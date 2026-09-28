Ελλάδα

Πλάκα: Ένα μήνα πριν την τραγωδία, η 78χρονη είχε ζητήσει να γίνει έλεγχος στο φυσικό αέριο

Αν και τον περασμένο Φεβρουάριο είχε γίνει έλεγχος στο φυσικό αέριο, η γυναίκα ζήτησε ξανά να την επισκεφθεί τεχνικός, τον Αύγουστο
Το ζευγάρι των ηλικιωμένων που σκοτώθηκε από την έκρηξη στην Πλάκα
Το ζευγάρι των ηλικιωμένων που σκοτώθηκε από την έκρηξη στην Πλάκα
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Ενώ συνεχίζονται οι έρευνες στο ισοπεδωμένο κτίριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα για τα αίτια της έκρηξης που στοίχισε 6 ανθρώπινες ζωές, νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση.

Με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η διαρροή που προκάλεσε την έκρηξη φαίνεται πως ήταν στο εσωτερικό του διαμερίσματος του 2ου ορόφου, αποκαλύπτεται τώρα ότι η 78χρονη γυναίκα που ζούσε εκεί, είχε ζητήσει να γίνει έλεγχος στο φυσικό αέριο μόλις έναν μήνα πριν την τραγωδία στην Πλάκα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η 78χρονη μέσα στον Αύγουστο, φαίνεται ότι αναζητούσε τεχνικό για να εκδώσει φύλλο ελέγχου καύσης. Πρόκειται για έναν έλεγχο που γίνεται για την ασφάλεια της εγκατάστασης και θα μπορούσε να διαπιστώσει την ύπαρξη διαρροής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο ΑΝΤ1, η γυναίκα είχε απευθυνθεί σε κάποιον τεχνικό ο οποίος όμως, λόγω των θερινών διακοπών του Αυγούστου είναι πιθανό να μην πήγε τελικά για να κάνει τον έλεγχο.

Υπενθυμίζεται ότι στο διαμέρισμα που ζούσε το ζευγάρι των ηλικιωμένων, η εγκατάσταση είχε πιστοποιητικό στεγανότητας που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 σύμφωνα με πληροφορίες. Γιατί λοιπόν η γυναίκα ζητούσε να γίνει έλεγχος τον Αύγουστο; Μήπως παρατήρησε ενδείξεις διαρροής;

Είναι ακόμη ένα ερώτημα που αναζητά απάντηση στην υπόθεση…

Χωρίς προβλήματα ο κεντρικός αγωγός φυσικού αερίου

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αποτελέσματα των πρώτων ερευνών στο κτίριο της οδού Λυσικράτους, στην Πλάκα, δείχνουν ότι η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε τη φονική έκρηξη, έγινε στο διαμέρισμα του 2ου ορόφου -εκεί που έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι- και μάλιστα η διαρροή δεν προκλήθηκε σε σημείο σύνδεσης με τον κεντρικό αγωγό.

Η διαρροή σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έγινε μέσα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, το οποίο είχε φυσικό αέριο τόσο για τη λειτουργία ενεργειακού τζακιού όσο και για την κουζίνα αλλά και τον θερμοσίφωνα.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει καθώς οι έλεγχοι που έγιναν στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου στο σημείο, δεν δείχνουν να υπήρχε εκεί κάποιο πρόβλημα.

Από την Κυριακή (27/9/26) κυκλοφορούν εικόνες – ντοκουμέντα, που δείχνουν τις σωληνώσεις για το φυσικό αέριο, οι οποίες δίνουν πολλά στοιχεία για την υπόθεση.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης, ότι ο ιδιοκτήτης του άλλου διαμερίσματος, που το χρησιμοποιούσε για βραχυχρόνια μίσθωση -εκεί που πέθαναν οι άτυχοι τουρίστες- είχε εκφράσει και εκείνος προβληματισμούς στο παρελθόν για το αν έχει γίνει σωστή σύνδεση με το φυσικό αέριο, αν υπάρχουν πιστοποιήσεις και αν έχουν γίνει οι σχετικοί έλεγχοι στο διαμέρισμα του άλλου ορόφου, όπου έμεναν οι ηλικιωμένοι.

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