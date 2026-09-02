Δολοφονία βρέφους στην Κυψέλη: Στη φυλακή οι τρεις συλληφθέντες – Μπλεγμένος και σε δεύτερη υπόθεση μαστροπείας ο 43χρονος

Στη φυλακή οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος. Ο 43χρονος άνδρας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός, μετά τις απολογίες τους, κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την πρώτη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και δεν είπαν τίποτα για το νεκρό βρέφος που βρέθηκε στην κατάψυξη. Ειδικότερα, ο 43χρονος φερόμενος ως πατέρας των παιδιών που βρέθηκαν στο διαμέρισμα της φρίκης στην Κυψέλη, δήλωσε τοξικομανής και αρνήθηκε τη διακίνηση ουσιών. Φέρεται μάλιστα να ζήτησε να υποβληθεί στην αντίστοιχη αιματολογική εξέταση.

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Η 38χρονη γυναίκα από την πλευρά της, φέρεται να επανέλαβε ότι κρατούσε το νεκρό βρέφος στο σπίτι γιατί «δε μπορούσε να το αποχωριστεί» και «δε μπορούσε να αποδεχτεί το θάνατό του». Όσο για τα ναρκωτικά, δήλωσε ότι τα είχε για δική της χρήση.

Τέλος, ο 26χρονος Αφγανός φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος πρόσεχε τα τρία ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, τις ημέρες που ο 43χρονος …. έπαιζε μουσική. «Δεν ξέρω τίποτα για το νεκρό παιδί, δεν είχα δει χρήματα στο σπίτι», φέρεται να υποστήριξε σχετικά.

Μπλεγμένος σε δεύτερη υπόθεση μαστροπείας ο 43χρονος

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, ο 43χρονος κατηγορούμενος φέρεται να είναι μπλεγμένος και σε δεύτερη υπόθεση μαστροπείας και βιασμών, μετά την αρχική υπόθεση του 2020 σε βάρος 40χρονης Γερμανίδας.

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Πρόκειται για δεύτερη δικογραφία εμπορίας ανθρώπων και βιασμών γυναικών με πολλούς κατηγορούμενους, ανάμεσα στους οποίους…φιγουράρει και το όνομα του 43χρονου. Η εν λόγω υπόθεση αφορά τη διετία 2020-2021, είχε αρχικώς ερευνηθεί από Εισαγγελία επαρχίας και το 2025 μεταφέρθηκε στην Εισαγγελία Αθηνών για περαιτέρω έρευνα. Η συγκεκριμένη δικογραφία βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας.

Για την πρώτη υπόθεση μαστροπείας του 2020, ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί μετά την καταγγελία της 40χρονης, αλλά λίγους μήνες αργότερα αποφυλακίστηκε με σχετικό απαλλακτικό βούλευμα, καθώς η γυναίκα πήρε πίσω την καταγγελία της. Σε βάρος τόσο του ιδιου, όσο και της 38χρονης έχουν ασκηθεί διώξεις στο παρελθόν για ναρκωτικά και παραμέληση ανηλίκων.

Εντάλματα σύλληψης για τη δολοφονία του βρέφους

Μετά την άσκηση ποινικών διώξεων για τη στυγερή δολοφονία του βρέφους με 18 μαχαιριές, στο ζευγάρι, τον 43χρονο και την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών για τα νέα αδικήματα. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή για την εκτέλεση των ενταλμάτων και για να πάρουν προθεσμία για τη σοκαριστική υπόθεση δολοφονίας του 9μηνου βρέφους.

Από το 2023 τα ανήλικα μπαινόβγαιναν στο νοσοκομείο και….γίνονταν καπνός

Στο ραντάρ των Αρχών τα ανήλικα παιδιά μπαίνουν για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2023, όπου εντοπίζονται να περιφέρονται μόνα τους σε παιδική χαρά. Σε βάρος της 38χρονης ασκήθηκε δίωξη για παραμέληση ανηλίκου και παράλληλα δόθηκε παραγγελία για έρευνα του οικογενειακού περιβάλλοντος από κοινωνική υπηρεσία. Ένα μήνα αργότερα, η ανήλικη εντοπίστηκε να κυκλοφορεί μόνη της, δεν ανευρέθηκσαν οι γονείς της, το παιδί οδηγήθηκε στο νοσοκομείο και λίγες ώρες αργότερα έγινε…καπνός, χωρίς οι αρχές να μπορούν να εντοπίσουν την οικογένεια.

Η εισαγγελική παραγγελία για κοινωνική έρευνα είχε επαναληφθεί πολλές φορές χωρίς αποτέλεσμα, καθώς η οικογένεια δε μπορούσε να εντοπιστει.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο 2025, μετά από ένα περιστατικό κλοπής κινητού, τα τρία ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν εκ νέου στο νοσοκομείο παίδων, όπου διαπιστώθηκε ότι έφεραν αφροδίσιο νόσημα, τους χορηγήθηκε η κατάλληλη αγωγή, δόθηκε εισαγγελική εντολή για ανεύρεση δομής φιλοξενίας, αλλά αυτά…. εξαφανίστηκαν.

Τελευταία φορά η Αστυνομία εντοπίζει ίχνη των ανήλικων παιδιών τον Αύγουστο του ίδιου έτους, όταν συνελήφθησαν πάλι για μικροκλοπή, ακολουθήθηκε και πάλι η ίδια διαδικασία, αλλά ξανά τα παιδιά εξαφανίστηκαν, κάτω από τη μύτη των αρχών, χωρίς να μπορούν να εντοπιστούν.

Σήμερα (02.09.2026), μετά τις φρικιαστικές αποκαλύψεις, τα τρία ανήλικα παιδιά νοσηλεύονται φρουρούμενα σε δημόσια νοσοκομεία. Τα δύο ανήλικα αγόρια στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριάκου και το 15χρονο κορίτσι στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Άμεσα αναμένεται να μεταφερθούν σε δομές φιλοξενίας.

Αύριο Πέμπτη (03.09.2026), ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου στα δικαστήρια της οδού Ευελπιδων, για να δικαστεί στο Αυτόφωρο για απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, μετά τον καβγά που φέρεται να είχε με συγκρατούμενούς του στα κρατητήρια.