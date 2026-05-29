«Αττικόν»: Σε ύφεση η έξαρση γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο – 5 τα νέα κρούσματα τις τελευταίες 3 ημέρες

Καθησυχαστικός ο πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων του «Αττικόν» για τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο. Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως η κατάσταση βρίσκεται σε φάση ύφεσης, παρά το γεγονός πως ο ιός διασπείρεται εύκολα, ειδικά σε νοσοκομεία.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (29.05.2026) στο Ertnews, ο πρόεδρος ανέφερε πως τις τελευταίες 3 ημέρες, καταγράφηκαν μόλις 5 κρούσματα γαστρεντερίτιδας και πως δεν υπάρχει κανένα ζήτημα λειτουργίας του «Αττικόν» μιας και έχουν παρθεί όλα τα μέτρα προστασίας για περιορισμό της διασποράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά, εκτιμάται ότι υπήρξαν περίπου 50 έως 55 πραγματικά κρούσματα, ενώ εξετάστηκαν δειγματοληπτικά περίπου 20 περιπτώσεις, από τις οποίες οι 12 βρέθηκαν θετικές. «Δεν είναι λίγα, αλλά η επιδημιολογική εικόνα δείχνει ότι πρόκειται για τα ίδια περιστατικά, στον ίδιο χώρο και χρονικό διάστημα», ανέφερε.

Σχετικά με την σοβαρότητα της νόσου, επισήμανε πως πρόκειται για ήπια μορφή γαστρεντερίτιδας.

«Κανείς ασθενής δεν κινδύνευσε», τόνισε, προσθέτοντας ότι τα συμπτώματα διαρκούν συνήθως μία έως δύο ημέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στη μετάδοση, περιέγραψε πως ο ιός διασπείρεται εύκολα, ειδικά σε χώρους όπως νοσοκομεία, χωρίς να είναι πάντα εφικτός ο εντοπισμός της αρχικής πηγής.

«Μπορεί να μεταφερθεί με πολύ απλούς τρόπους, από καθημερινές επαφές».

Διευκρίνισε μάλιστα πως η έξαρση συνδέεται με αυξημένη κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα την τρέχουσα περίοδο. «Κάποιος το έφερε μέσα, είτε εργαζόμενος είτε ασθενής ή συνοδός», ανέφερε.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες που πρόκειται να επισκεφθούν το νοσοκομείο Αττικόν.