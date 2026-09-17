Προετοιμάζοντας τα στελέχη που θα διαμορφώσουν τη φιλοξενία του αύριο

Σε μία προηγούμενη εποχή ένα καλό ξενοδοχείο κρινόταν κυρίως από τις ανέσεις του δωματίου, την τοποθεσία στην οποία βρισκόταν και, φυσικά, την ποιότητα του service. Σήμερα, αυτά εξακολουθούν να έχουν σημασία, όμως η έννοια της φιλοξενίας έχει διευρυνθεί εντυπωσιακά. Γιατί αυτό που αναζητά πια ο σύγχρονος ταξιδιώτης δεν είναι απλώς ένα μέρος για να μείνει. Αναζητά εμπειρίες, προσωποποιημένες υπηρεσίες, γαστρονομία, ευεξία, αυθεντικότητα, τεχνολογία που διευκολύνει την καθημερινότητά του και, ολοένα περισσότερο, ένα μοντέλο ταξιδιού που σέβεται τον προορισμό και το περιβάλλον. Ο τουρισμός εξελίσσεται και μαζί του αλλάζουν τα ξενοδοχεία, οι επιχειρήσεις αλλά και οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από αυτές. Από τα luxury και τα boutique hotels μέχρι τις κρουαζιέρες, τα mega yachts, τα μεγάλα συνέδρια, τη γαστρονομία, το wellness και τον πολιτιστικό τουρισμό, το hospitality έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο οικοσύστημα επαγγελματικών επιλογών. Μάλιστα, για μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής δραστηριότητας, η ανάγκη για καταρτισμένα στελέχη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Σε αυτό, το πλαίσιο η επόμενη γενιά επαγγελματιών της φιλοξενίας χρειάζεται πλέον πολύ περισσότερα από μια θεωρητική γνώση του κλάδου. Χρειάζεται να κατανοεί πραγματικά πώς λειτουργεί στην πράξη ένα ξενοδοχείο, να γνωρίζει διοίκηση, marketing και οικονομικά, να μπορεί να αξιοποιεί στο έπακρο την τεχνολογία, να αντιλαμβάνεται τις νέες απαιτήσεις βιωσιμότητας και, πάνω απ’ όλα, να ξέρει πώς δημιουργείται μια εμπειρία που ο επισκέπτης θα θυμάται όταν το ταξίδι του έχει ήδη τελειώσει. Σε αυτή ακριβώς τη νέα πραγματικότητα τοποθετούνται οι σπουδές στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων του BCA College, με στόχο να φέρουν την εκπαίδευση όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματική καθημερινότητα της αγοράς.

Όταν η φιλοξενία γίνεται ολόκληρη επιστήμη Με μία πρώτη ματιά, η έννοια του hospitality μπορεί να μοιάζει με έναν κόσμο μέσα στον οποίο όλα περιστρέφονται γύρω από την επαφή με τον επισκέπτη. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτό. Κι αυτό γιατί πίσω από μια άψογη διαμονή λειτουργούν ταυτόχρονα δεκάδες διαφορετικοί μηχανισμοί. Το front office και το rooms division, η εστίαση, οι πωλήσεις, το marketing, το revenue management, το ανθρώπινο δυναμικό, οι προμήθειες, η οικονομική διαχείριση και ο στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να συνεργάζονται σχεδόν αόρατα για τον επισκέπτη. Το ίδιο ισχύει και εκτός του κλασικού ξενοδοχειακού περιβάλλοντος. Οι εταιρείες κρουαζιέρας, τα mega yachts, οι tour operators, τα ταξιδιωτικά γραφεία, οι διοργανωτές συνεδρίων και εκθέσεων, τα wellness concepts και οι επιχειρήσεις θεματικού ή πολιτιστικού τουρισμού αναζητούν ανθρώπους που μπορούν να συνδυάζουν την κατανόηση του ταξιδιωτικού προϊόντος με επιχειρηματική σκέψη και διοικητικές δεξιότητες. Αυτός είναι και ο λόγος που οι σύγχρονες τουριστικές σπουδές καλούνται να καλύψουν ένα πολύ μεγαλύτερο πεδίο από εκείνο που γνωρίζαμε στο παρελθόν.

Από τη θεωρία σε ένα Smart Hotel 5 αστέρων Ίσως ο καλύτερος τρόπος για να μάθει κανείς πώς λειτουργεί ένα ξενοδοχείο είναι να βρεθεί μέσα σε ένα περιβάλλον που λειτουργεί σαν ξενοδοχείο. Ακριβώς πάνω σε αυτή την ιδέα βασίζεται μία από τις πλέον χαρακτηριστικές εκπαιδευτικές υποδομές του BCA: το Smart Hotel 5 αστέρων στο City Campus. Πρόκειται για έναν χώρο εκπαιδευτικής προσομοίωσης που έχει σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο ώστε οι φοιτητές να έρχονται σε επαφή με διαφορετικά τμήματα και λειτουργίες μιας σύγχρονης ξενοδοχειακής μονάδας. Reception και χώροι υποδοχής, δωμάτια, εστιατόριο και bar συνθέτουν ένα περιβάλλον στο οποίο η θεωρία μετατρέπεται σε καθημερινό επαγγελματικό σενάριο.

Έτσι, οι σπουδαστές δεν μαθαίνουν μόνο τι σημαίνει front office μέσα από τα βιβλία. Αντίθετα, μπορούν να κατανοήσουν στην πράξη πώς οργανώνεται η υποδοχή ενός επισκέπτη, πώς συνδέονται μεταξύ τους τα διαφορετικά τμήματα ενός ξενοδοχείου, ποιες είναι οι απαιτήσεις της εξυπηρέτησης και πώς μικρές ή μεγάλες αποφάσεις επηρεάζουν συνολικά την εμπειρία φιλοξενίας. Αυτό το στοιχείο βιωματικής εκπαίδευσης αποτελεί βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας του BCA, που διαθέτει περισσότερα από 55 χρόνια παρουσίας στον χώρο των επιχειρησιακών σπουδών και μακρά εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών για την τουριστική αγορά. Πολλές διαφορετικές διαδρομές μέσα στον ίδιο κλάδο Ένας από τους λόγους που ο τουρισμός εξακολουθεί να προσελκύει νέους επαγγελματίες είναι το εύρος των επιλογών που προσφέρει. Δεν υπάρχει μία και μοναδική καριέρα στη φιλοξενία. Το BA (Hons) Hospitality and Tourism Management του BCA συνοδεύεται από εξειδικεύσεις που αντανακλούν τις διαφορετικές κατευθύνσεις προς τις οποίες κινείται σήμερα η αγορά. Η κλασική διοίκηση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων συνυπάρχει με αντικείμενα όπως το Mega Yacht & Cruise Management, το MICE, Travel Agencies and Tour Operators Management, το Food & Beverages και το Wellness & Sustainability. Και αυτή η διαφοροποίηση έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή κατά την οποία ο τουρισμός γίνεται ολοένα πιο εξειδικευμένος. Σήμερα, η κρουαζιέρα και ο κόσμος των mega yachts αναπτύσσουν τη δική τους αγορά στελεχών. Ο συνεδριακός τουρισμός και οι μεγάλες διοργανώσεις απαιτούν ανθρώπους με ικανότητες project management και συντονισμού. Η γαστρονομία έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της ταξιδιωτικής εμπειρίας, ενώ το wellness και η βιωσιμότητα μετατρέπονται σταδιακά από τάσεις σε βασικά ζητούμενα για τις σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις. Έτσι, ο σπουδαστής μπορεί να προσανατολίσει τις σπουδές του σε ένα πεδίο που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντα και στις επαγγελματικές φιλοδοξίες του.

Η τουριστική αγορά αρχίζει πριν από το πτυχίο Η επαγγελματική εμπειρία στον τουρισμό έχει μια ιδιαιτερότητα: πολλά πράγματα δεν μπορούν να κατανοηθούν σε βάθος μέχρι να τα ζήσει κανείς στην πράξη Η σχέση με έναν απαιτητικό επισκέπτη, η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων, η διαχείριση μιας απρόβλεπτης κατάστασης ή η ανάγκη να λαμβάνονται γρήγορες αποφάσεις είναι στοιχεία που δύσκολα χωρούν αποκλειστικά μέσα σε ένα ακαδημαϊκό εγχειρίδιο. Για αυτόν τον λόγο, η εκπαιδευτική φιλοσοφία του BCA συνδέει τις σπουδές με την αγορά ήδη από τα πρώτα στάδια. Η μακρόχρονη παρουσία του BCA έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο αποφοίτων που σήμερα δραστηριοποιούνται σε ελληνικές και διεθνείς ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικούς οργανισμούς, αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, tour operators, ταξιδιωτικά γραφεία και εταιρείες διοργάνωσης συνεδρίων και events. Αυτή η παρουσία δημιουργεί έναν επιπλέον δίαυλο μεταξύ σπουδών και επαγγελματικής πραγματικότητας, επιτρέποντας στους φοιτητές να αποκτούν από νωρίς καλύτερη εικόνα για τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες του κλάδου. Όταν η εμπειρία χρειάζεται και διοικητική εξέλιξη Οι απαιτήσεις, ωστόσο, δεν σταματούν στην είσοδο στην αγορά εργασίας. Όσο ένα στέλεχος εξελίσσεται, τόσο περισσότερο χρειάζεται να κατανοεί τη στρατηγική πίσω από τη λειτουργία μιας τουριστικής επιχείρησης. Το MA International Hospitality and Tourism Management δίνει τη δυνατότητα σε πτυχιούχους διαφορετικών ειδικοτήτων να εμβαθύνουν στη διοίκηση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα εξετάζει τη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος μέσα από διαφορετικές οπτικές, από τη διοίκηση και την επικοινωνία μέχρι την ψυχολογία, την κοινωνική ανθρωπολογία και τη λειτουργία των επιχειρήσεων φιλοξενίας. Η δυνατότητα παρακολούθησης δια ζώσης, διαδικτυακά ή με blended learning επιτρέπει παράλληλα σε εργαζόμενους επαγγελματίες να εντάξουν την εκπαίδευση στην ήδη απαιτητική καθημερινότητά τους. Για στελέχη που έχουν ήδη εμπειρία στον χώρο, το MBA for Executives of Hospitality and Tourism εστιάζει περισσότερο στη στρατηγική, την ηγεσία, την επιχειρησιακή λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων, δηλαδή σε όσα αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα όταν ένας επαγγελματίας περνά από την εκτέλεση στη διοίκηση. Πολιτισμός και ταξίδι: μια ακόμη πλευρά της νέας τουριστικής εμπειρίας Ανάμεσα στις σύγχρονες τάσεις του τουρισμού ξεχωρίζει και η αυξανόμενη αναζήτηση για εμπειρίες με περισσότερο περιεχόμενο και σύνδεση με την ταυτότητα ενός τόπου. Ο ταξιδιώτης θέλει ολοένα συχνότερα να γνωρίσει την ιστορία, τον πολιτισμό και τις ιδιαίτερες αφηγήσεις ενός προορισμού, αντί απλώς να τον επισκεφθεί. Σε αυτή τη λογική εντάσσεται το Master in Mediterranean Archaeology and Cultural Tourism – MaMACT, το οποίο συνδέει την αρχαιολογία και τη διαχείριση πολιτιστικών πόρων με τον τουρισμό. Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία του τουριστικού προϊόντος, η συγκεκριμένη σύνδεση αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Παράλληλα, ανταποκρίνεται σε μία διεθνή μετατόπιση προς πιο αυθεντικές, θεματικές και βιώσιμες μορφές ταξιδιού. Ένας κλάδος χωρίς σύνορα Ο τουρισμός είναι από τη φύση του ένα διεθνές πεδίο. Ένας επαγγελματίας μπορεί να ξεκινήσει την καριέρα του σε ένα ξενοδοχείο στην Αθήνα ή σε ένα ελληνικό νησί και λίγα χρόνια αργότερα να εργάζεται σε ένα resort του εξωτερικού, μια διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα, μια εταιρεία κρουαζιέρας ή έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται σε πολλές αγορές. Γι’ αυτό το BCA συνεργάζεται με το University of West London και αναπτύσσει ακαδημαϊκές συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, εντάσσοντας τις σπουδές σε ένα ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα, το εκπαιδευτικό μοντέλο επιδιώκει να προετοιμάζει τους φοιτητές για εργασία σε πολυπολιτισμικές ομάδες και για έναν κλάδο στον οποίο η προσαρμοστικότητα, η επικοινωνία και η αντίληψη διαφορετικών αναγκών είναι εξίσου σημαντικές με τις τεχνικές γνώσεις.