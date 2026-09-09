Γιώργος Μαζωνάκης: Ο εκκεντρικός καλλιτέχνης με τις εμφανίσεις που συζητήθηκαν – Δείτε βίντεο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, δεν ήταν απλά ένας τραγουδιστής. Ήταν ερμηνευτής, καλλιτέχνης, με ένα δικό του ιδιαίτερο στυλ που είτε το λάτρευε κάποιος είτε όχι. Δεν υπήρχαν ημίμετρα στην μοναδική περσόνα με τους εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές και τα τραγούδια που έχουν χιλιοτραγουδιστεί από όλους.

Πάνω στη σκηνή, είχε τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο να μαγεύει το κοινό. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είτε τον συμπαθούσε κάποιος είτε όχι, ήταν μοναδικός. Ο τρόπος που κρατούσε το μικρόφωνο… οι ενδυματολογικές του επιλογές, ο τρόπος ερμηνείας του, ο τραγουδιστής που ξεχώριζε μόνο με την παρουσία του, που πάντα έφερνε συζητήσεις.

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Οι εμφανίσεις του τόσο επί σκηνής, όσο και στο The Voice που ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής, είχαν σίγουρα σχολιαστεί, με τα memes με τον τραγουδιστή να κατακλύζουν κάθε φορά τα social media.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 09.09.2026, σε ηλικία 54 ετών με τον θάνατό του να σκορπά τη θλίψη στο ελληνικό πεντάγραμμο και στους θαυμαστές του.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

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Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος»

«Λίγο μετά τις 16:30 είχε έρθει ένα ασθενοφόρο μέσα στο οποίο είχαν βάλει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Τέσσερα άτομα του έκαναν συνεχώς ΚΑΡΠΑ ενώ όπως είχαμε διακρίνει στο πρόσωπό του ήταν νεκρός και στο χέρι του είχε έναν καθετήρα», λέει στο newsit.gr αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στην οδό Καρνεάδου την ώρα της μεταφοράς του τραγουδιστή στο νοσοκομείο.