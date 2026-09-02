Κυψέλη: «Το βρέφος πέθανε, το κρύψαμε στην βαλίτσα γιατί φοβηθήκαμε ότι θα μας πάρουν τα υπόλοιπα παιδιά» λέει ο 43χρονος

Συγκλονισμένο παρακολουθεί ολόκληρο το πανελλήνιο τις εξελίξεις στην σοκαριστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε ισοθερμικό σάκο κρυμμένο σε βαλίτσα μέσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 43χρονος μιλώντας αποκλειστικά στο Live News, επιμένει στον αρχικό του ισχυρισμό ότι το μωρό είχε παθολογικά προβλήματα τα οποία το οδήγησαν στον θάνατο, αρνούμενος ότι το δολοφόνησε.

Το ζευγάρι που μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθούν αρνείται τη δολοφονία του παιδιού, ενώ σε βάρος και των δύο έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το μεσημέρι της Τετάρτης (02.09.2026) ασκήθηκαν ποινικές διώξεις στον 43χρονο και την 38χρονη σύντροφό του, για τη δολοφονία του βρέφους στην Κυψέλη. Από την πρώτη στιγμή και οι δύο αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το μωρό και έκαναν λόγο για παθολογικά αίτια ως αιτία θανάτου του.

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Η 38χρονη Γερμανίδα υποστήριξε ότι εκείνη γέννησε το παιδάκι, το οποίο όπως είπε ήταν νεκρό και σε κατάσταση ψύξης από το 2023, επειδή η ίδια δεν μπορούσε να το αποχωριστεί.

Και ο 43χρονος, υποστήριξε ότι ο θάνατος του προήλθε από παθολογικά αίτια και έδωσε τη δική του εκδοχή για τα τραύματα από μαχαίρι που εντοπίστηκαν στο σώμα του παιδιού. Η δικαιολογία του για τις 20 μαχαιριές στο κορμάκι του παιδιού προκαλεί ανατριχίλα, καθώς υποστήριξε ότι προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να το βγάλει από την κατάψυξη και να απομακρύνει τα κομμάτια πάγου…

Αυτός ο ισχυρισμός όμως, έχει καταρριφθεί καθώς υπήρξε αιμορραγία λόγω των τραυμάτων, πράγμα που δεν θα συνέβαινε αν το παιδί ήταν ήδη νεκρό. Όταν το βρέφος εντοπίστηκε, είχε χάσει όλο το αίμα από το σώμα του. Η ιατροδικαστική «έδειξε» ότι το παιδάκι δέχτηκε 20 μαχαιριές αποκλειστικά στην πλάτη του – 4 ή 5 από τις οποίες ήταν προθανάτιες και οι υπόλοιπες μεταθανάτιες. Ο ιατροδικαστής, επίσης, στην κατάθεσή του ανέφερε ότι δεν εντοπίστηκαν παθολογικά προβλήματα στο μωράκι.

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«Το παιδί ήταν άρρωστο» επιμένει ο 43χρονος

Το Live News εξασφάλισε συνέντευξη του 43χρονου, ο οποίος μίλησε μέσα από το κρατητήριο για τον θάνατο του μόλις 8 μηνών βρέφους. Ο ίδιος περιέγραψε την δική του εκδοχή για το τι συνέβη στην υπόθεση που σόκαρε την Κυψέλη και όλη τη χώρα. «Το παιδί ήταν άρρωστο, είχε κάτι με το έντερο και μία κήλη. Το παιδί γεννήθηκε το 2021, κοιτάξτε φωτογραφίες στο Facebook από τις αναρτήσεις μου. Ήταν καλά και μετά από 8 μήνες μας είπαν ότι ήταν άρρωστο», είπε μιλώντας στο Live News.

Σε ερώτηση για το πως πέθανε το μωρό, ο 43χρονος απάντησε: «Μας έμεινε στα χέρια. Καθόμασταν για φαγητό στο τραπέζι. Δίπλα ήταν η κούνια του παιδιού. Το είδε η γυναίκα μου και είπε “δεν είναι καλά, είναι σε αφασία“. Μετά ακούω ένα “παπ“, έναν ήχο και μετά βλέπω την κοιλιά του πρησμένη. Είχε πρηστεί, είχε γίνει σαν μπαλόνι και μετά προσπάθησα να του κάνω μασάζ και να… Αλλά το παιδί… παραδόθηκε εκείνη την ώρα και έβγαζε κάτι άσπρα.

Έχουμε αλλάξει 4 σπίτια και το παίρναμε μαζί. Για τις μαχαιριές, έδωσε την ίδια δικαιολογία λέγοντας: «Είχε πιάσει πάγο και θέλαμε να τον βγάλουμε. Δεν τρυπήσαμε το μωρό, εγώ τον πάγο τρύπησα. Δεν έβγαινε αίμα, δεν το έσφαξα και πέθανε. Θέλαμε να βγάλουμε τον πάγο για να το πάμε αλλού το παιδί. Το βάλαμε στην βαλίτσα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου πάρουν και τα άλλα παιδιά επειδή είναι αδήλωτα».

«Πήγα στο νοσοκομείο και τα πήρα τα παιδιά. Δεν ήθελα να μου τα πάρουν τα αγαπάω. Δεν βγάλαμε χαρτιά γιατί φοβόμασταν ότι θα γίνει αυτό που έγινε», είπε αναφορικά με το περιστατικό το 2020 και την μεταφορά των τριών ανήλικων στο νοσοκομείο.

Από την πλευρά της, η 38χρονη μιλώντας επίσης στο Live News, είπε: «Αρνούμαι τις κατηγορίες, δεν διέπραξα τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορούμαι. Ζητώ επιείκια από την ελληνική δικαιοσύνη, είμαι αθώα. Δεν δήλωσα τον θάνατο του παιδιού, γιατί ήθελα να το έχω μαζί μου. Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση».

Αναφορές για παραμέληση των παιδιών και πρόβλημα στις δομές

Από τα ευρήματα των αναλυτών της Ασφάλειας οι 2 τους φαίνεται να είχαν αντιληφθεί πως ήταν επικίνδυνο για αυτούς να μεταφέρουν το βρέφος από διαμέρισμα σε διαμέρισμα και έψαχναν τρόπο να ξεφορτωθούν τα στοιχεία που θα αποκάλυπταν το κτηνώδες έγκλημά τους.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε στο Live News για την υπόθεση, απαντώντας στο τί συνέβη όλες τις φορές που τα παιδιά οδηγήθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων. «Αναζητώντας σε διάφορα αστυνομικά τμήματα πληροφορίες, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπήρξε ποτέ εισαγγελική εντολή για προστατευτική φύλαξη των παιδιών εντός του νοσοκομείου. Μιλάω για τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας.

Αυτό που κατάφερα να βρω είναι ότι υπήρξαν κατά καιρούς εντολές του εισαγγελέα, άμεσες και κατεπείγουσες, είτε για απομάκρυνση είτε για ανεύρεση των παιδιών. Αυτό είναι μια διαδικασία που σημαίνει τι ότι αναζητούμε άμεσα ανήλικα παιδιά, τα οποία μπορεί να έχουν φύγει από κάποια δομή ή από κάποιο νοσοκομείο ή και από την οικία τους, από τους γονείς και τα μεταφέρουμε όπου διατασσόμαστε από τον εισαγγελέα. Όπως επίσης ακόμα και η διαδικασία απομάκρυνσης γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Παίρνουμε τα παιδιά από την οικογένεια ή από όποιον ασκεί την επιμέλεια εκείνη τη χρονική στιγμή και τα μεταφέρουμε όπου μας ορίζει η εισαγγελία».

Και πρόσθεσε: «Κάθε φορά που λάβαμε τέτοια εντολή αναζητήσαμε κανονικά και φαίνεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες κανονικά και μάλιστα έχουμε απαντήσει. Απαντούμε και στην αρμόδια εισαγγελία. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθούμε για τις ενέργειες που έχουμε πράξει. Υπήρχαν φορές μάλιστα που μου έχουν μεταφέρει ότι χρειάστηκε να αναζητήσουν σε περισσότερες από δέκα διαφορετικές διευθύνσεις οι συνάδελφοι, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε μόνιμη διεύθυνση κατοικίας».

Επίσης, όπως δήλωσε, σύμφωνα με την έρευνα της Αστυνομίας, δεν προέκυψε ότι έχουν δηλωθεί τα παιδιά. «Από τη δική μας έρευνα τουλάχιστον, δεν προέκυψε κανένα νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι όντως έχουν δηλωθεί με κάποιο τρόπο αυτά τα παιδιά, ότι βρίσκονται εν ζωή και ότι είναι μέλη της συγκεκριμένης οικογένειας. Είναι πολύ σημαντικό να εξεταστούν τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας, γιατί σίγουρα θα μας δώσουν πληροφορίες τις οποίες δε λάβαμε σίγουρα από τους δύο γονείς», είπε.

Τα τρία παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία ερευνά και την σχέση του 43χρονου και της 38χρονης με τα 3 ανήλικα που βρέθηκαν στο σπίτι και με το δολοφονημένο βρέφος. Πρόκειται για την 15χρονη εγκυμονούσα, τον 12χρονο και τον 9χρονο που το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι είναι δικά του παιδιά.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, τα τρία παιδιά φέρουν το επώνυμο της Γερμανίδας μητέρας τους, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA. Έπειτα από εξετάσεις των γιατρών προέκυψε ότι και τα τρία παιδιά πάσχουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, αν και στα δυο αγόρια δεν εντοπίστηκαν περαιτέρω σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης.

Τα δύο παιδιά αναμένεται να εξεταστούν από ειδικό παιδοψυχολόγο έτσι ώστε οι αρχές να προσπαθήσουν να αντλήσουν στοιχεία και πληροφορίες για λύσουν το «μυστήριο» της υπόθεσης.

Το «μυστήριο» με τα παιδιά και τον «άφαντο» γιο

Ο 43χρονος που ήταν πολύ ενεργός στα social media, συνήθιζε να ανεβάζει συχνά φωτογραφίες στις οποίες πόζαρε μαζί με την 38χρονη σύντροφό του ενώ είχε δημοσιεύσει και στιγμιότυπα ακόμη και με τα παιδιά του.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στις αρχές μια φωτογραφία από την παραμονή πρωτοχρονιάς του 2022, στην οποία ο ίδιος φαίνεται με την σύντροφό του και τα τρία ανήλικα παιδιά τους γύρω από ένα παιδικό καρότσι μέσα στο οποίο βρίσκεται ένα μωρό. Η ΕΛΑΣ εξετάζει το ενδεχόμενο να πρόκειται για το νεκρό βρέφος.

O 43χρονος μαζί με τη σύζυγό του και όλη την οικογένειά του

Παράλληλα, η εκπομπή Live News αποκάλυψε ένα ακόμη στοιχείο που δημιουργεί ερωτήματα. Το 2011, σε ανάρτησή του ο 43χρονος είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία με ένα μωρό αναφέροντας ότι είναι η κόρη του. Οι αρχές αντιλήφθηκαν ότι πιθανότατα πρόκειται για την 15χρονη πλέον εγκυμονούσα που διέμενε μαζί του στην Κυψέλη.

Ωστόσο, λίγους μήνες πριν από την συγκεκριμένη ανάρτηση, στο προφίλ του 43χρονου είχε δημοσιευθεί μια εικόνα με ένα άλλο παιδάκι, περίπου 2-3 ετών. Είχε γράψει «το αγόρι μου», ενώ απαντώντας σε σχόλιο φίλου του κάτω από την ανάρτηση είχε αναφέρει ότι είναι ο γιος του.

Αντίστοιχες αναρτήσεις είχε κάνει μέσα στα χρόνια. Ο 43χρονος είχε ανεβάσει πολλές φωτογραφίες από ένα νεογέννητο αγοράκι, πριν το 2011 κάνοντας λόγο για «τον γιο του, τον Λεωνίδα». Ανά τα χρόνια, είχε αναρτήσει κι άλλες φωτογραφίες με το ίδιο παιδί, οι οποίες κάποια στιγμή σταμάτησαν. Το 2017 μάλιστα, ανέβασε άλλη φωτογραφία με ένα νεογέννητο – πιθανόν το 9χρονο αγόρι – για το οποίο είχε γράψει στα social media: «Είναι το τέταρτό μου! Ο μικρός μου Λεωνίδας».

Πλέον, δημιουργείται το ερώτημα αν πράγματι υπάρχει κι άλλο παιδί, μεγαλύτερο από την 15χρονη, και αν ναι πού βρίσκεται. Οι αρχές έχουν επικεντρωθεί στο να δουν αν το ζευγάρι είναι οι βιολογικοί γονείς των ανήλικων και αν υπάρχουν – ή υπήρξαν ποτέ – κι άλλα παιδιά.

Ο 43χρονος είχε συλληφθεί το 2020 για υπόθεση μαστροπείας

Σε υπόθεση μαστροπείας και αρπαγής με θύμα μια 40χρονη Γερμανίδα είχε εμπλακεί ο 43χρονος, ο οποίος κρατείται μαζί με την 38χρονη σύντροφό του για την φρικιαστική υπόθεση με το δολοφονημένο βρέφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2020 ο τότε 37χρονος Β.Σ. είχε πείσει μια γυναίκα από την Γερμανία να έρθει στην Ελλάδα. Η γυναίκα άκουσε τον άντρα που τότε γνώρισε μέσα από το Facebook και ήρθε στην χώρα μας.

Μόλις εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα ο 37χρονος την ανάγκασε να εκδίδεται, ενώ σύμφωνα με τις καταγγελίες της ίδιας την κρατούσε φυλακισμένη μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα στις αρχές του 2020 και, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις αρχές, βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη. Φέρεται να κρατήθηκε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και να υπέστη κακοποίηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ, σύμφωνα με την καταγγελία της, εξαναγκαζόταν να εκδίδεται.

Η γνωριμία των δύο είχε γίνει τον Σεπτέμβριο του 2019. Λίγους μήνες αργότερα, στις αρχές του 2020, η γυναίκα ήρθε στην Ελλάδα. Μέχρι την άνοιξη του ίδιου έτους, η φερόμενη δράση του κατηγορουμένου είχε αποκαλυφθεί και η υπόθεση είχε πλέον φτάσει στις αρχές.

Η γυναίκα κάποια στιγμή κατάφερε να δραπετεύσει, ενώ εναντίον του 37χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για μαστροπεία και σύμφωνα με πληροφορίες προφυλακίστηκε για 5 μήνες. Ο ίδιος αποφυλακίστηκε στις 26 Οκτωβρίου 2020.

Το χρονικό

Η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας έπειτα από μια καταγγελία για ανεξόφλητο ενοίκιο διαμερίσματος. Πρωταγωνιστές του θρίλερ της Κυψέλης: Ένας Έλληνας, μία Γερμανίδα και τρία ανήλικα παιδιά.

Όλα συνέβησαν στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στην οδός Θάσου στην Κυψέλη, όταν ο διαχειριστής του ακίνητου βραχυχρόνιας μίσθωσης ειδοποίησε την αστυνομία ότι δεν βγαίνουν οι ενοικιαστές από το σπίτι και ότι γίνεται χρήση ναρκωτικών ουσιών σε αυτό.

«Είχαμε κάποια μικροπροβλήματα στην πολυκατοικία, κυρίως θέματα καθαριότητας, και αποφασίσαμε να μη γίνει ανανέωση της μίσθωσης. Ο διαχειριστής πήγε στο σπίτι για να τους ενημερώσει ότι θα πρέπει να φύγουν και να ελέγξει το διαμέρισμα, όμως δεν του άνοιγαν αμέσως. Του είπαν ότι χρειάζονται δέκα-δεκαπέντε λεπτά και τότε κάτι υποψιάστηκε και κάλεσε την αστυνομία», είπε μιλώντας στο newsit.gr ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος.

Η πρώτη εικόνα με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι αστυνομικοί ήταν 43χρονου μαζί με τον 26χρονο να κάνουν χρήση ναρκωτικών όμως αυτό ήταν μόνο η αρχή… Όταν οι αστυνομικοί μετέφεραν τα δύο αυτά άτομα στο τμήμα και γύρισαν ξανά πίσω στο διαμέρισμα εντόπισαν την γυναίκα του 43χρονου γερμανικής καταγωγής μαζί με τα παιδιά της να κρατάει μία βαλίτσα μέσα στην οποία ήταν ένα κατεψυγμένο βρέφος μόλις 8 μηνών.

Αμέσως οι άντρες της ΕΛΑΣ οδήγησαν το ζευγάρι, έναν 26χρονο Αφγανό, την 15χρονη κόρη και ακόμα 2 ανήλικα αγόρια, 12 και 9 ετών στο αστυνομικό τμήμα και άρχισαν να παίρνουν καταθέσεις. Αυτό ήταν το στοιχείο που έβαλε σε υποψίες τον διαχειριστή του διαμερίσματος, ο οποίος και ενημέρωσε την αστυνομία.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας στην οδό Θάσου στην Κυψέλη, καθώς η οικογένεια που διέμενε το διαμέρισμα της φρίκης ετοιμαζόταν να φύγει από το σπίτι. Μέσα διέμεναν ένας 43χρονος Έλληνας με την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και τα τρία ανήλικη παιδιά τους. Πρόκειται για μια 15χρονη που κυοφορεί, και δύο αγοράκια ηλικίας 12 και 9 ετών. Στο σπίτι βρισκόταν και ένας 26χρονος Αφγανός που υποστήριξε ότι ήταν σύντροφος της ανήλικης εγκυμονούσας.

Οι τρεις ενήλικες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν την Δευτέρα (31.08.2026) ενώπιον του εισαγγελέα και σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος πατέρας φέρεται να ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του ότι το μόλις 8 μηνών μωρό έκλαιγε συνεχώς, και πώς δεν ήταν δικό του παιδί κατηγορώντας το προσωπικό του μαιευτηρίου ότι «τους έδωσαν λάθος μωρό οι Illuminati».

Μετά την σημερινή (02.09.2026) απολογία των τριών συλληφθέντων, σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ.

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Τετάρτης (02.09.2026) στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες. Ο 43χρονος άνδρας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός, μετά τις απολογίες τους, κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την πρώτη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.