Ελλάδα

Κλειώ Μαζωνάκη: «Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου» το μήνυμα της μητέρας του Γιώργου Μαζωνάκη

Παρέμβαση από τη μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγο πριν συμπληρωθούν δύο εβδομάδες από τον θάνατο του γιου της
Κλειώ Μαζωνάκη
Κλειώ Μαζωνάκη / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Η Κλειώ Μαζωνάκη ανεβαίνει τον δικό της Γολογοθά από τις 9 Σεπτεμβρίου, όταν ο γιος της Γιώργος Μαζωνάκης, έφυγε από τη ζωή. Η μητέρα του αείμνηστου καλλιτέχνη, μέσα στον πόνο της περιμένει να μάθει όλα όσα έγιναν εκείνο το απόγευμα και να καταλογιστούν ευθύνες. Ζητάει να αποδοθεί δικαιοσύνη στη μνήμη του παιδιού της, αν και αυτό είναι αδύνατον να γιατρέψει τις πληγές στην ψυχή της.

Η Κλειώ Μαζωνάκη μίλησε στην εκπομπή «Super Katerina» του Alpha. «Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου. Του λατρεμένου μου Γιώργου» ανέφερε στο λακωνικό της μήνυμα. Τίποτα και κανείς δεν μπορεί να την παρηγορήσει. Ο θάνατος του γιου της, την συνέτριψε. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μπορεί να είχε τριβές κατά διαστήματα με την ίδια, τις κόρες και τον σύζυγό της, όμως πάντα οι όποιες διαφορές γεφυρώνονταν.

Η Κλειώ Μαζωνάκη βρισκόταν εκτός Αθηνών όταν πληροφορήθηκε το τραγικό γεγονός το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου και επέστρεψε εσπευσμένα στην πρωτεύουσα. Στην κηδεία του γιου της εμφανίστηκε συντετριμμένη και υποβασταζόμενη, αποτελώντας την τραγική φιγούρα της ημέρας.

Η Κλειώ Μαζωνάκη επέλεξε όλες αυτές τις ημέρες να κρατήσει τη σιωπή της και να βιώσει το πένθος της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τώρα, για πρώτη φορά, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια, χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες και χωρίς να κάνει κάποια άλλη δήλωση.

Η δήλωσή της έρχεται σε μια περίοδο που η δικαιοσύνη και οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες γύρω από τον θάνατο του καλλιτέχνη, με την έρευνα να εστιάζει σε καταγγελίες και στο ιατρικό ιστορικό των τελευταίων ωρών του.

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