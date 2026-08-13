Καιρός: Δεκαπενταύγουστος με θυελλώδεις ανέμους – Η Παρασκευή η δυσκολότερη μέρα με πτώση θερμοκρασίας 8 βαθμών και «κόκκινο» συναγερμό για φωτιά

Με μια ματιά στον χάρτη πυρομετεωρολογικού κινδύνου για την Παρασκευή (14/8/26) φαίνεται ξεκάθαρα ότι περιοχές (με μωβ χρώμα) όπως η Εύβοια, η Βοιωτία, η Φωκίδα, η Αττική, η Λακωνία και το Βόρειο Αιγαίο βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο για φωτιά και, αν αυτή ξεσπάσει, θα είναι πιθανόν να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι κορυφώνεται τις επόμενες ώρες το εκρηκτικό «κοκτέιλ» του καιρού, με θυελλώδεις Βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Συνθήκες, που δυσκολεύουν τους ταξιδιώτες -ενδεχομένως να επηρεαστούν οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες σε Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο- και καθιστούν εξαιρετικά δύσκολες τις συνθήκες σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Με τη χώρα να δοκιμάζεται ήδη από μεγάλες πυρκαγιές, ξημερώνοντας Παρασκευή (14/8/26) ο κρατικός μηχανισμός είναι σε συναγερμό καθώς αυτή, αναμένεται να είναι η δυσκολότερη ημέρα λόγω του καιρού , με τα 2/3 της χωράς να έχουν από υψηλό έως ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Από τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο μέχρι τις Κυκλάδες και την Κρήτη, οι άνεμοι αναμένονται θυελλώδεις την Παρασκευή (14/8/26) με την έντασή τους να είναι 8 με 9 μποφόρ! Η ταχύτητα του ανέμου αναμένεται να ξεπεράσει τα 110 χλμ/ώρα ενώ «βουτιά» 8 βαθμών Κελσίου θα κάνει η θερμοκρασία.

Κάπως έτσι, ο φετινός Δεκαπενταύγουστος θα είναι… θυελλώδης και δροσερός, με θερμοκρασίες κάτω από τις αναμενόμενες για την εποχή.

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Ομαλοποίηση, βλέπουν οι επιστήμονες από την επόμενη εβδομάδα.

Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, προβλέπεται

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας) Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων) Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων) Περιφέρεια Κρήτης

Δείτε live την εξέλιξη των φαινομένων μέσα από το γραφικό του Windy:

Πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παρασκευή (14/8/26)

Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Θα φτάσει τους 28 με 32 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 36 βαθμούς.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, όμως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική Στερεά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, στα ανατολικά 7 με 8 και στη νότια Εύβοια πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και στις βόρειες Κυκλάδες πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.