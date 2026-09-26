Ελλάδα

Σκηνές φαρ ουέστ στον Άγιο Παντελεήμονα: Τραυματίστηκε 10χρονη μετά από πυροβολισμούς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από ένα καφέ και άνοιξαν πυρ, με τους πυροβολισμούς να γαζώνουν την πρόσοψη του καταστήματος
Πυροβολισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα
Πυροβολισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα
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Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (25.09.2026) στον Άγιο Παντελεήμονα σε ένα πρωτοφανές περιστατικό με πυροβολισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:50, στην οδό Αγορακρίτου 32 στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από ένα καφέ και άνοιξαν πυρ, με τους πυροβολισμούς να κατευθύνονται προς την πρόσοψη του καταστήματος.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε ελαφρά ένα 10χρονο κορίτσι αλβανικής καταγωγής. Η ανήλικη δέχθηκε τραύμα στην αριστερή γάμπα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της. Η 10χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων από τη μητέρα της.

Το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εντοπίστηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λίγη ώρα αργότερα καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η ΔΑΟΕ.

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