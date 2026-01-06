Zeekr 7X Long Range – Δοκιμή: Ένα ηλεκτρικό SUV που αξίζει το σεβασμό για πολλούς λόγους

Όπου κι αν κινήθηκα με το Zeekr 7X, στην Αθήνα και στην περιφέρεια, αποτέλεσε στοιχείο περιέργειας ή και θαυμασμού.

Περιέργεια, διότι προσπαθούσαν να μαντέψουν ποια μάρκα είναι και θαυμασμό μόλις μάθαιναν ότι είναι κινεζικό, ηλεκτρικό και εμπλουτισμένο με περίσσια τεχνολογία.

Η Zeekr είναι η νέα προσθήκη του ομίλου Geely στην ελληνική αγορά και συστήθηκε στο κοινό από την GEO Mobility Hellas, μόλις στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ τον Δεκέμβριο άνοιξε και το πρώτο κατάστημα πωλήσεων Zeekr Experience Store, στο Μαρούσι.

Η premium και πιο σπορτίφ μάρκα του εκ των κορυφαίων κινεζικού ομίλου Geely, σε αντίθεση με τη μάρκα Geely που διαθέτει -αυτή τη στιγμή- μόνο ένα μοντέλο, το ηλεκτρικό ΕΧ5, η Zeekr έκανε ντεμπούτο με μια τριπλέτα ηλεκτρικών, διαφορετικών σε σχεδίαση και κατηγορία: το Zeekr 001, το Zeekr X και το Zeekr 7X.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι τα μοντέλα της Zeekr έχουν μεγάλη απήχηση στις εταιρικές πωλήσεις και στις μισθώσεις, ενώ τo EX5 στη λιανική πώληση, περισσότερο. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς, ειδικά το 7Χ, είναι ένα μεγάλο σε όγκο αυτοκίνητο, ακριβό, αλλά με εξοπλισμό που θα βρεις με ακόμα περισσότερα χρήματα στην αγορά.

Το Zeekr 7X, μολονότι κινεζικής κατασκευής, δεν κρύβει τα ευρωπαϊκά του σχεδιαστικά γονίδια, διότι φιλοτεχνήθηκε στο στούντιο του Γκέτεμποργκ. Μη ξεχνάμε ότι δεν αξιοποιείται τυχαία η Σουηδία, διότι η Geely έχει στο χαρτοφυλάκιό της και τη Volvo.

Και, πράγματι, η αισθητική του αυτοκινήτου ανήκει στα πολύ θετικά, καθώς το μπροστινό τμήμα με τις καμπύλες γραμμές και τα νεύρα στο καπό, έρχεται σε αρμονία με τους τονισμένους πίσω ώμους.

Το μαύρο γυαλιστερό σπόιλερ «δένει» απόλυτα με τη σκουρόχρωμη μπάρα φωτιστικών μπροστά και την αντίστοιχη πίσω, τις μαύρες λεπτομέρειες στα μπροστινά φτερά, το μαύρο περίγραμμα των παραθύρων, τα μαύρα περιμετρικά και το μαύρο τελείωμα του πίσω προφυλακτήρα. Εν γένει, αυτή η προσεγμένη διχρωμία, σε συνδυασμό με τα σκούρα πίσω παράθυρα, προσδίδει κύρος στην εικόνα του αυτοκινήτου.

Το ίδιο και ο όγκος του, που φτάνει στα 4,79 μέτρα μήκος, με 1,93μ. πλάτος και 1,65μ. ύψος.

Αφήνοντας την εξωτερική εμφάνιση, στα ενδότερα το αίσθημα της κομψότητας, της απλότητας, και της πολυτέλειας, είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη δουλειά του σχεδιαστικού τμήματος. Με άψογο φινίρισμα και απόλυτη τακτοποίηση. Αποφεύχθηκαν οι διχρωμίες και επιλέχθηκε ένας ανθρακί χρωματικός τόνος, από το ταμπλό έως και τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα, με συνθετικό, διάτρητο δέρμα. Το τιμόνι είναι δερμάτινο, φιλοξενεί στην κολόνα του και τον μοχλό για το κινητήριο σύστημα, ώστε να αφήσει ελεύθερο χώρο στην κονσόλα, κι έχουμε μια τεράστια οθόνη 16 ιντσών, μέσω της οποίας ρυθμίζεις τα πάντα. Έψαχνα να ρυθμίσω τους καθρέπτες από τα μπράτσα των θυρών, αλλά μάταια, διότι και αυτά τα ρυθμίζεις από το πλούσιο μενού της οθόνης. Χρειάστηκα χρόνο να το βρω, και οφείλω να ομολογήσω ότι, θέλει μεγάλη εξοικείωση για να μπορέσεις να κάνεις όλες τις ρυθμίσεις μέσα από την οθόνη αφής.

Πιο εύκολα βρήκα τις ρυθμίσεις για τον τρόπο οδήγησης, με επιλογές: Standard και Strong, του συστήματος διεύθυνσης με τρεις επιλογές: Comfort, Standard και Sport, ενώ είχα μονίμως επιλεγμένο το One-Pedal, για να οδηγώ μόνο με το πεντάλ του γκαζιού, για μεγαλύτερη ανάκτηση ενέργειας και για να αποφεύγω το φρένο.

Οι μόνοι φυσικοί διακόπτες βρίσκονται κάτω από την οθόνη και ρυθμίζεις το πρόγραμμα οδήγησης, το άνοιγμα του πορτ-μπαγκάζ, τον ήχο, τον κλιματισμό και το άνοιγμα του ντουλαπιού στην πλευρά του συνοδηγού.

Ο LCD πίνακας οργάνων 13 ιντσών και το Head-up-display των 36,2 ιντσών, που προβάλλει πληροφορίες στο παρμπρίζ, είναι αρκετά εύχρηστοι και χρήσιμοι.

Σε πολύ ευδιάκριτη θέση θα βρούμε τα μεταλλικά διάτρητα ηχεία του ισχυρού ηχοσυστήματος των 2.160 W, που χαρίζει εξαιρετικό, ποιοτικό ήχο.

Αποθηκευτικοί χώροι ουκ ολίγοι, στις πόρτες, στο υποβραχιόνιο που ανοίγει και από τις δύο πλευρές (!) για ευκολία οδηγού – συνοδηγού, κάτω από την κονσόλα όπου υπάρχουν και θύρες φόρτισης USB-C, πάνω με τις δύο ποτηροθήκες και τις δύο θέσεις για επαγωγική φόρτιση smartphone, αλλά και κάτω από τα πίσω καθίσματα, όπου υπάρχουν δύο συρτάρια.

Στο πορτ-μπαγκάζ χωρούν αντικείμενα όγκου 539 λίτρων, κάτω από το πάτωμα υπάρχει έξτρα χώρος και για τα καλώδια της φόρτισης, όπως και ένα frunk 66 λίτρων, κάτω από το μπροστινό καπό. Δεν είναι από τους μεγαλύτερους χώρους στην κατηγορία του μοντέλου, όμως είναι επαρκείς.

Κι επειδή αναφέρομαι στους χώρους, με 2,9μ. μεταξόνιο, κάθονται με μεγαλοπρέπεια πέντε ενήλικες (επίπεδο πάτωμα), απολαμβάνοντας, μάλιστα, όλοι θέα προς τον ουρανό, καθώς η τεράστια γυάλινη πανοραμική οροφή -χωρίς σκιάδιο- καλύπτει όλη την οροφή, χαρίζοντας άπλετη φωτεινότητα όλη τη μέρα και ειδικά τις συννεφιασμένες ημέρες.

Σε τεχνολογία άνεσης υπάρχουν over-the-air ενημερώσεις, φωνητικός έλεγχος, κάμερες και ραντάρ.

Οδήγησα το Zeekr 7X στην έκδοση Long Range με κινητήρα στον πίσω άξονα ισχύος 310 kW / 421 PS και ροπής 440 Nm. Η μπαταρία, ωφέλιμης χωρητικότητας 94 kWh προσφέρει θεωρητικά έως 615 χλμ. αυτονομία. Πρακτικά, στην πόλη οδηγώντας με την ανάκτηση ενέργειας μπορείς να πετύχεις ακόμα παραπάνω, κι αυτό είναι εντυπωσιακό. Ωστόσο, στον αυτοκινητόδρομο θέλεις στρωτή οδήγηση, κοντά στα 110 – 120 χλμ./ώρα για να μη ξεφύγεις σε κατανάλωση. Όμως, και με λίγο παραπάνω ταχύτητα, στο όριο του αυτοκινητοδρόμου, θα βγάλεις εύκολα 350 χλμ. μέχρι να φορτίσεις ξανά και να κάνεις ένα ευχάριστο ταξίδι.

Το αυτοκίνητο είναι αρκετά καλοστημένο στην ανάρτηση, έχοντας διπλά ψαλίδια μπροστά και κλασικούς πολλαπλούς συνδέσμους πίσω. Χαρίζει ευελιξία με 11,6μ. κύκλο στροφής, αλλά στην πόλη με τον όγκο του θέλει προσοχή. Το αμάξωμα βαρύ με κάτι λιγότερο από 2,5 τόνους, αλλά με 6 δευτ. επιτάχυνση στα 0-100 χλμ./ώρα μπορεί να ξεκολλήσει εύκολα από την άσφαλτο και δώσε του ταξίδι να ευχαριστηθεί κι αυτό.

Ισχυρά τα φρένα, μπορείς να απενεργοποιήσεις και το σύστημα ευστάθειας για πιο σπορτίφ οδήγηση έχοντας τα χέρια στο τιμόνι και το μυαλό στο τι κάνεις, ενώ η πλειάδα των συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού Επιπέδου 2 σε αυτόνομη οδήγηση, είναι πάντα χρήσιμα.

Μπορείς, δε, με την τεχνολογία V2L για να φορτίσεις και εξωτερικές συσκευές, όπως ένα laptop ή μια ψησταριά για πικ-νικ.

Με 5 αστέρια ασφάλειας στις περγαμηνές του, η έκδοση Zeekr 7X Long Range κοστίζει 58.990 ευρώ και προσφέρεται με εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ., με δυνατότητα αυτόματης επέκτασης έως 10 έτη ή 200.000 χλμ.. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 έτη ή 200.000 χλμ.

Για την αγορά του διατίθεται και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα Zeekr Prime Finance.