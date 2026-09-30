Εισαγγελική έρευνα μετά τις καταγγελίες Κωνσταντινίδη: «Έχασα την σύζυγό μου από καρκίνο – Οι θεραπείες με ψευτογιατρό από τα Σκόπια που είχε ιατρείο και στη Θεσσαλονίκη»

Εισαγγελική έρευνα στη Θεσσαλονίκη προκάλεσαν οι σοβαρές καταγγελίες του προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, ο οποίος μίλησε δημόσια για την περιπέτεια της συζύγου του, η οποία έδινε για χρόνια μάχη με τον καρκίνο και τελικά έχασε τη ζωή της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης περιέγραψε όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν όταν η σύζυγός του, που αντιμετώπιζε καρκίνο των ωοθηκών, στράφηκε σε λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες. Οι καταγγελίες του προκάλεσαν την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών στη Θεσσαλονίκη, η οποία παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση.

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Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν από όσα καταγγέλθηκαν προκύπτουν ποινικά αδικήματα, είτε σε βαθμό κακουργήματος είτε σε βαθμό πλημμελήματος.

Οι καταγγελίες για πλασμαφαιρέσεις και τα 100.000 ευρώ

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Κωνσταντινίδης, η σύζυγός του απευθύνθηκε σε κέντρο γιατρού στη Βόρεια Μακεδονία, το οποίο, όπως υποστήριξε, είχε παράρτημα στη Φλώρινα και παρουσία στη Θεσσαλονίκη «με μικρό ιατρείο».

Όπως κατήγγειλε, η οικογένεια κατέβαλε συνολικά περίπου 100.000 ευρώ, ενώ η γυναίκα υποβλήθηκε σε θεραπείες τύπου «πλασμαφαίρεσης».

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Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι στη σύζυγό του είχαν δοθεί υποσχέσεις ακόμη και για αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων με τη χρήση θερμοφόρων.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα ευρύτερο δίκτυο που, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του, ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη και έφτανε μέχρι τη Βιέννη και τη Μάλτα. Όπως είπε, στη Μάλτα φέρεται να διακινούνταν ειδικά χάπια από μανιτάρια, για τα οποία υποστηριζόταν ότι μπορούσαν να αλλάξουν τη διάθεση.

«Έχασα τη σύζυγό μου από καρκίνο»

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι η σύζυγός του απομακρύνθηκε από την κλασική ιατρική και, όπως περιέγραψε, δύο μήνες αργότερα πέθανε έχοντας μεταστάσεις και υποφέροντας από έντονους πόνους.

Ο ίδιος δεν είχε προχωρήσει τότε σε καταγγελία στις Αρχές. Όπως εξήγησε, η σύζυγός του δεν επιθυμούσε να κινηθεί νομικά, ενώ και ο δικηγόρος του τον είχε αποθαρρύνει.

«Μου είπε να μην ασχοληθώ γιατί θα μπλέξω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πλέον, όσα είπε δημόσια ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας, με την προκαταρκτική εξέταση να καλείται να διερευνήσει εάν πίσω από τις καταγγελλόμενες πρακτικές προκύπτουν ποινικές ευθύνες.