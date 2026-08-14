Ακραίος κίνδυνος για φωτιά και σήμερα: Έως 100 χλμ/ώρα θα πνέουν μανιασμένοι οι άνεμοι – Περιπολίες drones με θερμικές κάμερες

Σε ακραίο κίνδυνο για εκδήλωση φωτιάς βρίσκονται και σήμερα (14.08.2026) αρκετές περιοχές της χώρας καθώς οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά έως 9 μποφόρ. Οι αρχές «χτενίζουν» με drones και εναέρια μέσα τις επικίνδυνες περιοχές για να προλάβουν οποιαδήποτε εστία στην αρχή της, πριν λάβει τρομακτικές διαστάσεις.

Η σημερινή ημέρα θεωρείται ως η πιο επικίνδυνη σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες καθώς οι άνεμοι θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο. Σε βόρειο και νότιο Αιγαίο, νότια Αττική, νότια Εύβοια και Κυκλάδες οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ ενώ σε Αττική και Βοιωτία όπου επλήγησαν πρόσφατα από την καταστροφική φωτιά, οι άνεμοι θα φτάσουν έως τα 8 μποφόρ. Εκτιμάται ότι ριπές ανέμου θα ξεπεράσουν τα 110 χλμ/ώρα.

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Παρόμοια κατάσταση θα επικρατήσει και το Σάββατο 15 Αυγούστου όπου οι άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες.

Πού θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

Από την Κυριακή αναμένεται μικρή εξασθένηση των ανέμων.

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Λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών που σχηματίζονται σήμερα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως ακόμα και οι περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία 4 για κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς, θα αντιμετωπίζονται ως περιοχές κατηγορίας 5.

Σε ποιες περιοχές υπάρχει ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς:

Ακραίος συναγερμός για φωτιά σε Αττική, Στερεά και Πελοπόννησο

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για αύριο Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Πυροσβεστική: «Αναμένονται εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες»

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχο Βασίλειο Βαθρακογιάννη σήμερα αναμένονται εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Οι πολύ ισχυροί και κατά περιόδους θυελλώδεις άνεμοι, διαμορφώνουν συνθήκες που μπορούν να ευνοήσουν την έναρξη και κυρίως την πολύ γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Για τον λόγο αυτό, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για αύριο προβλέπει ότι οι περιοχές που βρίσκονται στην Κατηγορία Κινδύνου 4 θα αντιμετωπιστούν με την ίδια αυξημένη ετοιμότητα, με τις περιοχές της Κατηγορίας 5.

Το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος θα συνεχίσει να βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, με αυξημένες περιπολίες και διασπορά δυνάμεων στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Θα πραγματοποιούνται έμφορτες εναέριες επιτηρήσεις, ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς, ενώ αναπτύσσονται ομάδες με drones και κινητά κέντρα drone, για τη συνεχή επιτήρηση περιοχών ακραίου και πολύ υψηλού κινδύνου.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται επίσης οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ και οι εθελοντικές ομάδες.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα επανδρώνουν τα καθορισμένα πυροφυλάκια σε 24ωρη βάση, ενώ μηχανήματα έργου βρίσκονται σε ετοιμότητα και διασπορά προκειμένου να επέμβουν άμεσα όπου απαιτηθεί.

Ο Αρχιπύραρχος απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά.

«Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο και υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών», αναφέρει.

Ο καιρός σήμερα 14.08.2026

Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Θα φτάσει τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 36 βαθμούς.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.



Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.



Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, όμως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική Στερεά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά 7 με 8 και στη νότια Εύβοια τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.



Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.



Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα βόρεια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για Δεκαπενταύγουστο

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς.

Πρόγνωση για Κυριακή 16.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και την Εύβοια και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στην Ήπειρο.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Πρόγνωση για Δευτέρα 17.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα νοτιοανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.