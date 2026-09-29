Άνω Λιόσια: Σε άλλο νηπιαγωγείο μετακινείται η διευθύντρια που φώναζε και απειλούσε παιδιά

Αδιανόητες εικόνες βγήκαν τη Δευτέρα (28.09.2026) στο φως της δημοσιότητας από το 1ο νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια, όταν κάμερα κατάγραψε τη διευθύντρια να ουρλιάζει και να απειλεί παιδάκια, στη μέση του προαυλίου. Σε βάρος της έχει διαταχθεί ήδη ΕΔΕ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, μετακινείται άμεσα σε άλλο νηπιαγωγείο…

Το εξοργιστικό επεισόδιο έγινε γνωστό τη Δευτέρα, όταν συγγενής παιδιού ανέβασε στα social media βίντεο με την διευθύντρια του νηπιαγωγείου των Άνω Λιοσίων να προπηλακίζει τα νήπια που κοίταγαν σοκαρισμένα την έκρηξη θυμού της.

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«Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια! Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή! Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα!» ήταν μερικές από τις σκληρές φράσεις που χρησιμοποίησε κατά παιδιών 4 με 5 χρονών.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το συμβάν αντέδρασαν και της ζήτησαν τον λόγο για τη συμπεριφορά της προς τα μικρά παιδιά, με την ίδια να απαντά: «Ό,τι θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα;», συμπληρώνοντας: «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά; Φέρε μου πέντε χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα!».

Η υπόθεση, ωστόσο, πήρε ακόμα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς λίγο αργότερα η διευθύντρια του νηπιαγωγείου δέχθηκε σωματική επίθεση από άτομα που βρέθηκαν στον χώρο του σχολείου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

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Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως της επιτέθηκαν γονείς ή συγγενείς των παιδιών που είδαν ή έμαθαν το εξοργιστικό περιστατικό. Η διευθύντρια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει άγνωστη.

Σε βάρος της διευθύντριας έχει διαταχθεί ήδη ΕΔΕ ενώ αποφασίστηκε η άμεση μετακίνησή της σε άλλο νηπιαγωγείο, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 και όχι η απόλυσή της. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναμένεται να «σηκώσει» νέο κύμα αντιδράσεων, καθώς οι γονείς αντιδρούν για το πόσο είναι σε θέση αυτό το άτομο να βρίσκεται κοντά σε παιδιά.

Ο περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσιος Κ. Αναστασόπουλος μίλησε στο MEGA λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ο θυμός του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι ελεγχόμενος».

Ανέφερε πως δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα από ένα βίντεο λίγων λεπτών και κατήγγειλε πως η διευθύντρια τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση των γονιών.

Αν και όπως ανέφερε δεν γνωρίζει το περιστατικό με την προπηλάκιση των παιδιών από τη διευθύντρια, αν προκύψουν ευθύνες κατά την ΕΔΕ, θα αποδοθούν στους υπαίτιους.

«Στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου μας»

Ο Διονύσιος Κ. Αναστασόπουλος μίλησε χθες για την επίθεση στη διευθύντρια, καταδικάζοντας το περιστατικό και γνωστοποιώντας πως έχουν κινηθεί ήδη όλες οι διαδικασίες για την απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους.

Αναλυτικά:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική επίθεση εις βάρος λειτουργού της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε πράξη βίας μέσα στον φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας και της τιμής του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του Δημόσιου Σχολείου.

Ως Διοίκηση, ξεκαθαρίζουμε ότι επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή. Στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου μας, παρέχοντάς της πλήρη Ηθική, Διοικητική και Νομική κάλυψη» συμπληρώνει και υπενθυμίζει «προς πάσα κατεύθυνση, ότι η Πολιτεία έχει θωρακίσει το σχολικό περιβάλλον» καθώς «σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου 5090/2024, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα (Διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας):

Όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο (ύβρεις, απειλές, φωνασκίες) διαταράσσει τη λειτουργία του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.

Εάν η πράξη αυτή συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.

Οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στον/στους υπαίτιους. Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας. Το σχολείο είναι και θα παραμείνει χώρος Ασφάλειας, Παιδείας, Δημοκρατίας και Πολιτισμού. Εκφράζουμε τις θερμότερες ευχές μας στην τραυματία εκπαιδευτικό για ταχεία ανάρρωση», καταλήγει.