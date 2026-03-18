Αφθώδης πυρετός: Δέκα ερωταπαντήσεις για το νόσημα «θερίζει» αιγοπρόβατα, γουρούνια και βοοειδή

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσιεύει 10 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορά τον αφθώδη πυρετό και όσα όσα πρέπει αν ξέρουν αγρότες και κτηνοτρόφοι.
Ενόψει των ημερών του Πάσχα που πλησιάζουν, του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σε αγρότες και κτηνοτρόφους για την μετάδοση του αφθώδους πυρετού στα ζώα.

Ο αφθώδης πυρετός είναι εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει τα δίχηλα ζώα, όπως τα βοοειδή, τα αιγοπρόβατα και οι χοίροι. Έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή των κτηνοτρόφων και στο εμπόριο ζωικών προϊόντων.

Τα συμπτώματα που προκαλεί στα ζώα είναι πυρετός, ανορεξία, φυσαλίδες στο στόμα, στα άκρα και στο μαστό, διαβρώσεις, χωλότητα, σιελόρροια και μείωση παραγωγής. Μάλιστα, σε νεαρά ζώα μπορεί να εμφανιστεί οξεία μυοκαρδίτιδα και αιφνίδιος θάνατος.

Δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία, αφού δεν προσβάλλει ανθρώπινους οργανισμούς, ωστόσο μεταδίδεται πολύ γρήγορα, τόσο με άμεση επαφή όσο και έμμεσα μέσω οχημάτων, εξοπλισμού, υποδημάτων, υλικών και ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ μπορεί να μεταδοθεί και αερογενώς. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται αποφυγή κάθε μη αναγκαίας μετακίνησης ζώων, προϊόντων και υλικών που μπορεί να συμβάλει στη διασπορά της νόσου.

1) Τι είναι ο αφθώδης πυρετός;

Ο αφθώδης πυρετός είναι εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει τα δίχηλα ζώα, όπως τα βοοειδή, τα αιγοπρόβατα και οι χοίροι. Έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην κτηνοτροφική παραγωγή και στο εμπόριο ζωικών προϊόντων.

2) Μεταδίδεται στον άνθρωπο;

Όχι. Ο αφθώδης πυρετός δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η προστασία του ζωικού κεφαλαίου και η αποτροπή της διασποράς της νόσου.

3) Γιατί θεωρείται τόσο επικίνδυνος;

Επειδή μεταδίδεται πολύ γρήγορα, τόσο με άμεση επαφή όσο και έμμεσα μέσω οχημάτων, εξοπλισμού, υποδημάτων, υλικών και ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ μπορεί να μεταδοθεί και αερογενώς.

4) Ποια ζώα αφορά;

Αφορά κυρίως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, καθώς και ορισμένα άγρια δίχηλα είδη.

5) Ποια είναι τα βασικά συμπτώματα;

Τα βασικά κλινικά σημεία περιλαμβάνουν πυρετό, ανορεξία, φυσαλίδες στο στόμα, στα άκρα και στο μαστό, διαβρώσεις, χωλότητα, σιελόρροια και μείωση παραγωγής. Σε νεαρά ζώα μπορεί να εμφανιστεί οξεία μυοκαρδίτιδα και αιφνίδιος θάνατος.

6) Τι σημαίνει ότι είναι νόσημα Κατηγορίας Α;

Σημαίνει ότι πρόκειται για νόσημα που δεν ενδημεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το οποίο με την πρώτη επιβεβαίωση εστίας απαιτείται άμεση εφαρμογή αυστηρών μέτρων ελέγχου και εκρίζωσης.

7) Τι προβλέπεται όταν επιβεβαιώνεται εστία;

Οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν άμεσα μέτρα εκρίζωσης στην προσβεβλημένη εκμετάλλευση, που περιλαμβάνουν θανάτωση όλων των ευαίσθητων ζώων, ασφαλή διαχείριση νεκρών και μολυσμένων προϊόντων, καθώς και καθαρισμό και απολύμανση.

8) Γιατί επιβάλλονται περιορισμοί στις μετακινήσεις;

Γιατί η μετακίνηση ζώων, προϊόντων, ανθρώπων και υλικών μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη διασπορά του ιού. Γι’ αυτό το λόγο το νομικό πλαίσιο προβλέπει αυστηρούς περιορισμούς, βιοπροφύλαξη και επιτήρηση.

9) Τι είναι οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης;

Γύρω από την εστία ορίζεται ζώνη προστασίας τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων, ζώνη επιτήρησης τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων και περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη τουλάχιστον 20 χιλιομέτρων για ελάχιστο διάστημα 30 ημερών, με ειδικούς περιορισμούς και επιδημιολογική παρακολούθηση.

10) Ποιο είναι το βασικό μήνυμα προς κτηνοτρόφους και πολίτες;

Το βασικό μήνυμα είναι απόλυτη συμμόρφωση με τα μέτρα, αυστηρή βιοπροφύλαξη και αποφυγή κάθε μη αναγκαίας μετακίνησης ζώων, προϊόντων και υλικών που μπορεί να συμβάλει στη διασπορά της νόσου.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σοκαριστικοί διάλογοι νεαρών μετά την δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά - «Μακάρι να πεθάνει, ήταν τέζα»
Η αστυνομία έχει στα χέρια της την συνομιλία που έγινε μετά τη δολοφονία, μεταξύ φίλων του 23χρονου, που εύχονταν ο 20χρονος να πεθάνει, ενώ έδιναν και συμβουλές στον καθ΄ ομολογίαν δράστη για να αποφύγει την ταυτοποίηση
Καλαμαριά
20 ερωτοαπαντήσεις για την απαγόρευση καπνικών και αλκοόλ σε ανήλικους: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι
Κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια της κυβέρνησης να βάλει φρένο στην αγορά καπνικών προϊόντων και αλκοόλ στους ανήλικους θα παίξει το gov.gr, μέσω του alto.gov.gr και του events.gov.gr
Αλκοόλ
Απαγόρευση καπνικών και αλκοόλ σε ανήλικους: Με QR code από gov.gr και kids wallet η ταυτοποίηση, μέσω events.gov.gr η είσοδος σε κέντρα διασκέδασης
Ο οδικός χάρτης που παρουσιάστηκε και πως θα γίνονται οι έλεγχοι για να μην μπορούν οι ανήλικοι να αγοράζουν τσιγάρα και αλκοόλ - Δείτε βίντεο
A young salesman in a tobacco kiosk selling numerous kinds of cigars, cigarettes, and tobacco products. His kiosk is located on Istiklal Avenue in the heart of Istanbul city, a real smoker's heaven with vibrant cigarette packs in the neighborhood
«Ξαφνικά ένιωσα κάποιον να με αρπάζει δυνατά» περιγράφει στο newsit.gr ένα από τα θύματα του «δράκου» του Πειραιά
«Καθώς περπατούσα, δεν είχα αντιληφθεί καθόλου ότι κάποιος βρισκόταν πίσω μου» - «Τη Δευτέρα με κάλεσαν για αναγνώριση... Όταν τον είδα, τον αναγνώρισα αμέσως, χωρίς καμία αμφιβολία»
Ο «δράκος» του Πειραιά
EUDA: «Ψηλά» στη χρήση κοκαΐνης η Αθήνα – Ανησυχητική άνοδος των σκληρών ναρκωτικών στα λύματα
Προβληματισμός με τα αποτελέσματα της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Ναρκωτικά (EUDA), καθώς στα αστικά κέντρα της Ελλάδας επιβεβαιώνεται η ισχυρή παρουσία διεγερτικών ουσιών
Hard drugs on dark table. Drug syringe and cooked heroin
