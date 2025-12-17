WRC: Το Project Rally One μπαίνει στα ράλι το 2027

Μπορεί ο 2026 να βρίσκεται μπροστά μας, όσον αφορά το νέο πρωτάθλημα WRC που θα ξεκινήσει τέλη Ιανουαρίου από το Μόντε Κάρλο, εντούτοις οι εξελίξεις προχωρούν για το 2027.

Κι αυτό διότι η μεθεπόμενη χρονιά θα έχει νέο κανονιστικό πλαίσιο στα ράλι, το οποίο θα ισχύει για 10 χρόνια και επισημοποιεί τον ορισμό του Κατασκευαστή και, για πρώτη φορά, ανοίγει την ομολογκοποίηση σε ανεξάρτητους βελτιωτές, όπως το Project Rally One, επιτρέποντάς τους να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις με τους Κατασκευαστές (OEM).

Κατόπιν όλων αυτών, η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA), ανακοίνωσε τον πρώτο νέο Κατασκευαστή που πρόκειται να ενταχθεί στο WRC το 2027 και είναι το Project Rally One, που ιδρύθηκε από τον έμπειρο μηχανικό αγώνων Lionel Hansen και τον ειδικό στο WRC Yves Matton και την Prospeed.

Το Project Rally One θα κατασκευάσει και θα ομολογκοποιήσει ένα αυτοκίνητο προδιαγραφών WRC27 για την έναρξη του επόμενου κανονιστικού κύκλου του πρωταθλήματος.

Το νέο αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί για να πληροί τους τεχνικούς κανονισμούς WRC27, οι οποίοι καθιερώνουν μια πλατφόρμα ελεγχόμενου κόστους με ανώτατο όριο τα 345.000 ευρώ και επιβάλλουν σωληνωτό θάλαμο ασφαλείας, διάταξη ανάρτησης με διπλά ψαλίδια, διαμόρφωση τετρακίνησης και έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης 1.6lt με βιώσιμο καύσιμο.

Ενώ αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές WRC27, το Project Rally One έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτιστοποίηση της ανάρτησης και της γεωμετρίας, την κατανομή βάρους και τη συνολική αξιοπιστία, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των πελατών και τις διαφορετικές απαιτήσεις των πρωταθλημάτων στα οποία μπορεί να αγωνιστεί το αυτοκίνητο.

Έχει ήδη σημειωθεί σημαντική πρόοδος στο έργο. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της αρχιτεκτονικής του πλαισίου έχουν ολοκληρωθεί, με τη συναρμολόγηση του πρωτοτύπου να βρίσκεται σε εξέλιξη. Μόλις ολοκληρωθεί, το αυτοκίνητο θα ξεκινήσει μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ανάπτυξης, η οποία θα περιλαμβάνει περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα δοκιμών σε χώμα και άσφαλτο πριν από την έγκριση τύπου του, με τις πρώτες δοκιμές να έχουν προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2026.

Όπως συμβαίνει με όλα τα νέα εγχειρήματα, η συμμετοχή του στο πρωτάθλημα εξαρτάται από την ολοκλήρωσή του και την επιτυχή έγκριση τύπου του αυτοκινήτου σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς WRC27. Ωστόσο, η συμμετοχή του Project Rally One αποτελεί ήδη ένα σημαντικό πρώιμο ορόσημο στη μετάβαση στη νέα εποχή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι της FIA το 2027, καταδεικνύοντας πώς ένα κανονιστικό πλαίσιο που βασίζεται στην προσιτή τιμή, την προσβασιμότητα και την ευελιξία μπορεί να προσελκύσει νέους συμμετέχοντες στο πρωτάθλημα.