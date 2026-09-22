Δημογραφικό: «Κατέρρευσαν» οι γεννήσεις μέσα σε 15 χρόνια: Πάνω από 50% η μείωση σε 6 νομούς

Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην χώρα μας τη διετία 2024-2025, δείχνοντας πως η Ελλάδα αλλάζει το δημογραφικό «πρόσωπό» της με ανεξέλεγκτους ρυθμούς. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια, οι γεννήσεις από 117.000 το 2009 έφτασαν σε 67.000 το 2024.

Οι Έλληνες πλέον δεν σταμάτησαν να γεννούν μόνο λιγότερα παιδιά. Η χώρα μας μικραίνει δημογραφικά με ξέφρενη ταχύτητα και με 6 νομούς να καταγράφουν την «μαύρη» πρωτιά. Σε Θεσπρωτία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία και Φλώρινα η μείωση των γεννήσεων ξεπέρασε το 50%.

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Για την ίδια χρονικό περίοδο (2024-2025), σε ακόμη 10 νομούς η μείωση κυμάνθηκε από 45% έως 50%.

Τα αποτελέσματα της νέας μελέτης του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, προκαλούν προβληματισμό. Η μείωση των γεννήσεων στην χώρα μας ξεκίνησε τη δεκαετία του ’70 ενώ υπήρξε ένα μικρό «διάλειμμα» από το 2003 έως το 2009 λόγω της μαζικής εισόδου αλλοδαπών στην χώρα μας.

Πίσω από αυτά τα νούμερα ωστόσο κρύβεται μία βαθύτερη αλλαγή: Λιγότερες γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, λιγότερα παιδιά ανά οικογένεια και αναβολή στην αναβολή το «σχέδιο» για τεκνοποίηση.

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Ταυτόχρονα, η μέση ηλικία στην απόκτηση παιδιών αυξήθηκε κατά 6 χρόνια: από 26,2 στα 32,2 έτη.

Μειώθηκε και ο ετήσιος δείκτης γονιμότητας

Ο καθηγητής Δημογραφίας και διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου, Βύρωνν Κοτζαμάνης, μίλησε στα «Νέα» αναφέροντας πως η μείωση οφείλεται στην πτώση της διαγενεακής γονιμότητας των γυναικών.

Οι γυναίκες που γεννήθηκαν στο τέλος της δεκαετίας του ’50 απέκτησαν 2 παιδιά ενώ όσες γεννήθηκαν γύρω από το 1985 λιγότερα από 1,5.

Η μείωση αποτυπώθηκε και στους ετήσιες δείκτες γονιμότητας που από 2.200 παιδιά ανά 1.000 γυναίκες το 1979-80, έχουν περιορισθεί στα 1.240 το 2024-25.

Η γεωγραφία της υπογεννητικότητας

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι η συρρίκνωση των γεννήσεων σε συγκεκριμένους νομούς.

Σε ορισμένες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας οι γεννήσεις έχουν μειωθεί πάνω από το μισό, ενώ σε αρκετά νησιά οι απώλειες είναι αισθητά μικρότερες.

Η μείωση των γεννήσεων έχει φτάσει πλέον στο 42% συγκριτικά με το 2009.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, σε Θεσπρωτία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία και Φλώρινα η μείωση των γεννήσεων ξεπέρασε το 50% ενώ σε άλλους 10 η μείωση κυμάνθηκε από 45% έως 50%.

Σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο η μείωση ήταν μικρότερη ακόμη και του 15% ενώ σε 6 νησιωτικούς νομούς, η μείωση ήταν μικρότερη του 30%.