Γιώργος Μαζωνάκης: «Ο υπνοθεραπευτής έπαιρνε 40 ευρώ για κάθε πελάτη που έστελνε στη γιατρό» λέει ο δικηγόρος του 62χρονου

Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός παραμένει στο επίκεντρο, με τον δικηγόρο που τον εκπροσωπεί να επαναλαμβάνει πως ο πελάτης του δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή και ανάμειξη με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ποινικολόγος Γιάννης Γλύκας ανέφερε πως ο αυτοαποκολούμενος υπνωτιστής είχε μια «επιστημονική συνεργασία» με την κατηγορούμενη γιατρό και πληρωνόταν για κάθε πελάτη που της έστελνε.

Ο κύριος Γλύκας είπε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», το πρωί της Τρίτης (22-09-2026), πως ο υπνοθεραπευτής εισέπραττε 40 ευρώ για κάθε πελάτη που έστελνε στην 56χρονη γιατρό. Ο δικηγόρος πάντως έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως όλα αυτά δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο 62χρονος υπνωτιστής επαναλαμβάνει πως δεν γνώριζε τα όσα συνέβαιναν στο ιατρείο του Κολωνακίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με το θάνατο ενός σπουδαίου καλλιτέχνη, όπως ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και φυσικά όταν το αδίκημα το οποίο αποδίδεται στους κατηγορούμενους είναι η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και προφανώς έχει πολύ μεγάλη απόσταση, δεν είναι καν εκεί, δεν είναι στο χώρο, δεν συνδέεται, δεν κάνει, δεν κατευθύνει, δεν συμμετέχει και δεν υπάρχει κανένα στοιχείο προφανώς θεωρώ τουλάχιστον με τα υπάρχοντα στοιχεία ότι δεν μπορεί να αποδοθεί οποιαδήποτε κατηγορία» είπε ο δικηγόρος του, Γιάννης Γλύκας.

Για τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που του έστειλε η κατηγορούμενη γιατρός ανέφερε: «Προφανώς τον ξένισε η αποστολή της φωτογραφίας αυτής. Αντέδρασε μηχανικά, αλλά ουσιαστικά ήταν μια μορφή ενημέρωσης ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία. Προφανώς δεν έχει καταλάβει ότι δεν πήγαινε καλά το πράγμα», ανέφερε ο Γιάννης Γλύκας.

Όσο για τη συνεργασία του αυτοαποκαλούμενου υπνωτιστή με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό, ο δικηγόρος του 62χρονου ανέφερε: «Τον τελευταίο χρόνο είχαν μια πιο έντονη συνεργασία. Υπήρχε και μια υπογραφή μιας σύμβασης για επιστημονική συνεργασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε άλλο χώρο, εκεί που θα γινόταν και το ραντεβού με την μετέπειτα κατηγορούμενη, έστελνε πελάτες και ο συγκεκριμένος άνθρωπος πληρωνόταν κατά αποκοπή. Το μόνο που έχω διαβάσει είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος για κάθε πελάτη, λάμβανε ένα χρηματικό ποσό, των 40 ευρώ».

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο υπνοθεραπευτής ξεκίνησε την πορεία του ως ελαιοχρωματιστής και φωτογράφος, προτού ιδρύσει μια ολιγομελή οργάνωση στη Γλυφάδα, από τα μέλη της οποίας απαιτούσε ποσοστά. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στην Κηφισιά, όπου απέκτησε κοινωνικό κύρος μέσω διαλέξεων υπό την αιγίδα του Δήμου.