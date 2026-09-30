Κοζάνη: Πέθανε 20 μηνών βρέφος που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα – Υπέστη σπασμούς και ανακοπή

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Κοζάνη, με βρέφος περίπου 20 μηνών να καταλήγει, παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, το βρέφος μεταφέρθηκε από την οικογένειά του στα Επείγοντα της Παιδιατρικής του νοσοκομείου στην Κοζάνη σε σοβαρή κατάσταση και με συμπτώματα εμπυρέτου λοίμωξης.

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Σε κάποια στιγμή το βρέφος φέρεται να υπέστη σπασμούς που οδηγήσαν σε ανακοπή με τους γιατρούς να προχωρούν άμεσα σε προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, ενώ το βρέφος διασωληνώθηκε.

Η προσπάθεια διήρκεσε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου μία ώρα και είκοσι λεπτά, χωρίς δυστυχώς να καταστεί δυνατό να επανέλθει.

Το βρέφος δυστυχώς κατέληξε και θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη.