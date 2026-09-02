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Meteo: Ξεπέρασε τους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα Τρίτη

Στους 39,3 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος στη Λακωνία - Πάνω από τους 35 βαθμούς σε 158 σταθμούς του Meteo
Καύσωνας
Photo / Eurokinissi
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Η θερμοκρασία ανέβηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα την Τρίτη 02.09.2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo. Σε πολλές περιοχές της χώρας ξεπέρασε τους 35 °C, ενώ η μεγαλύτερη τιμή καταγράφηκε στο Αστέρι Λακωνίας, όπου το θερμόμετρο έφτασε τους 39,3 °C.

Η εικόνα από το δίκτυο σταθμών του Meteo δείχνει ότι η υψηλή θερμοκρασία δεν περιορίστηκε σε λίγες μόνο περιοχές. Αντίθετα, η ζέστη ήταν έντονη στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, με εκατοντάδες μετεωρολογικούς σταθμούς να καταγράφουν πάνω από 30 °C.

Πιο συγκεκριμένα, από τους 587 ενεργούς αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι 504 κατέγραψαν πάνω από 30 °C. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 86% των σταθμών της χώρας βρέθηκε πάνω από αυτό το όριο.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό της ζέστης είναι ότι σε 158 σταθμούς η μέγιστη τιμή ξεπέρασε τους 35 °C. Πρόκειται για περίπου 27% του συνόλου, δηλαδή περισσότερο από έναν στους τέσσερις ενεργούς μετεωρολογικούς σταθμούς.

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Η μέση μέγιστη τιμή σε όλη τη χώρα διαμορφώθηκε στους 33,0 °C, επίπεδο υψηλότερο από το συνηθισμένο για την εποχή. Μάλιστα, ήταν κατά 0,4 °C υψηλότερη σε σχέση με τη Δευτέρα 01/09, όταν η αντίστοιχη μέση τιμή ήταν 32,6 °C.

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