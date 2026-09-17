Ανδρέας Φουστάνος: «Ο ΙΣΑ δεν είναι αστυνομία, οι πολίτες πρέπει να προσέχουν πού απευθύνονται»

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και στον αν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έγιναν στους γιατρούς αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ, Ανδρέας Φουστάνος.

Ο Ανδρέας Φουστάνος μιλώντας στην ΕΡΤnews αναφέρθηκε στις αρμοδιότητες και στα όρια των ελεγκτικών μηχανισμών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως σχετικά με τη σύνδεση της πλασμαφαίρεσης με υπηρεσίες αισθητικής, αλλά και την εμπλοκή υπνοθεραπευτή στη διαδικασία που φέρεται να ακολουθούσε.

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«Δεν μπορεί να συνδέεται η ιατρική με τέτοιου είδους πρακτικές. Η ιατρική είναι μία και ασκείται με συγκεκριμένο τρόπο», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας προβληματική την παρουσίαση μη αναγνωρισμένων πρακτικών ως επιστημονικά τεκμηριωμένων θεραπειών. Όπως τόνισε, οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς και να μην εμπιστεύονται υποσχέσεις περί ανανέωσης ή βελτίωσης της εμφάνισης, όταν αυτές δεν στηρίζονται σε αναγνωρισμένες ιατρικές μεθόδους.

Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ αναφέρθηκε και στην προβολή ιατρικών υπηρεσιών μέσω ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Η διαφήμιση είναι κάτι που σήμερα δεν ελέγχεται εύκολα. Υπάρχει το διαδίκτυο, όπου ο καθένας μπορεί να αναρτήσει και να ισχυριστεί ό,τι θέλει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η συνολική εποπτεία του διαδικτυακού περιεχομένου αποτελεί ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από την Πολιτεία.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας θέτει περιορισμούς στη διαφήμιση των γιατρών. Εφόσον υποβληθεί σχετική καταγγελία στον ΙΣΑ, η υπόθεση μπορεί να εξεταστεί πειθαρχικά.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλές από τις καταγγελίες που φτάνουν στον Σύλλογο δεν προέρχονται από ασθενείς, αλλά από γιατρούς που καταγγέλλουν συναδέλφους τους για παραβίαση των κανόνων προβολής ή λειτουργίας.

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις εξαρτώνται από τη βαρύτητα του παραπτώματος και μπορεί να αρχίζουν από σύσταση ή χρηματική ποινή και να φτάνουν, στις σοβαρότερες περιπτώσεις, έως την αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Πώς πραγματοποιούνται οι έλεγχοι στα ιατρεία

Εξηγώντας τη διαδικασία αδειοδότησης, ο Ανδρέας Φουστάνος ανέφερε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος ελέγχει αρχικά εάν ένας χώρος διαθέτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τη δηλωμένη ειδικότητα και τις ιατρικές πράξεις που πρόκειται να πραγματοποιούνται σε αυτόν.

«Εάν ένας γιατρός δηλώσει ότι ανοίγει πλαστικό χειρουργικό ιατρείο, ελέγχεται αν ο χώρος πληροί τις αντίστοιχες προδιαγραφές. Εάν υπάρχει μηχάνημα που δεν επιτρέπεται να λειτουργεί εκεί, δεν μπορεί να εγκριθεί», εξήγησε. Το πρόβλημα, όπως υποστήριξε, προκύπτει όταν μετά την αδειοδότηση εγκαθίσταται εξοπλισμός που δεν είχε δηλωθεί ή πραγματοποιούνται διαφορετικές πράξεις από εκείνες για τις οποίες έχει εγκριθεί ο χώρος.

Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται νέα πληροφορία ή καταγγελία προκειμένου να πραγματοποιηθεί επανέλεγχος. «Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν μπορεί να έχει καθημερινά έναν άνθρωπο μέσα σε κάθε ιατρείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι έλεγχοι μπορούν να πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικά, ωστόσο, όπως σημείωσε, τα κλιμάκια του ΙΣΑ δεν διαθέτουν αστυνομικές αρμοδιότητες και οφείλουν να κινούνται εντός των ορίων του νόμου.

Η εισαγγελική έρευνα για τον ΙΣΑ

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, έχει ζητήσει τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα σχετικά με τους ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Ερωτηθείς για την εξέλιξη, ο Ανδρέας Φουστάνος ανέφερε ότι η Εισαγγελία θα εξετάσει εάν η αρμόδια επιτροπή πραγματοποίησε σωστά τους ελέγχους και εάν υπήρξε οποιαδήποτε παράλειψη. «Από τη στιγμή που έχει παρέμβει ο εισαγγελέας, θα ελέγξει εάν η επιτροπή έκανε σωστά τη δουλειά της. Αν υπήρξε λανθασμένη ενέργεια, αυτό θα προκύψει από την έρευνα», σημείωσε.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει αναφέρει ότι κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο, διευκρινίζοντας ότι ουδέποτε είχε εγκρίνει τη λειτουργία τους στον συγκεκριμένο χώρο.

Και υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να αποτελεί ευθύνη μόνο του Ιατρικού Συλλόγου, επισημαίνοντας ότι οι γιατροί έχουν προσωπική επιστημονική και ηθική ευθύνη για τις πράξεις τους.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να εξετάζουν προσεκτικά σε ποιον επαγγελματία και σε ποια δομή απευθύνονται, καθώς και εάν ο χώρος είναι κατάλληλα αδειοδοτημένος για τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη. «Δεν μπορεί κάποιος να πηγαίνει για μια χειρουργική πράξη σε ένα παθολογικό ιατρείο. Ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται, να προσέχει και να ακούει τις προειδοποιήσεις των γιατρών», κατέληξε.