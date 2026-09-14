Γιώργος Μαζωνάκης: Σε γνωστή ταβέρνα η οικογένεια για την ψαρόσουπα – Το βαρύ κλίμα στο τραπέζι

Μετά την εξόδιο ακολουθία και την ταφή του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ’ Νεκροταφείο στη Νίκαια, η οικογένεια του τραγουδιστή τήρησε το έθιμο και συγκεντρώθηκε για το καθιερωμένο γεύμα στη γνωστή ψαροταβέρνα «Ψαράδες», στο Παλαιό Φάληρο.

Σύμφωνα με το Star, οι γονείς του Γιώργου Μαζωνάκη, οι αδελφές του και στενοί συγγενείς κατευθύνθηκαν στο εστιατόριο, όπου κάθισαν όλοι μαζί στο τραπέζι και έφαγαν την παραδοσιακή ψαρόσουπα, όπως επιτάσσει το έθιμο μετά την κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή στην «παλιά του γειτονιά» στη Νίκαια.

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Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ. Η οικογένεια, συντετριμμένη από την απώλεια, δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει ότι ο αγαπημένος τους γιος και αδελφός δεν θα βρίσκεται πλέον κοντά τους.

Η θλίψη ήταν εμφανής στα πρόσωπά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μέσα σε αυτή τη βαθιά οδύνη, ωστόσο, οι γονείς και οι αδελφές του Γιώργου παραμένουν ενωμένοι, αντλώντας δύναμη ο ένας από τον άλλον.

Ο συντετριμμένοι γονείς καλούνται να διαχειριστούν τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας του παιδιού τους, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς, φίλους, συνεργάτες του τραγουδιστή, αλλά και ανθρώπους από τη γειτονιά της Νίκαιας.

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Πολλοί ήταν εκείνοι που γνώριζαν τον Γιώργο Μαζωνάκη από τα παιδικά του χρόνια και θέλησαν να σταθούν κοντά στην οικογένειά του, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους.

Κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας, οι γονείς και οι αδελφές του αγκαλιάζονταν συνεχώς, αναζητώντας ο ένας στον άλλον λίγη παρηγοριά και δύναμη για να αντέξουν τη δυσκολότερη ημέρα της ζωής τους.

Το μήνυμα που μεταφέρουν πλέον προς τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα τους είναι ένα: να συνεχίσουν να τους στηρίζουν και να παραμείνουν κοντά τους, καθώς προσπαθούν να συνέλθουν μετά από αυτή την απώλεια.