Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού – Πέντε τραυματίες

Νέο σοβαρό αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (14/9/2026) στις φυλακές Δομοκού, σημαίνοντας συναγερμό στις σωφρονιστικές αρχές και στις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το επεισόδιο ξεκίνησε γύρω στις 20:30’, όταν ομάδα εγκλείστων από συγκεκριμένη πτέρυγα κατάφερε να κατέβει σε πτέρυγα του ισογείου στις φυλακές Δομοκού.

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Εκεί επιτέθηκαν σε άλλους κρατούμενους, με αποτέλεσμα να έχουμε άγρια συμπλοκή.

Η κατάσταση ξέφυγε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με τους εμπλεκόμενους να χρησιμοποιούν αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα και να ανταλλάσσουν βαριά χτυπήματα.

Από τη σφοδρή συμπλοκή τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα.

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Δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, οι οποίοι έφεραν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (πιθανότατα αυτοσχέδιο μαχαίρι) καθώς και έντονα σημάδια από χτυπήματα στα πλευρά, κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστούν επειγόντως στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία και ιατρική περίθαλψη.

Επιπλέον, ακόμη τρεις τραυματίες κρατούμενοι, ανάμεσα στους οποίους και ένας Έλληνας, μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δομοκού.

Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και σε πρώτη φάση δεν κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή τους στο Νοσοκομείο.

Για το νέο περιστατικό βίας ενημερώθηκε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση, ενώ στο σωφρονιστικό κατάστημα πραγματοποιούνται έλεγχοι στους θαλάμους για τον εντοπισμό άλλων αυτοσχέδιων όπλων.