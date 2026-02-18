Συμβαίνει τώρα:
Driveit

Zeekr: Διαθέσιμο το premium ηλεκτρικό 7GT με αυτονομία 655 χλμ.

Τρεις εκδόσεις, πισωκίνητο ή τετρακίνητο, με δύο επιλογές μπαταρίας και τιμές από 46.990 ευρώ
zeekr-7gt
Δημήτρης Μπαλής

Ένα ακόμα μοντέλο της Zeekr, της premium sport εταιρείας του ομίλου Geely, ήρθε στην Ελλάδα.

Πρόκειται για το νέο Zeekr 7GT, το οποίο παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο, φέτος, στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών.

Με ευρωπαϊκή σχεδίαση, υψηλή τεχνολογία και κορυφαία επίπεδα εξοπλισμού, το Zeekr 7GT προσφέρεται σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις με αρχιτεκτονική 800V.

zeekr-7gt

Η πισωκίνητη έκδοση Core αποδίδει 421 ίππους και με μπαταρία 75 kWh χαρίζει έως 519 χλμ. αυτονομίας. Η πισωκίνητη έκδοση Long Range, με επίσης 421 ίππους ισχύ, με μπαταρία 100 kWh έχει αυτονομία έως 655 χλμ. και υπερταχεία φόρτιση 10–80% σε μόλις 13 λεπτά.

zeekr-7gt

Η δε τετρακίνητη και πανίσχυρη με 646 ίππους, έκδοση Privilege, που επιταχύνει στα 0-100 χλμ./ώρα σε 3,3 δευτ., με μπαταρία 100 kWh έχει αυτονομία έως 558 χλμ.

zeekr-7gt

Το Zeekr 7GT φέρει οθόνη Head-Up Display επαυξημένης πραγματικότητας 35,5 ιντσών, σε συνδυασμό με ψηφιακό πίνακα οργάνων 13 ιντσών, είναι άνετο για πέντε επιβάτες, έχει χώρο αποσκευών 456 λίτρων και ενισχυμένη δομή, ενώ εφοδιάζεται με επτά αερόσακους και προηγμένα συστήματα Zeekr Assisted Drive, όπως αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προσαρμοζόμενο cruise control και σύστημα εύκολου παρκαρίσματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
98
88
75
72
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo