WRC: Τρομερή μάχη στα χιόνια της Σουηδίας με μπροστά τον Ιάπωνα Takamoto Katsuta

Η Toyota έχει τρία αυτοκίνητα στις πρώτες θέσεις, όμως ο αγώνας έχει πολύ δρόμο
katsuta-wrc-2026-sweden
Δημήτρης Μπαλής

Με δύο ειδικές διαδρομές κερδισμένες στη δεύτερη μέρα του δεύτερο ράλι του WRC στα χιόνια της Σουηδίας, ο Τακαμότο Κατσούτα έχει τεθεί με το Toyota Yaris Rally1 επικεφαλής του αγώνα.

Ο Ιάπωνας, προηγήθηκε του ομόσταβλού του στην Toyota, Ελφιν Εβανς, με διαφορά 2,8 δευτερολέπτων, ενώ τρίτος είναι επίσης με Toyota ο Σάμι Παχάρι.

Ο Εβανς κέρδισε κι αυτός δύο ειδικές διαδρομές, άλλες δύο ο Σόλμπεργκ με Toyota που είχε κλατάρισμα στην αρχή της ημέρας και είναι 6ος στην κατάταξη με 51 δευτ. διαφορά από τον Κατσούτα, ενώ μια ειδική διαδρομή κέρδισε ο Τιερί Νεβίλ με Hyundai, ο οποίος βρίσκεται στην 7η θέση, με 1 λεπτό και 43 δευτ. διαφορά, εξαιτίας κλαταρίσματος.

Για την Hyundai, ο Φινλανδός Εζαπέκα Λάπι είναι στην τέταρτη θέση, 45,9 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρωτοπόρο Κατσούτα, ενώ ο Αντριέν Φορμό με Hyundai είναι 7ος, μόλις 0,7 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Σόλμπεργκ.

 

Ήταν μια ακόμη πιο δύσκολη μέρα στην M-Sport Ford. Και τα τρία αυτοκίνητα Puma Rally1 χτυπήθηκαν από ξεκολλήματα ελαστικών το πρωί. Ο Μάρτινς Σεσκς αναγκάστηκε να αποσυρθεί μετά από πολλαπλές αποτυχίες, ενώ ο Αρμστρονγκ και ο ΜακΕρλιν έμειναν στην όγδοη και ένατη θέση αντίστοιχα.

Αύριο Σάββατο θα έχουμε 7 ειδικές διαδρομές με πάνω από 100 χιλιόμετρα αγώνα.

