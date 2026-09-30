Ελλάδα

Κοζάνη: Πέθανε 20 μηνών βρέφος που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα – Υπέστη σπασμούς και ανακοπή

Οι γιατροί προσπαθούσαν περίπου μία ώρα και είκοσι λεπτά να το επαναφέρουν χωρίς επιτυχία
Μωρό
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Κοζάνη, με βρέφος περίπου 20 μηνών να καταλήγει, παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, το βρέφος μεταφέρθηκε από την οικογένειά του στα Επείγοντα της Παιδιατρικής του νοσοκομείου στην Κοζάνη σε σοβαρή κατάσταση και με συμπτώματα εμπυρέτου λοίμωξης.

Σε κάποια στιγμή το βρέφος φέρεται να υπέστη σπασμούς που οδηγήσαν σε ανακοπή με τους γιατρούς να προχωρούν άμεσα σε προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, ενώ το βρέφος διασωληνώθηκε.

Η προσπάθεια διήρκεσε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου μία ώρα και είκοσι λεπτά, χωρίς δυστυχώς να καταστεί δυνατό να επανέλθει.

Το βρέφος δυστυχώς κατέληξε και θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
221
172
168
168
165
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εισαγγελική έρευνα μετά τις καταγγελίες Κωνσταντινίδη: «Έχασα την σύζυγό μου από καρκίνο – Οι θεραπείες με ψευτογιατρό από τα Σκόπια που είχε ιατρείο και στη Θεσσαλονίκη»
Ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών μίλησε για θεραπείες στη Βόρεια Μακεδονία, με παραρτήματα να υπάρχουν και σε Φλώρινα και Θεσσαλονίκη
Close-up of a healthcare professional's torso wearing a lab coat and stethoscope. Crossed arms, Medicine.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα το Σάββατο για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη
Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων
Περιπολικό της Αστυνομίας
Newsit logo
Newsit logo