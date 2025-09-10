Xpeng: Παρθενική πτήση για το ιπτάμενο αυτοκίνητο

Μπορεί στην Ελλάδα να μη γνωρίζουμε, καλά καλά την XPENG, ωστόσο η κινεζική μάρκα -6η μεγαλύτερη παγκοσμίως στα ηλεκτρικά οχήματα- αρχίζει να χαράσσει σημαντική πορεία στην Ευρώπη.

Στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από την Autohellas του ομίλου Βασιλάκη, και έως τον Ιούλιο είχε ταξινομήσει 7 αυτοκίνητα, ηλεκτρικά, από τον Απρίλιο του 2025 που έκανε δειλά δειλά την εμφάνισή της κι αυτό διότι δεν έχει πραγματοποιηθεί επίσημη παρουσίαση από την εισαγωγική εταιρεία, ώστε να μάθουμε τους στόχους της.

Πάντως, με την ευκαιρία της παρουσίας της XPENG στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τον μήνα που διανύουμε, τον Σεπτέμβριο, θα εγκαινιάσει το πρώτο της στην Ευρώπη Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στο Μόναχο, ενώ πουλά αυτοκίνητα σε περισσότερες από 46 αγορές.

Στον πυρήνα της στρατηγικής της XPENG βρίσκεται το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που η ίδια ανέπτυξε, το οποίο υποστηρίζει κάθε πτυχή του οικοσυστήματος κινητικότητας της εταιρείας -από αυτοκίνητα με AI και ιπτάμενα οχήματα έως ανθρωποειδή ρομπότ.

Βασιζόμενη σε αυτές τις καινοτομίες, η XPENG προχωρά στη μαζική παραγωγή οχημάτων με αυτόνομη οδήγηση επιπέδου L4 έως το 2026, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει δοκιμές Robotaxi στην Κίνα. Το έξυπνο σύστημα οδήγησης NGP έχει ήδη ξεκινήσει τη διεθνή προσαρμογή του, με στόχο να προσφέρει κορυφαίες εμπειρίες έξυπνης οδήγησης στους χρήστες μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Στο Μόναχο η εταιρεία παρουσιάζει τα SUV G6 και G9, το MPV X9 και το P7+ -το πρώτο όχημα στον κόσμο που ορίζεται από την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα στην Ευρώπη.

Το κορυφαίο μοντέλο της γκάμας είναι το νέο P7, ένα σπορ sedan με επιδόσεις supercar καθώς αποδίδει ισχύ 593 PS, επιταχύνει σε 3,7 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα και αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 230 χλμ./ώρα.

Πάντως, πέραν των αυτοκινήτων δρόμου, η XPENG ανοίγει νέους δρόμους και στους ουρανούς. Η θυγατρική της, XPENG AEROHT, που ειδικεύεται στα ιπτάμενα αυτοκίνητα, έπειτα από επτά γενιές πρωτοτύπων, τον Οκτώβριο του 2025 θα πετάξει στο Ντουμπάι, σε παρθενική πτήση, το «Land Aircraft Carrier» – το πρώτο αρθρωτό ιπτάμενο αυτοκίνητο στον κόσμο. Με 5.000 προ-παραγγελίες, η μαζική παραγωγή του αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2026, γεγονός που ενδεχομένως θα καταστήσει την AEROHT στη μεγαλύτερη εταιρεία ιπτάμενων οχημάτων παγκοσμίως.

Εξάλλου, η XPENG επεκτείνει την κινητικότητα με τεχνητή νοημοσύνη στη ρομποτική. Το επαναστατικό ανθρωποειδές ρομπότ IRON -που αναπτύχθηκε σε πέντε χρόνια και μέσα από έξι γενιές -βρίσκεται τώρα σε φάση εκπαίδευσης σε εγκαταστάσεις εργοστασίων και αναμένεται να κάνει την είσοδό του στη μαζική παραγωγή το 2026. Παράλληλα, το ανθρωποειδές ρομπότ επόμενης γενιάς της εταιρείας προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει το τέταρτο τρίμηνο του 2025.