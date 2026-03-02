Belharra: Η φρεγάτα «Κίμων» σε θέσεις μάχης για την Κύπρο στην πρώτη της αποστολή και οι λόγοι δεν είναι τυχαίοι

Δύο μήνες μετά την επίσημη ένταξή της στο Πολεμικό Ναυτικό, η υπερσύγχρονη ψηφιακή φρεγάτα «Κίμων» τύπου Belharra θα αναπτυχθεί στην Κύπρο για να εκτελέσει την πρώτη της αποστολή, συνοδευόμενη από μια φρεγάτα MEKO και δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν θέσει σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, όμως παράλληλα σπεύδουν να βοηθήσουν την Κύπρο, η οποία δέχεται ιρανικές επιθέσεις, στέλνοντας την φρεγάτα «Κίμων» τύπου Belharra, το πιο ισχυρό ελληνικό πολεμικό πλοίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο λόγος δεν είναι τυχαίος. Ο «Κίμων» είναι το πιο προηγμένο πολεμικό πλοίο στην ανατολική Μεσόγειο και διαθέτει όλα τα οπλικά συστήματα, πυραύλους, ραντάρ και εξοπλισμό για να εκτελέσει αποστολές αεράμυνας περιοχής, αυτό δηλαδή που έχει ανάγκη η Κύπρος αυτή την δεδομένη χρονική στιγμή.

Το πανίσχυρο ραντάρ τύπου Sea Fire έχει εμβέλεια 500 χιλιομέτρων και ακτίνα δράσης που θα «βλέπει μέσα» από Συρία και Λίβανο, ενώ έχει την ικανότητα όχι μόνο να εντοπίσει με ακρίβεια απειλές, αλλά και να ενημερώσει εγκαίρως τα σχετικά συστήματα και συμμαχικές δυνάμεις προκειμένου να αναχαιτιστούν με μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Αφού εντοπίσει την απειλή, ο «Κίμων» διαθέτει αντιαεροπορικούς πυραύλους τύπου Aster 30, που μπορούν να καταρρίψουν εχθρικούς εναέριους στόχους, ενώ μάλιστα μπορούν να αναχαιτίσουν και εχθρικούς βαλλιστικούς πυραύλους, ένα από τα όπλα που το Ιράν χρησιμοποιεί εκτενώς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι λοιπόν σαφές ότι η φρεγάτα «Κίμων» είναι το πλέον κατάλληλο πολεμικό πλοίο για να προσφέρει αεροπορική και αντιβαλλιστική προστασία, που τόσο έχει ανάγκη η Κύπρος, μετά τα «κύματα» επιδρομών από τα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και γι’αυτόν ακριβώς τον λόγο θα αναπτυχθεί και ελληνική φρεγάτα MEKO, αναφορές κάνουν λόγο ότι θα είναι τα «Ψαρά», εξοπλισμένη με το ελληνικής κατασκευής αντι-drone σύστημα «Κένταυρος» που έχει αποδείξει στο παρελθόν την αξία του και έχει καταρρίψει τέτοια drones στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Τέλος, στην ελληνική δύναμη κρούσης θα συμμετέχουν και μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 Viper, με τις «Οχιές» να αποτελούν την πιο αναβαθμισμένη και προηγμένη διαμόρφωση των ελληνικών F-16.