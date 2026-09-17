Κεφαλονιά: Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι – Συγκρούστηκε με άλογο

Στο νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς» νοσηλεύεται ένας 17χρονος από την Κεφαλονιά μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε με ηλεκτρικό πατίνι.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς ότι ο 17χρονος που οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με άλογο.

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Το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της 14ης Σεπτεμβρίου, όταν ο 17χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνταν πεζός και ο ιδιοκτήτης ενός αλόγου, οδηγώντας το ζώο στον δρόμο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με το άλογο.

Αρχικά ο τραυματισμός του δεν φάνηκε σοβαρός. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα παρουσίασε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και κρίθηκε αναγκαία η μετάβασή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

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Ο 17χρονος εξετάστηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και παρέμεινε στο Νοσοκομείο για παρακολούθηση και νοσηλεία. Στη συνέχεια, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο νεαρός έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει θετική εικόνα. Οι θεράποντες ιατροί του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του.

Για το περιστατικό επιλήφθηκε η Τροχαία Αργοστολίου. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.