Zeekr: Διαθέσιμο το premium ηλεκτρικό 7GT με αυτονομία 655 χλμ.

Ένα ακόμα μοντέλο της Zeekr, της premium sport εταιρείας του ομίλου Geely, ήρθε στην Ελλάδα.

Πρόκειται για το νέο Zeekr 7GT, το οποίο παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο, φέτος, στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών.

Με ευρωπαϊκή σχεδίαση, υψηλή τεχνολογία και κορυφαία επίπεδα εξοπλισμού, το Zeekr 7GT προσφέρεται σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις με αρχιτεκτονική 800V.

Η πισωκίνητη έκδοση Core αποδίδει 421 ίππους και με μπαταρία 75 kWh χαρίζει έως 519 χλμ. αυτονομίας. Η πισωκίνητη έκδοση Long Range, με επίσης 421 ίππους ισχύ, με μπαταρία 100 kWh έχει αυτονομία έως 655 χλμ. και υπερταχεία φόρτιση 10–80% σε μόλις 13 λεπτά.

Η δε τετρακίνητη και πανίσχυρη με 646 ίππους, έκδοση Privilege, που επιταχύνει στα 0-100 χλμ./ώρα σε 3,3 δευτ., με μπαταρία 100 kWh έχει αυτονομία έως 558 χλμ.

Το Zeekr 7GT φέρει οθόνη Head-Up Display επαυξημένης πραγματικότητας 35,5 ιντσών, σε συνδυασμό με ψηφιακό πίνακα οργάνων 13 ιντσών, είναι άνετο για πέντε επιβάτες, έχει χώρο αποσκευών 456 λίτρων και ενισχυμένη δομή, ενώ εφοδιάζεται με επτά αερόσακους και προηγμένα συστήματα Zeekr Assisted Drive, όπως αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προσαρμοζόμενο cruise control και σύστημα εύκολου παρκαρίσματος.