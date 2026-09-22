Κύκλωμα έστηνε εταιρείες – βιτρίνα στη βόρεια Ελλάδα: Το «φέσι» 11 εκατ. ευρώ στο δημόσιο, οι «αχυράνθρωποι» και οι 5 συλλήψεις

«Πλούσια» η δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Από έρευνα αποδείχθηκε πως τα μέλη της έστηναν εταιρείες – βιτρίνα και έφερναν προϊόντα από τη Βουλγαρία για να τα πουλούν στην χώρα μας σε χαμηλότερες τιμές. Υπολογίζεται πως τα διαφυγόντα κέρδη προς το δημόσιο ξεπερνούν τα 11 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα έδειξε πως η εγκληματική οργάνωση έστηνε συνεχώς εταιρείες – βιτρίνες, φέροντας από το εξωτερικό στη Βόρεια Ελλάδα προϊόντα χωρίς παραστατικά. Στη συνέχεια τα πουλούσε μέσω δικών της εταιρειών, χωρίς να αποδίδει το ΦΠΑ.

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Οι δύο «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είχαν «αχυράνθρωπους». Όταν έκλειναν μία εταιρεία (χωρίς να αποδίδουν το ΦΠΑ στο δημόσιο) άνοιγαν τις επόμενες και επιστράτευαν τους «αχυράνθρωπους» για να δώσουν το δικό τους ΑΦΜ.

Όλη η έρευνα έγινε από την Υποδιεύθυνση κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος στη Βόρεια Ελλάδα και στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον ακόμα 20 ονόματα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για 5 άνδρες 40 έως 56 χρόνων, μεταξύ των οποίων και δύο αδέλφια, οι οποίοι κατηγορούνται ότι για ένα διάστημα τεσσάρων χρόνων, από το 2022 έως το 2026, (μέχρι χθες που έγινε η επιχείρηση του ελληνικού FBI, άνοιγαν και έκλειναν εταιρίες, διακινούσαν προϊόντα χωρίς να αποδίδουν ποτέ φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Η ζημία μόνο για τη μία περίπτωση 7 εταιρειών των 5 αυτών ατόμων υπολογίζεται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο στην έρευνα της Αστυνομίας, της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας υπάρχουν 40 επιχειρήσεις που έκλεισαν και άνοιξαν -αυτό το διάστημα- από πολλά περισσότερα άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη και περιπτώσεις κλοπών προϊόντων από σούπερ μάρκετ, τα οποία αποθηκεύονταν σε συγκεκριμένους χώρους των ίδιων εταιρειών και στη συνέχεια τα διέθεταν σε ηλεκτρονικά καταστήματα, προκειμένου να μη γίνεται έλεγχος παραστατικών και έτσι έφταναν στα χέρια καταναλωτών φθηνότερα, όπως και τα προηγούμενα που δεν πληρωνόταν ο ΦΠΑ

Στην υπόθεση αυτή, κατηγορούνται επίσης πρόσωπα τα οποία φέρονται ότι διακινούσαν ακόμη και λαθραία ποτά.