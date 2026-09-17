Μαρίσσα Λαιμού: Η οικογένειά της ψάχνει απαντήσεις έναν χρόνο μετά τον θάνατό της – «Μας έχουν αφήσει στο σκοτάδι, είμαστε εξοργισμένοι»

Απαντήσεις για τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού περιμένει ακόμα, ένα χρόνο μετά, η οικογένειά της. Η γυναίκα έφυγε σε ηλικία 30 χρόνων, τον Σεπτέμβριο του 2025 στο σπίτι της στο Λονδίνο. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε αισθανθεί αδιαθεσία και είχε οδηγηθεί στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να της δίνουν εξιτήριο χωρίς να εντοπίζουν το σοβαρό πρόβλημα υγείας που θα την οδηγούσε εν τέλει στον θάνατο.

Η πρώτη εκδοχή του ιατροδικαστή για τα αίτια θανάτου της Μαρίσσας Λαιμού ήταν «σήψη που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου, με υποκείμενη ευπάθεια λόγω των επιπτώσεων της χημειοθεραπείας και της HLH». Υπενθυμίζεται πως η 30χρονη είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού αλλά και με μία σπάνια ασθένεια που ονομάζεται αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση. Για τον καρκίνο είχε λάβει θεραπεία στο νοσοκομείο του Λονδίνου όπου μεταφέρθηκε αρχικά, λίγο πριν φύγει από τη ζωή.

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Έναν χρόνο μετά και τα αποτελέσματα της της νεκροψίας δεν έχουν δώσει τα ακριβή αίτια θανάτου της.

Η οικογένεια της καταγγέλλει αμέλεια των γιατρών του νοσοκομείου του Λονδίνου που εξέτασαν την Μαρίσσα Λαιμού, λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, μόνη της, στο διαμέρισμά της.

«Είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Είναι σπαρακτικό. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι βρισκόμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2026 και κανείς δεν μπορεί να μας πει πώς πέθανε η κόρη μας, ενώ είχε νοσηλευτεί λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της. Δεν θα βρούμε ποτέ γαλήνη αν δεν μάθουμε την αιτία του θανάτου της και ποιος ευθύνεται για αυτή την καταστροφική κατάληξη», αναφέρει σε δήλωσή της η Μπέσυ Λεμού.



«Μας έχουν αφήσει στο σκοτάδι και το σύστημα πρέπει να αλλάξει. Ο σύζυγός μου ελπίζει ότι άλλοι άνθρωποι σαν τη Μαρίσσα μπορούν να σωθούν. Εγώ όμως έχασα το παιδί μου. Μπορώ να τη φέρω πίσω; Όχι. Εξακολουθούμε να περιμένουμε» συνέχισε.

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Τόνισε πως δίνεται σκληρή μάχη για να πάρουν απαντήσεις από την πρώτη ημέρα καθώς χρειάστηκαν σχεδόν 2 εβδομάδες για να πραγματοποιηθεί νεκροψία στην κόρη της με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η κηδεία και η ταφή της στην Αθήνα.

«Είμαστε πολύ θυμωμένοι και εξοργισμένοι από την πρώτη ημέρα, από τότε που η Μαρίσσα έφυγε από τη ζωή. Είναι εντελώς απαράδεκτο και εξωφρενικό. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι συνέβη αυτό. Έπρεπε να την είχαν κρατήσει εκείνο το βράδυ. Μετά από όλες αυτές τις εξετάσεις, βρισκόμαστε εδώ σήμερα, έναν χρόνο μετά, και ακόμη δεν γνωρίζουμε την αιτία του θανάτου της. Τι θα είχε συμβεί αν η Μαρίσσα είχε παραμείνει εκείνο το βράδυ στο νοσοκομείο; Προφανώς θα είχε σωθεί» καταλήγει η Μπέσυ Λεμού στην οργισμένη δήλωσή της.

Οι καταγγελίες για αμέλεια των γιατρών

Όπως έχει γίνει γνωστό, λίγες ημέρες πριν τον θάνατό της η Μαρίσσα Λαιμού είχε στείλει μήνυμα σε φίλη της μέσα από το νοσοκομείου του Λονδίνου γράφοντας πως κανένας γιατρός δεν ενδιαφέρεται – κανένας δεν την έχει εξετάσει.

Η αρχή του τέλους για την 30χρονη Μαρίσσα ξεκίνησε να γράφεται στις 9 Σεπτεμβρίου όταν επέστρεψε από διακοπές που είχε πάει με την οικογένειά της στο Πόρτο Χέλι.

Τότε παρουσίασε ζάλη, κνησμό, υψηλό πυρετό με τα συμπτώματα να επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Την επόμενη ημέρα, η Μαρίσσα Λαιμού πήγε στο Leaders in Oncology Care (LOC) καθώς είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε χημειοθεραπεία εκεί.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, εκεί οι γιατροί της έκαναν εξετάσεις αίματος, της χορήγησαν αντιβιοτικά ενδοφλεβίως και αντισταμινικά. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, αποφάσισαν να καλέσουν ασθενοφόρο για να τη μεταφέρουν στο University College London Hospital (UCLH).

Εκεί φέρεται να την εξέτασαν νοσοκόμες και όχι γιατροί που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 30χρονη δεν χρειαζόταν να μείνει στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την οικογένεια, η Μαρίσσα Λαιμού πήρε εξιτήριο στις 18:30 το απόγευμα της 10ης Σεπτεμβρίου αφού της χορηγήθηκαν αντιβιοτικά για να πάρει μαζί της στο σπίτι, αν και η ίδια εξακολουθούσε να αισθάνεται πολύ άσχημα και δεν μπορούσε να φάει τίποτα.

Μετά την επιστροφή στο διαμέρισμά της, η 30χρονη έπεσε για ύπνο και δεν ξύπνησε ποτέ, με την οικονόμο της οικογένειας να τη βρίσκει στο κρεβάτι της το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες από DailyMail