Υπόθεση Μαζωνάκη: Παραιτούνται από την υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού οι συνήγοροι του 58χρονου συζύγου της

Ότι παραιτούνται από την υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ανακοίνωσαν οι συνήγοροι του συζύγου της, και πλέον την υπεράσπισή της γυναίκας αναλαμβάνει μόνο ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του 58χρονου προφυλακιστέου γιατρού Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός, γνωστοποίησαν την Δευτέρα (28.09.2026) ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στο πρόσωπο του εντολέα τους, ο οποίος επίσης κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Όπως αναφέρουν σε δήλωσή τους, η απόφαση να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της συζύγου του, η οποία είναι επίσης κατηγορούμενη στην υπόθεση, οφείλεται αποκλειστικά σε νομικούς λόγους.

Οι δύο δικηγόροι κάνουν λόγο για «δικονομικά αναγκαίο» περιορισμό της εκπροσώπησής τους, λόγω της διαφορετικής πραγματολογικής βάσης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Όπως σημειώνουν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα αναπτύξουν αναλυτικά τους λόγους που οδήγησαν στην απόφασή τους.

Πρόκειται για μία απόφαση που αναμενόταν να παρθεί, εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, οι οποίες θα «δείξουν» αν η 56χρονη χορήγησε μέθη πριν την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, πράγμα που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά.

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Η ανακοίνωση του δικηγόρου

«Οι συνήγοροι υπεράσπισης του ιατρού για λόγους αμιγώς νομικούς γνωστοποιούν ότι περιορίζουν την εκπροσώπηση τους στο πρόσωπο του ανωτέρω εντολέα τους, παραιτούμενοι από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης συζύγου του.

Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Εφόσον κριθεί σκόπιμο θα αναπτυχθούν οι λόγοι αναλυτικώς.

Νίκος Αγαπηνός

Τέλλος Αγαπηνός»