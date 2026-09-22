Γιώργος Μαζωνάκης: Την επόμενη εβδομάδα οι τοξικολογικές του τραγουδιστή – Καταθέτουν οι εργαζόμενες του ιατρείου για τον θάνατό του

Στην άρση απορρήτου των τηλεφώνων των δύο γιατρών, στις οικονομικές συναλλαγές τους, στο πελατολόγιο τους αλλά και στις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι, επικεντρώνονται και σήμερα (22.09.2026) οι αρχές για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο υπνοθεραπευτής των βορείων προαστίων εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Ευελπίδων, τη Δευτέρα, καταθέτοντας στοιχεία για τη σχέση του με τους δύο γιατρούς του Κολωνακίου. Φέρεται να μην έδωσε κάποια κρίσιμη πληροφορία στις ανακριτικές αρχές για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και έτσι, ολοκλήρωσε την κατάθεσή του ζητώντας από τα ΜΜΕ να σταματήσουν τον διασυρμό του.

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Οι λόγοι που έλαβε την φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα στο ιατρείο του Κολωνακίου, από τους γιατρούς που προφυλακίστηκαν για την υπόθεση, παραμένουν άγνωστοι.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι συνάντησε μόνο μια φορά τον τραγουδιστή, δυο ημέρες πριν τον θάνατό του, και περιέγραψε την επαγγελματική σχέση που διατηρούσε με την κατηγορούμενη.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπνοθεραπευτής, είναι ο πρώτος από τους μάρτυρες που έχει καλέσει ο ανακριτής ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση.

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Έχει υποστηρίξει σε δηλώσεις του ότι κατά τη γνώμη του, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν εν ζωή στην εν λόγω φωτογραφία.

Επίσης έχει δηλώσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πελάτης του ιατρείου στο Κολωνάκι από το 2015 και ότι δεν ήταν εκείνος που τον είχε συστήσει στους δύο γιατρούς.

Πού στέφονται οι έρευνες

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν και άλλα πρόσωπα προκειμένου να καταθέσουν ως μάρτυρες ενώπιον του ανακριτή. Αυτό που αναμένεται είναι η άρση απορρήτου των επικοινωνιών των δύο φυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν τις κρίσιμες ώρες.

Πληροφορίες αναφέρουν, πως δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες μεταξύ της γιατρού και του υπνοθεραπευτή, κάτι που εάν επιβεβαιωθεί πιθανότατα θα στρέψει τις έρευνες και σε άλλη κατεύθυνση.

Την ίδια ώρα, το ζεύγος των προφυλακισμένων γιατρών ελέγχεται και από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τις οικονομικές τους συναλλαγές.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το πελατολόγιο τους αλλά και οι θεραπείες στις οποίες οι δύο γιατροί επέβαλαν τους ασθενείς.

Την επόμενη εβδομάδα, αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικές και ιστολογικών εξετάσεων του δημοφιλούς τραγουδιστή. Υπενθυμίζεται πως η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε απροσδιόριστη αιτία θανάτου.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο στην Καρνεάδου.

Καταθέτουν οι εργαζόμενες του ιατρείου – Τα τέσσερα βασικά σημεία

Οι εργαζόμενες του ιατρείου των προφυλακισμένων γιατρών, θα βρεθούν ενώπιων του 32ου ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Υπενθυμίζεται πως έχουν καταθέσει ήδη στις αρχές, με τις περισσότερες εργαζόμενες να καταθέτουν πληροφορίες που φέρεται να τις είχαν υποδείξει οι δύο γιατροί.

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης έχει προειδοποιήσει πως αν δεν πουν την αλήθεια αυτή τη φορά, θα διωχθούν για ψευδή κατάθεση.

Τι ώρα έφτασε στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης;

Οι εργαζόμενες, εκτός από μία, ανέφεραν στην κατάθεσή τους πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο διαφορετική ώρα από αυτήν που είχε υποδείξει ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή.

Από την έρευνα έχει αποδειχθεί πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 13:55 – 14:00 ενώ γιατροί και εργαζόμενες ανέφεραν πως έφτασε μία ώρα αργότερα.

Γιατί καθάρισαν τον χώρο;

Οι αρχές επικεντρώνονται και στον καθαρισμό του ιατρείου, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι εργαζόμενες κατέθεσαν πως πρόκειται για τυπική διαδικασία μετά από κάθε ραντεβού για λόγους υγιεινής.

Φέρεται να μην έλαβαν εντολή να αφήσουν τον χώρο απείραχτο καθώς εντός του είχε πεθάνει ένας άνθρωπος και οι αρχές θα ξεκινήσουν άμεσα έρευνες.

Η διαγραφή των «ιδιαίτερων» ραντεβού

Ακόμα ένα κρίσιμο στοιχείο είναι το γεγονός πως οι γραμματείς, με εντολή των γιατρών, διέγραφαν από τα ηλεκτρονικά αρχεία τα ραντεβού «ιδιαίτερων πελατών». Ισχυρίζονται πως γινόταν για να κρατήσουν την ανωνυμία των πελατών τους.

Μία από τις εργαζόμενες κατέθεσε μάλιστα πως για πολλά ραντεβού ενημερώνεται προφορικά από την γιατρό.

Ο ιατρικός έλεγχος των ασθενών πριν από τη θεραπεία στο μηχάνημα

Οι αρχές εστιάζουν πλέον και στις σοβαρές παραλείψεις πριν και κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Η γιατρός διαφήμιζε ότι δεν υπάρχει καμία παρενέργεια και, όπως αποδείχθηκε, δεν υπήρχε έλεγχος για την κατάσταση του ασθενούς πριν ξεκινήσει η διαδικασία.

Εργαζόμενη κατέθεσε ότι το μηχάνημα το χειριζόταν αποκλειστικά και μόνο η γιατρός, ενώ εντύπωση προκαλεί που δεν είχε στο πλευρό της κάποιον αναισθησιολόγο.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με καταθέσεις, ο Γιώργος Μαζωνάκης μπήκε στο ιατρείο με τσιρότο στο κεφάλι και με προβλήματα ομιλίας.