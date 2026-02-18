Απεργία στα πλοία το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου κήρυξε η ΠΝΟ – Φόρος τιμής στα θύματα των Τεμπών

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) εξήγγειλε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, από τις 00:01 έως τις 24:00.

Την 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΝΟ στη σημερινή (18/02/2026) της συνεδρίαση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το φονικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου 57 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους, ένα γεγονός που συγκλόνισε τη χώρα και ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στις συγκοινωνίες.

Με την απόφασή της η ΠΝΟ αποτίει φόρο τιμής στα θύματα και στέλνει μήνυμα για την αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Σε σχετική ανακοίνωση η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η ναυτική κοινότητα γνωρίζει από πρώτο χέρι τη ζωτική σημασία της τήρησης των μέτρων ασφάλειας και πως όταν αυτά παραβιάζονται τα αποτελέσματα μπορεί να είναι τραγικά, με πολλά αντίστοιχα περιστατικά να καταγράφονται στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές.