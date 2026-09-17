Τροχαίο στην Ποσειδώνος με τους 3 νεκρούς: «Ακούστηκε φρενάρισμα και ένα μπαμ – Η μηχανή του οχήματος είχε αποκολληθεί και καιγόταν»

Το σοκαριστικό σκηνικό με την αιματοβαμμένη άσφαλτο και τα συντρίμμια του αυτοκινήτου να έχουν κατακλύσει την λεωφόρο Ποσειδώνος, περιέγραψε άνθρωπος που βρίσκονταν στο σημείο, τη στιγμή του τροχαίου. Περιέγραψε δε τον εκκωφαντικό θόρυβο που έκανε το αυτοκίνητο των 5 επιβαινόντων όταν αυτό καρφώθηκε και γκρέμισε μάντρα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 από τους νεαρούς επιβαίνοντες.

Ο άνδρας περιέγραψε συγκλονισμένος τα όσα εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (17.09.2026) όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο, έπεσε στα κιγκλιδώματα και γκρέμισε την μάντρα ξενοδοχείου όπου βρίσκεται στη συμβολή των Ποσειδώνος και Καλυψούς, στο ύψος της Γλυφάδας. Από το τροχαίο σκοτώθηκαν 3 άτομα ηλικίας 20, 23 και 26 χρόνων ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 2 ηλικίας 18 χρόνων. Ο ένας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

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Ο άνδρας -ένοικος του ξενοδοχείου όπου βρίσκεται στο σημείο- περιέγραψε πως γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα άκουσε ένα δυνατό φρενάρισμα και μετά έναν εκκωφαντικό θόρυβο σαν «μπαμ».

Όταν βγήκε στο μπαλκόνι να δει τι είχε συμβεί, αντίκρυσε καπνό, σκόνη και την μηχανή του αυτοκινήτου αποκολλημένο από το όχημα να έχει αρπάξει φωτιά.

Συγκλονισμένος, περιέγραψε ακόμα πως 2 από τους τραυματίες βρίσκονταν εκτός του οχήματος ενώ το αυτοκίνητο είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

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«Γύρω στις 02:00 η ώρα τη νύχτα ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, ένα τεράστιο μπαμ. Βγήκα στο μπαλκόνι να δω τι έχει γίνει. Είχε μόνο καπνό, σκόνη και σε ένα σημείο ήταν η μηχανή του οχήματος αποκολλημένη από το αυτοκίνητο και καιγόταν μόνη της. Φαινόταν δύο άτομα ότι ήταν εκτός αυτοκινήτου. Το όχημα είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα, στο μπροστινό του σημείο. Τα ασθενοφόρα που ήρθαν δεν αργήσανε πιστεύω καθόλου», ανέφερε αρχικά.

«Δεν μπορούσα να δω αν είχε γίνει κάτι με τους τραυματίες. Απλά φαινόταν ότι η άμορφη μάζα των σιδερικών. Έδειχνε ότι ήταν σφοδρό το τροχαίο και μάλλον είχε και θύματα. Το μπαμ που ακούστηκε ήταν εκκωφαντικό. Δηλαδή δεν ήταν ότι χτύπησε ένα αυτοκίνητο με κάποιο άλλο. Ακούστηκε ένα φρενάρισμα και μετά ακούστηκε ένα μπαμ. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα», κατέληξε.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους 5 στο Ασκληπιείο της Βούλας, διαπιστώνοντας τον θάνατο των 2 επιβαινόντων.

Ο 3ος οδηγήθηκε κατευθείαν στο χειρουργείο και μετά από απανωτές ανακοπές καρδιάς, υπέκυψε στα τραύματά του.

Όσον αφορά τους 2 τραυματίες, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όπου και ο ένας διασωληνώθηκε. Πλέον και οι δύο νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Η μάντρα του ξενοδοχείου που γκρεμίστηκε από την πρόσκρουση

«Έκαναν live στο TikTok»

Όλα έγιναν γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα, όταν η παρέα των 5 κινούνταν με το αυτοκίνητο στην περιοχή της Γλυφάδας. Κάτω από λόγους που ακόμη διερευνώνται, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και έπεσε αρχικά στα κιγκλιδώματα, στη συνέχεια καρφώθηκε στη μάντρα του ξενοδοχείου και ακινητοποιήθηκε.

Οι 3 από τους 5 επιβαίνοντες βγήκαν μόνοι τους από το όχημα το οποίο είχε καταστραφεί ολοσχερώς.

Για τον απεγκλωβισμό των 2 επιβαινόντων χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Μετά από μεγάλη επιχείρηση, οι νεαροί απεγκλωβίστηκαν και όλοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο της Βούλας το οποίο όμως δεν εφημέρευε.

Οι γιατροί έδωσαν αγώνα για να σώσουν τους τραυματίες. Για τους 2 από αυτούς ήταν ήδη πολύ αργά.

Ο 3ος υπέκυψε στο χειρουργείο ενώ οι άλλοι 2 μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Τα τραύματά τους σοβαρά αλλά νοσηλεύονται και οι 2 σε σταθερή κατάσταση. Ο ένας από αυτούς μάλιστα μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ.

Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος ακόμη διερευνώνται αν και υπάρχουν πληροφορίες πως ο οδηγός έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα ενώ όλοι μαζί έκαναν live στο TikTok.