Δεύτερο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη: Πλημμύρισαν σπίτια, οι δρόμοι έγιναν ποτάμια – Ήχησε το 112

Δραματικές ώρες ζουν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι κάτοικοι στα Ζωνιανά, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη χτυπά με μεγάλη ένταση την περιοχή. Ο χείμαρρος υπερχείλισε ξανά, με μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν μέσα στον οικισμό και να μπαίνουν σε σπίτια.

Η αγωνία στα Ζωνιανά μεγαλώνει όσο συνεχίζεται η κακοκαιρία στην Κρήτη, καθώς η κατάσταση στον ορεινό Μυλοπόταμο έχει επιβαρυνθεί σημαντικά.

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Οι κάτοικοι βλέπουν για δεύτερη ημέρα τα ορμητικά νερά να περνούν μέσα από το χωριό, ενώ βρίσκονται σε επιφυλακή για το πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

Λίγο πριν από τη νέα υπερχείλιση του χειμάρρου ήχησε και πάλι το 112, καλώντας τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 2, 2026

Το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την περιοχή, την ώρα που τα Ζωνιανά προσπαθούν ακόμη να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που άφησε πίσω της η προηγούμενη ημέρα.

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Οι κάτοικοι παραμένουν σε αγωνία, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού που κατεβαίνουν από τα ορεινά έχουν μετατρέψει ξανά τον χείμαρρο σε ορμητικό ποτάμι, δημιουργώντας φόβους για νέες πλημμύρες και μεγαλύτερες ζημιές.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αυτή τη στιγμή καταγράφεται συσσώρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής, καθώς η ισχυρή βροχόπτωση συνεχίζεται.

Ιδιαίτερη κινητοποίηση υπάρχει στα Ζωνιανά, όπου πυροσβέστες προχώρησαν στην προληπτική μεταφορά δύο ανηλίκων από την κατοικία τους σε άλλη οικία, εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή.

Παράλληλα, ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει διαθέσει μηχανήματα έργου, τα οποία επιχειρούν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών από το οδόστρωμα και τη διευκόλυνση της παροχέτευσης των υδάτων.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει ισχυρή, με το βάρος να δίνεται στις παροχές βοήθειας, στις αντλήσεις υδάτων, στις κοπές δέντρων και, όπου απαιτηθεί, στη μεταφορά πολιτών σε ασφαλή σημεία.

Στο μεταξύ, σε ετοιμότητα βρίσκονται και οι δήμοι στις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, προκειμένου να συνδράμουν το έργο της Πυροσβεστικής, κυρίως με μηχανήματα έργου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Κλειστοί δρόμοι στην Ιεράπετρα λόγω της κακοκαιρίας

Σε προληπτικό κλείσιμο του δρόμου από τον Μύρτο προς τα Τέρτσα προχώρησε ο Δήμος Ιεράπετρας, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή. Παράλληλα, απαγορεύτηκε για λόγους ασφαλείας η διέλευση οχημάτων από τη μεγάλη ιρλανδική διάβαση στο Σαράτση Κάμπο.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, εθελοντικών οργανώσεων και προέδρων των Κοινοτήτων. Στόχος ήταν ο καλύτερος συντονισμός και η άμεση αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από αργά το βράδυ της Παρασκευής έως και το Σάββατο, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν κυρίως τις ορεινές περιοχές του Δήμου.

Συνεχίζεται η κακοκαιρία

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση (02-10-2026/1200 C) του 6/2026 Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ, συνεχίζονται τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε επίπεδο Κόκκινης Προειδοποίησης στην Κρήτη σήμερα Παρασκευή (02-10-2026) και κυρίως το Σάββατο (03-10- 2026), με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και τους πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους.

Σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, όπως φαράγγια (εποπτευόμενα και μη), φυσιολατρικά μονοπάτια, περιπατητικές/ορειβατικές διαδρομές (Ε4 ή μη) και λοιπά οικοσυστήματα σε έντονο ανάγλυφο.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Συστήνουμε στους πολίτες την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους. Επιπλέον, συνιστάται η εκτίμηση ενδεχόμενης αναβολής ή ακύρωσης υπαίθριων αθλητικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων».