Είχε εκπαιδευτεί στη χρήση υδατοστεγών πορτών ο 20χρονος που σκοτώθηκε στο πλοίο – Τι λένε πηγές από την εταιρεία

Διευκρινίσεις για το τραγικό συμβάν στο Blue Star Chios δίνουν άνθρωποι από την εταιρεία, τονίζοντας ότι ο νεαρός ναυτικός δεν ήταν δόκιμος, είχε προσληφθεί κανονικά και μάλιστα είχε περάσει και από την ειδική εκπαίδευση για τη χρήση της υδατοστεγούς πόρτας στο πλοίο, που τελικά του στοίχισε τη ζωή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο άτυχος ναυτικός σπούδαζε σε ιδιωτική σχολή μηχανικών. Είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο με την ειδικότητα του καθαριστή μηχανής στις 15 Σεπτεμβρίου. «Είχε προσκομίσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη θέση, περιλαμβανομένης και βεβαίωσης βασικής ναυτικής εκπαίδευσης από το Κυπριακό Υφυπουργείο Ναυτιλίας, με βάση τη διεθνή Σύμβαση. Με βάση αυτή τη βεβαίωση μπορούσε να ναυτολογηθεί. Προσελήφθη κανονικά στη θέση και δεν βρίσκονταν σε στάδιο εκπαίδευσης. Δηλαδή δεν ήταν δόκιμος.

Με την ναυτολόγησή του στο πλοίο πέρασε την προβλεπόμενη από τον κώδικα ασφαλείας πλήρη διαδικασία ενημέρωσης και εξοικείωσης υπό την εποπτεία ανώτερων αξιωματικών του σκάφους, όπως προκύπτει από έγγραφά επί του πλοίου. Η εκπαίδευση αυτή αφορούσε και στη χρήση των υδατοστεγών πορτών».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο άτυχος νέος την ώρα που έγινε η τραγωδία, ετοιμαζόταν να ξεκινήσει τη βάρδιά του. Το κακό, έγινε ενώ κατευθύνονταν προς το μηχανοστάσιο.

Πώς λειτουργούν οι μοιραίες πόρτες

«Σχετικά με τη συγκεκριμένη πόρτα ασφαλείας, πηγές από την εταιρεία διευκρινίζουν ότι, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς, η πόρτα δεν ήταν σε αυτόματη λειτουργία.

Ο χειρισμός γίνονταν τοπικά από κάθε μέλος του πληρώματος που προσέρχονταν ή αποχωρούσε από το μηχανοστάσιο. Η πόρτα ανοίγει και από τις δύο πλευρές πατώντας έναν μοχλό στην κατεύθυνση open – close.

Όση ώρα ο χειριστής πιέζει τον μοχλό η πόρτα κινείται αναλόγως. Αντιστοίχως όταν δεν ασκείται πίεση στον μοχλό αυτή σταματά. Σημειώνεται ότι ο ναυτικός που τη χρησιμοποιεί έχει την πλήρη διαχείριση του συστήματος.

Η διαδικασία προβλέπει οι συγκεκριμένες πόρτες να ανοίγουν πλήρως και ο ναυτικός πρέπει να περιμένει να ολοκληρωθεί το άνοιγμα προκειμένου να την περάσει.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν τηρήσει τη διαδικασία – δηλαδή ενδεχομένως επιχειρήσει να περάσει από την πόρτα πριν αυτή ανοίξει ολοκληρωτικά και ταυτόχρονα ενεργοποιήσει τον μοχλό κλεισίματος- θα μπορούσε να εγκλωβιστεί στο σημείο.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ερευνητική διαδικασία από τις αρμόδιες αρχές».

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο α’ μηχανικός του πλοίου, για το τραγικό συμβάν…