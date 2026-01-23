WRC: Χορεύει στον πάγο ο Solberg με Toyota

Η δεύτερη μέρα του πρώτου αγώνα της χρονιάς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι – WRC, στα ορεινά του Μόντε Κάρλο, ήταν εξίσου δύσκολη με την πρώτη μέρα, χθες Πέμπτη, που είχε και μια ακυρωμένη ειδική διαδρομή λόγω ομίχλης.

Σήμερα, δεν υπήρχε ομίχλη, ωστόσο υπήρχε χιόνι στους ασφάλτινους δρόμους που έκανε τη διαδικασία αρκετά έως πολύ δύσκολη για τους οδηγούς, πολλοί εκ των οποίων έχασαν αρκετό χρόνο, προσπαθώντας να κρατήσουν τα αυτοκίνητα στον δρόμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ, που φέτος θα τρέξει όλο το πρωτάθλημα με την Toyota, δείχνει με το καλημέρα ότι πηγαίνει να γίνει ο μεγάλος πρωταγωνιστής και να διεκδικήσει τον τίτλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το επισημαίνω αυτό, διότι πέρυσι η Toyota του έδωσε μια ευκαιρία να τρέξει με αυτοκίνητό της και κέρδισε το ράλι της Εσθονίας.

Κι ενώ χθες το βράδυ ο Σόλμπεργκ ήταν επικεφαλής του αγώνα, μετά από τρις ειδικές διαδρομές, με μια διαφορά 44 δευτ. του Έλφιν Έβανς και 1 λεπτού και 8 δευτ. του Σεμπαστιάν Οζιέ, έχοντας κερδίσει τη μία ειδική διαδρομή και οι δύο άλλοι οδηγοί της Toyota, τις άλλες δύο, σήμερα ο Σουηδός (με πατέρα τον Νορβηγό, πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή Πέτερ Σόλμπεργκ και Σουηδή μητέρα), κέρδισε τρεις ειδικές διαδρομές και διεύρυνε τη διαφορά του από τους διώκτες του.

Μολονότι ο Όλιβερ Σόλμπεργκ είχε ένα κλατάρισμα στο Toyota Yaris Rally1, στη δεύτερη σημερινή ειδική διαδρομή, εντούτοις μπόρεσε να το ξεπεράσει και να φτάσει στο τέλος της ημέρας να έχει μια διαφορά 1 λεπτού και 8 δευτ. από τον Έλφιν Έβανς που με το άλλο Yaris Rally1 πήρε μια ειδική διαδρομή, ενώ μόλις 6 δευτ. πίσω από τον Έβανς είναι ο Οζιέ με ένα ακόμα Yaris Rally1, κερδίζοντας τις άλλες δύο ειδικές διαδρομές της ημέρας.

Στην 4η και 5η θέση, στα 5 και 6 λεπτά πίσω από τον Σόλμπεργκ, είναι δύο οδηγοί της Hyundai, οι Αντριέν Φορμό και Τιερί Νεβίλ, και ακολουθεί ο Άρμστρονγκ με ένα Ford Puma Rally1, στα 7 λεπτά και 18 δευτ. από την κορυφή.

Αύριο, η 3η μέρα του αγώνα έχει περίπου 78 αγωνιστικά χιλιόμετρα, με 4 ειδικές διαδρομές και ο αγώνας ολοκληρώνεται την Κυριακή με 4 ακόμα ειδικές διαδρομές και 71 χλμ.

Ηγετική θέση της Toyota στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου και το 2025

Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά-ορόσημο για την Inchcape Hellas, με την Toyota να καταγράφει μία από τις ισχυρότερες εμπορικές της επιδόσεις στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Toyota ενίσχυσε περαιτέρω την ηγετική της θέση, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπιστοσύνη των Ελλήνων καταναλωτών.

Toyota: Αδιαμφισβήτητος ηγέτης της αγοράς

Συγκεκριμένα, η Toyota κατέγραψε 25.315 ταξινομήσεις και 16,3% μερίδιο αγοράς, διπλάσιο από τη δεύτερη μάρκα, κατακτώντας την 1η θέση: στην αγορά Επιβατικών Οχημάτων, στα Ελαφρά Επαγγελματικά Οχήματα (LCVs), καθώς και στο σύνολο της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου.

Η επίδοση αυτή αντανακλά τη συνεπή εφαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής της Inchcape Hellas, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την εμπορική αποτελεσματικότητα και την πελατοκεντρική φιλοσοφία.

Στρατηγική Multipath και ηλεκτροκίνηση

Η στρατηγική Multi-pathway της Toyota κατέγραψε εξαιρετικά αποτελέσματα, με τις εξηλεκτρισμένες τεχνολογίες (HEV, PHEV, BEV) να αντιστοιχούν στο 80% των συνολικών πωλήσεων.

Η Toyota συνεχίζει να ηγείται της μετάβασης προς τη βιώσιμη κινητικότητα, προσφέροντας πολλαπλές τεχνολογικές λύσεις που ανταποκρίνονται ρεαλιστικά και αποτελεσματικά στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

Ισχυρή ανάπτυξη στα επαγγελματικά οχήματα

Ο τομέας Toyota Professional σημείωσε αύξηση πωλήσεων +36%, ενώ η Toyota κατέκτησε την 1η θέση και στα αμιγώς ηλεκτρικά LCVs.

Το Toyota Hilux συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία, διατηρώντας την απόλυτη κυριαρχία στην κατηγορία με 46,5% μερίδιο αγοράς, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του ως το κορυφαίο pick-up της ελληνικής αγοράς.