Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Η γιατρός πήγε στον άντρα της και του είπε ότι δεν είναι καλά», αποκάλυψε νοσηλεύτρια που έδωσε κατάθεση για πρώτη φορά

Η νοσηλεύτρια που δεν είχε καταθέσει ποτέ ως τώρα, βρέθηκε σήμερα Τρίτη 29.09.2026, τετ α τετ με τον ανακριτή που χειρίζεται την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα όσα φέρεται να υποστηρίζει η νοσηλεύτρια είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτικά. Η 53χρονη που εργάζεται τον τελευταίο ενάμιση χρόνο στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, φέρεται να λέει ότι βρισκόταν μέσα στο ιατρείο και ήταν παρούσα στην πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Στην αρχή, υποστηρίζει η μάρτυρας, ο δημοφιλής καλλιτέχνης ήταν καλά, αλλά λίγο αργότερα η εικόνα του άλλαξε.

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«Βρισκόμουν στον χώρο και έμπαινα και έβγαινα από το δωμάτιο που γινόταν η πλασμαφαίρεση. Μπήκα στο δωμάτιο που ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης δύο φορές για να βοηθήσω τη γιατρό μέσα σε διάστημα μισής ωρας. Μαζί μου έμπαινε και η άλλη νοσηλεύτρια και βοηθήσαμε τον τραγουδιστη σε διαδικαστικά θέματα. Είναι κάτι που κάναμε όλες μας καθημερινά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα», φέρεται να υποστηρίζει η μάρτυρας.

Η 53χρονη με τα όσα αναφέρει «καίει» και τους δύο κατηγορούμενους γιατί σύμφωνα πάντα με την ίδια, η γιατρός ειδοποίησε τον σύζυγό της ότι δεν είναι καλά, αλλά η αντίδρασή τους δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα.

«Δεν μπορούσα όμως να καταλάβω ότι κάτι του συμβαίνει. Όταν έγινε το περιστατικό η γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: “ο Μαζωνακης δεν είναι καλά”, επικράτησε πανικός» φέρεται να ανέφερε η νοσηλεύτρια στην κατάθεση της.

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Με τα όσα λέει ρίχνει «καρφιά» στους προφυλακισμένους εργοδότες της, αφού μιλάει για αλγεινή εντύπωση μεταξύ του προσωπικού, από το γεγονός ότι κανείς από τους δύο δεν συνόδευσε το Γιώργο Μαζωνάκη στο ασθενοφόρο.

«Όταν έγινε το περιστατικό επικράτησε πανικός. Ήρθε το ΕΚΑΒ και μας έκανε εντύπωση γιατί κανείς από τους γιατρούς δεν ακολούθησε μέχρι το νοσοκομείο τον Γιώργο Μαζωνάκη», υποστηρίζει η 53χρονη νοσηλεύτρια και συμπληρώνει ότι με τις υπόλοιπες εργαζόμενες του ιατρείου «αντάλλαξαν και μηνύματα η μία με την άλλη, που ρωταγαν αν θα πάνε για δουλειά την επόμενη μέρα». «Δεν είχαμε αντιληφθεί τι έχει γίνει» φέρεται να ανέφερε.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η εξέταση και νέων μαρτύρων από τον δικαστικό λειτουργό