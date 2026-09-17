Ελλάδα

Κεφαλονιά: Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι – Συγκρούστηκε με άλογο

Λόγω της επιδείνωσης της κατάστασής του οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας
Ηλεκτρικό πατίνι
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Στο νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς» νοσηλεύεται ένας 17χρονος από την Κεφαλονιά μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε με ηλεκτρικό πατίνι.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς ότι ο 17χρονος που οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με άλογο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της 14ης Σεπτεμβρίου, όταν ο 17χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνταν πεζός και ο ιδιοκτήτης ενός αλόγου, οδηγώντας το ζώο στον δρόμο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με το άλογο.

Αρχικά ο τραυματισμός του δεν φάνηκε σοβαρός. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα παρουσίασε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και κρίθηκε αναγκαία η μετάβασή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Ο 17χρονος εξετάστηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και παρέμεινε στο Νοσοκομείο για παρακολούθηση και νοσηλεία. Στη συνέχεια, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο νεαρός έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει θετική εικόνα. Οι θεράποντες ιατροί του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του.

Για το περιστατικό επιλήφθηκε η Τροχαία Αργοστολίου. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.

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