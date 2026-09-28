Υπεγράφη το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη για χημειοθεραπείες χωρίς άδεια

Υπεγράφη η πράξη σφράγισης ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια ογκολογικό τμήμα και χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα ακόμη και σε ασθενείς που είχαν διαγνώσεις οι οποίες δεν αφορούσαν κακοήθεια.

Την πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας.

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Ενώ το πρωί της Τρίτης (29/9) αναμένεται να μεταβεί στην κλινική δικαστικός επιμελητής για την εκτέλεση της απόφασης.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί έπειτα από έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία διαπίστωσε σειρά σοβαρών παραβάσεων στη λειτουργία της κλινικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης κλινικής έχει στην κατοχή του και άλλες ιδιωτικές κλινικές σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κατερίνη, Αθήνα και άλλες πόλεις.

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Τα προηγούμενα χρόνια έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στον χώρο της υγείας, αποκτώντας σειρά κλινικών, μεταξύ άλλων και μέσω διαδικασιών πλειστηριασμού.

Έκλεισε και άλλη κλινική του ίδιου ιδιοκτήτη

Μάλιστα, μόλις την περασμένη εβδομάδα ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης υπέγραψε το κλείσιμο ακόμη μίας κλινικής που ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας που διαχειρίζεται τις κλινικές, η συγκεκριμένη μονάδα διέθετε δύο παθολογικά τμήματα, ογκολογικό και νεφρολογικό τμήμα, καθώς και μονάδα τεχνητού νεφρού.

Τι αποκάλυψε ο έλεγχος της ΕΑΔ

Σύμφωνα με τα επίσημα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στην κλινική λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς να προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της.

Η κλινική διέθετε μάλιστα ειδικό εξοπλισμό για τη διαχείριση κυτταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, μεταξύ άλλων και θάλαμο βιολογικής ασφάλειας.

Παράλληλα, είχε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της βίντεο στο οποίο παρουσιαζόταν η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος, παρότι δεν είχε λάβει την απαιτούμενη αδειοδότηση.

Στο τμήμα δραστηριοποιούνταν ιδιώτης πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο είχε παραχωρηθεί χώρος γραφείου, χωρίς όμως να υπάρχει έγγραφη σύμβαση συνεργασίας με την κλινική.

Χημειοθεραπευτικά φάρμακα από το 2022

Σύμφωνα με την ΕΑΔ, ο συγκεκριμένος γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα για ασθενείς του από το ιατρείο της κλινικής.

Στη συνέχεια, τα φάρμακα χορηγούνταν στο μη αδειοδοτημένο «ογκολογικό τμήμα», ενώ την προετοιμασία τους αναλάμβανε προσωπικό της κλινικής.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναφέρει ότι ο γιατρός καθίσταται συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του τμήματος, καθώς οι συγκεκριμένες υπηρεσίες παρέχονταν σε χώρο που δεν προβλεπόταν στην άδεια λειτουργίας της κλινικής.

Ασθενείς χωρίς διάγνωση κακοήθειας λάμβαναν χημειοθεραπεία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για τις νοσηλείες ασθενών. Όπως αναφέρεται στην έκθεση της ΕΑΔ, δείγμα ασθενών του συγκεκριμένου γιατρού εισήχθη στην κλινική, κατόπιν εντολής άλλου γιατρού της, για ολιγοήμερη νοσηλεία.

Οι διαγνώσεις που αναγράφονταν, σύμφωνα με τους ελεγκτές, δεν αφορούσαν μορφή κακοήθειας.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους χορηγήθηκαν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

Η ΕΑΔ χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα ευρήματα ενδείξεις περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να αποζημιωθούν οι νοσηλείες της κλινικής.

Χωρίς ΜΕΘ και με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν παράλληλα σημαντικές ελλείψεις στη στελέχωση της κλινικής.

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οι επιστημονικά υπεύθυνοι των τμημάτων δεν απασχολούνταν με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας, ενώ δεν υπήρχαν έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους γιατρούς της κλινικής, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Παράλληλα, η κλινική δεν διέθετε επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ απουσίαζαν εργαζόμενοι σε προαπαιτούμενες ειδικότητες, όπως ακτινοδιαγνώστης.

Επιπλέον, δεν διέθετε σε λειτουργία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), παρότι αυτή προβλέπεται ως υποχρεωτική από τη νομοθεσία, ανάλογα με τη δυναμικότητα της κλινικής.

Ο έλεγχος του 2025

Η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας είχε πραγματοποιήσει έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής το 2025.Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η κλινική δεν διέθετε το απαιτούμενο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία της.

Η Επιτροπή εισηγήθηκε αρχικά την ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας, λόγω υποστελέχωσης και μη συμμόρφωσης με προηγούμενες συστάσεις και παρατηρήσεις.

Μετά την ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας, στις αρχές του 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της.

Πλέον, με την υπογραφή της πράξης σφράγισης από τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, η διαδικασία για το κλείσιμο της κλινικής περνά στο στάδιο της εκτέλεσης της σχετικής απόφασης.