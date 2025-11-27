Χειμερινό Ράλι ΦΙΛΠΑ με 85 συμμετοχές

Αφιερωμένο στην μνήμη του Μάριου Ηλιού, μέλους της ΦΙΛΠΑ που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, θα είναι το χειμερινό ράλι της Λέσχης, με 85 πληρώματα, μεταξύ των οποίων και 6 ξένα, που θα λάβουν μέρος στις κατηγορίες Classic Regularity και Touring.

Το ράλι θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Νοεμβρίου στην ευρύτερη περιοχή της Βυτίνας και το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες σε πλήθος και χιλιόμετρα ειδικές διαδρομές ακριβείας για τους συμμετέχοντες της Classic Regularity οι οποίοι θα ριχθούν στην μάχη του ανταγωνισμού με στόχο την επίτευξη του ιδανικού χρόνου, με δορυφορική χρονομέτρηση.

Από την άλλη, τα πληρώματα της κατηγορίας Touring θα απολαύσουν την οδήγηση με χαλαρή βόλτα.

Η εκκίνηση θα δοθεί το πρωί του Σάββατου 29 Νοεμβρίου από το Ναύπλιο και το πρώτο σκέλος περιλαμβάνει τις ειδικές διαδρομές Ελαιοχώρι, Καστρί και Αρδάμης, με την τελευταία να αποτελεί το τέλος της πρώτης μέρας της εκδήλωσης για την κατηγορία Touring και τη δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης προς την Βυτίνα. Αντίθετα, για τους συμμετέχοντες της κατηγορίας Classic Regularity θα πραγματοποιηθεί ωριαία ανασυγκρότηση για να περάσουν εν συνεχεία στο δεύτερο σκέλος που περιλαμβάνει τις διαδρομές Βλαχοκερασιά, Καλτεζές, Κάτω Ασέα, Τρίπολη, Αλωνίσταινα και τερματίζει το απόγευμα του Σαββάτου στην Βυτίνα.

Το πρωί της Κυριακής 8 Δεκεμβρίου, δεύτερης και τελευταίας μέρας της εκδήλωσης, θα δοθεί εκκίνηση από το κέντρο της Βυτίνας στα πληρώματα και των δύο κατηγοριών. Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει τις ειδικές διαδρομές: Καρκαλού, Λυκουρέσης, Παλούμπα, Λιοδώρα, Σταυροδρόμι, Λαγκάδια, Βαλτεσινίκο και ολοκληρώνεται και πάλι στην Βυτίνα για το τερματισμό και την απονομή των επάθλων των νικητών.