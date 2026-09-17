Η αξία της των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ως βιβλιογραφική πηγή και ο ρόλος της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην ανάδειξη τους

Κάθε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που κατατίθεται σε έναν οργανισμό βιομηχανικής ιδιοκτησίας δεν αποτελεί μόνο νομικό τίτλο προστασίας μιας εφεύρεσης· είναι, πρωτίστως, ένα πλήρες τεχνικό έγγραφο, το οποίο περιγράφει με ακρίβεια τη λύση σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, τη μέθοδο υλοποίησής της και τη σχέση της με ό,τι ήδη υπάρχει στη σχετική τεχνολογία. Ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της γνώσης δεν δημοσιεύεται ποτέ σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, αλλά παραμένει καταγεγραμμένο σχεδόν αποκλειστικά στη βιβλιογραφία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, γνωστή διεθνώς ως patent literature. Για έναν ερευνητή, μια επιχείρηση ή έναν φορέα μεταφοράς τεχνολογίας, η συστηματική αναζήτηση σε αυτή τη βιβλιογραφία δεν είναι πολυτέλεια αλλά προϋπόθεση: επιτρέπει, να διαπιστωθεί έγκαιρα αν μια ιδέα είναι πράγματι νέα, να αποφευχθεί η επανάληψη έρευνας που έχει ήδη γίνει αλλού, να χαρτογραφηθούν οι τεχνολογικές τάσεις ενός πεδίου μέσω συστημάτων ταξινόμησης όπως το CPC (Cooperative Patent Classification), και να τεκμηριωθεί η καινοτομία μιας εφεύρεσης πριν αυτή κατατεθεί προς προστασία. Την ίδια στιγμή, η γνώση αυτή βοηθά μια ερευνητική ομάδα να εντοπίσει πιθανούς συνεργάτες, ανταγωνιστές ή αγοραστές τεχνολογίας, αφού κάθε δίπλωμα αναφέρει με σαφήνεια ποιος καταθέτει την εφεύρεση και σε ποια χώρα επιθυμεί να την προστατεύσει. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο ίδιος ο Άλμπερτ Αϊνστάιν εργάστηκε επί σειρά ετών ως εξεταστής διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο Ομοσπονδιακό Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ελβετίας, στη Βέρνη· η καθημερινή του επαφή με την τεχνική περιγραφή και την αξιολόγηση εφευρέσεων φαίνεται πως άσκησε την αναλυτική σκέψη που τον οδήγησε, λίγα χρόνια αργότερα, στις θεμελιώδεις εργασίες του του 1905.

Στην Ελλάδα, το κενό ανάμεσα στην ακαδημαϊκή έρευνα και στην αξιοποίηση αυτής της πηγής πληροφόρησης παραμένει σημαντικό, καθώς η ανάγνωση και η ερμηνεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις που σπάνια διδάσκονται στα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Στο σημείο αυτό η Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ) διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Πέρα από το διετές πρόγραμμα κατάρτισης που προετοιμάζει τους μελλοντικούς συμβούλους σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η ΕΑΒΙ οργανώνει, σε συνεργασία με Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας πανεπιστημίων σε όλη τη χώρα, εξειδικευμένα εκπαιδευτικά εργαστήρια που απευθύνονται σε υποψήφιες και υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικές και μεταδιδακτορικούς ερευνητές και μέλη ΔΕΠ, με στόχο να τους εξοικειώσουν με την αναζήτηση, την ανάλυση και την αξιοποίηση της πληροφορίας που περιέχεται στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Πρόκειται σκόπιμα για μικρές ομάδες, συνήθως 25 έως 30 ατόμων, ώστε κάθε συμμετέχων να έχει την ευκαιρία να δουλέψει ο ίδιος πάνω σε πραγματικά διπλώματα του επιστημονικού του πεδίου και να λάβει εξατομικευμένη καθοδήγηση από στελέχη του ΟΒΙ και μέλη της Ακαδημίας.

Ο πρόεδρος της ΕΑΒΙ κατά την εναρκτήρια ομιλία του στην εκδήλωση

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας είναι ο κύκλος εργαστηρίων με τίτλο «Η συμβολή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ως βιβλιογραφικής πηγής (patent literature) τεχνολογικής πληροφόρησης», που η ΕΑΒΙ διοργανώνει πλέον σταθερά κάθε χρόνο. Για παράδειγμα, στις 11 Ιουνίου 2026, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η ΕΑΒΙ και το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συνδιοργάνωσαν το εργαστήριο αυτό στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. Εξειδικευμένα στελέχη Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αλλά και επιστήμονες που συνεργάζονται με την ΕΑΒΙ, με συντονιστή το μέλος του ΔΣ του ΟΒΙ και της ΕΑΒΙ, Δρ. Λάμπρο Πυργιώτη, καθοδηγούν τους συμμετέχοντες τόσο στα κριτήρια εξέτασης μιας εφεύρεσης όσο και σε μια πρακτική, διαδραστική αναζήτηση διπλωμάτων στα διάφορα τεχνολογικά πεδία. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η ανάλυση έγινε στο πεδίο που αφορά τεχνολογίες μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Image 1: Οι πρώτοι διαπιστευμένοι σύμβουλοι ευρεσιτεχνίας μαζί με στελέχη του ΟΒΙ και της ΕΑΒΙ, μετά την απονομή των διπλωμάτων στο Μουσείο Μπενάκη

Με κάθε νέα συνεργασία, το δίκτυο γύρω από την ΕΑΒΙ διευρύνεται: Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας, ερευνητικά κέντρα, ο ΟΒΙ και άλλοι φορείς συνθέτουν σταδιακά έναν κοινό χώρο όπου η βιβλιογραφική έρευνα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας παύει να είναι εξειδικευμένη γνώση λίγων και γίνεται εργαλείο διαθέσιμο σε κάθε ερευνητή. Η ΕΑΒΙ σχεδιάζει ήδη τη συνέχεια αυτού του κύκλου εργαστηρίων σε νέα ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της χώρας, με στόχο η βιβλιογραφική έρευνα σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας να καθιερωθεί ως αναπόσπαστο εργαλείο κάθε ερευνητικής διαδικασίας στην Ελλάδα.

Σε αυτή την προσπάθεια αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο και οι πρώτοι διαπιστευμένοι σύμβουλοι ευρεσιτεχνίας, που η ΕΑΒΙ ανακήρυξε επίσημα στην ιστορική εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, στις 14 Ιουλίου 2025.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ κ. Κανελλόπουλος, ο Πρόεδρος της ΕΑΒΙ κ. Κατσογιάννης και ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ΕΑΒΙ κ. Θωμόπουλος.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της Ακαδημίας είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.ipacademy.gr.