο Οζιέ, πολυνίκης με 10 επιτυχίες στο Μόντε Κάρλο, ο οποίος προσπάθησε για να φτάσει στην κορυφή, κέρδισε 4 ειδικές διαδρομές, όμως έμεινε 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα πίσω από την κορυφή, παραδεχόμενος ότι δεν είχε απάντηση στον ρυθμό των ομόσταβλών του στην Toyota.

Εκτός βάθρου έμεινε ο Αντριέν Φορμό, με το Hyundai i20 N Rally1, κερδίζοντας 2 ειδικές διαδρομές, ενώ ο ομόσταβλός του Τιερί Νεβίλ, πρωταθλητής του 2024, έχοντας πάθει κλατάρισμα έμεινε στην 5η θέση.

Άτυχος ο Τζον Άρμστρονγκ στο ντεμπούτο του με το Puma Rally1 της M-Sport Ford, ο οποίος είχε την 6η θέση, αλλά μια ειδική διαδρομή πριν το τέλος του αγώνα, γλίστρησε εκτός δρόμου και εγκατέλειψε. Άτυχοι και οι δύο άλλοι οδηγοί της M-Sport Ford, ο Τζος ΜακΕρλιν που χτύπησε το Puma και ο Γκεγκουάρ Μούνστερ που έμεινε από μηχανικό πρόβλημα.

Στην 6η θέση ο Λεό Ροσέλ με Citroen, πρώτος στην κατηγορία WRC2, ενώ ο Τακαμότο Κατσούτα, με ένα ακόμα Toyota, έμεινε στην 7η θέση, έχοντας αντιμετωπίσει προβλήματα με το υδραυλικό τιμόνι την Παρασκευή.

Ο Ρομπέρτο Νταπρά, με Skoda Fabia, ήταν ο δεύτερος οδηγός του WRC2 που μπήκε στη δεκάδα, ενώ ο Νικολάι Γκριαζίν, στην επάνοδο της Lacia με τη νέα Yspilon HF, έμεινε στη 12η θέση.

Τώρα πάμε στο πολύ χιόνι, στο Ράλι Σουηδίας 12 – 15 Φεβρουαρίου, με τα αυτοκίνητα να φορούν ελαστικά με ειδικά καρφιά.

Το πρωτάθλημα έχει δρόμο μπροστά του.

Toyota: Αδιαμφισβήτητος ηγέτης της αγοράς

Συγκεκριμένα, η Toyota κατέγραψε 25.315 ταξινομήσεις και 16,3% μερίδιο αγοράς, διπλάσιο από τη δεύτερη μάρκα, κατακτώντας την 1η θέση: στην αγορά Επιβατικών Οχημάτων,

στα Ελαφρά Επαγγελματικά Οχήματα (LCVs), καθώς και στο σύνολο της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου.

Η επίδοση αυτή αντανακλά τη συνεπή εφαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής της Inchcape Hellas, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την εμπορική αποτελεσματικότητα και την πελατοκεντρική φιλοσοφία.

Στρατηγική Multipath και ηλεκτροκίνηση

Η στρατηγική Multi-pathway της Toyota κατέγραψε εξαιρετικά αποτελέσματα, με τις εξηλεκτρισμένες τεχνολογίες (HEV, PHEV, BEV) να αντιστοιχούν στο 80% των συνολικών πωλήσεων.

Η Toyota συνεχίζει να ηγείται της μετάβασης προς τη βιώσιμη κινητικότητα, προσφέροντας πολλαπλές τεχνολογικές λύσεις που ανταποκρίνονται ρεαλιστικά και αποτελεσματικά στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

Ισχυρή ανάπτυξη στα επαγγελματικά οχήματα

Ο τομέας Toyota Professional σημείωσε αύξηση πωλήσεων +36%, ενώ η Toyota κατέκτησε την 1η θέση και στα αμιγώς ηλεκτρικά LCVs.

Το Toyota Hilux συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία, διατηρώντας την απόλυτη κυριαρχία στην κατηγορία με 46,5% μερίδιο αγοράς, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του ως το κορυφαίο pick-up της ελληνικής αγοράς.