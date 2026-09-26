Έκρηξη στην Πλάκα: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από τα ερείπια του κτιρίου – Αγωνία για πέντε αγνοούμενους

Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από τον πρώτο όροφο κτιρίου που κατέρρευσε στην Πλάκα εξαιτίας έκρηξης χθες (25.09.2026) το πρωί επί της οδού Λυσικράτους, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη μετά την έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα για τον εντοπισμό των υπόλοιπων αγνοουμένων. Πρόκειται για τρεις τουρίστες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

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Όλο το βράδυ οι διασώστες επιχειρούσαν αδιάκοπα στα συντρίμμια του κτιρίου, πραγματοποιώντας με ιδιαίτερη προσοχή έρευνες για τον εντοπισμό των ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη που ισοπέδωσε σχεδόν ολοκληρωτικά το τριώροφο κτίριο στην Πλάκα.

Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα σημειώθηκε κινητικότητα στο σημείο, ενώ στην περιοχή έφτασε και ασθενοφόρο. Από τα ερείπια ανασύρθηκε μία Αμερικανίδα τουρίστρια, η οποία βρισκόταν στον πρώτο όροφο του κτιρίου μαζί με δύο άνδρες και ακόμη μία γυναίκα, επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκεται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας 78χρονος Βρετανός και μία 77χρονη Ελληνίδα, οι οποίοι διέμεναν στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Στον πρώτο όροφο, υπήρχε διαμέρισμα Airbnb στο οποίο είχαν εγκατασταθεί τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες.

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Νωρίτερα, μέσα στα συντρίμμια εντοπίστηκε μία γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ανήκει σε μία από τις τουρίστριες που συνδέονται με το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκε επίσης μία βαλίτσα, καθώς και δύο διαβατήρια που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανήκουν στους Αμερικανούς που φέρεται να διέμεναν στο κατάλυμα. Τα ευρήματα εξετάζονται από τις Αρχές, την ώρα που η αγωνία για την τύχη των αγνοουμένων κορυφώνεται. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, οι τέσσερις Αμερικανοί επρόκειτο να αναχωρήσουν από την Αθήνα στις 15:30 χθες Παρασκευή με πτήση της Delta Airlines.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Η επιχείρηση έρευνας στα ερείπια συνεχίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ανά τακτά χρονικά διαστήματα σταματούν προσωρινά τόσο η απομάκρυνση των υλικών όσο και κάθε άλλη δραστηριότητα που προκαλεί θόρυβο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται οι απαραίτητες συνθήκες ώστε οι διασώστες να μπορούν να αξιοποιούν τα ειδικά γεώφωνα για τον εντοπισμό πιθανών ήχων κάτω από τα συντρίμμια.

Παράλληλα, για την καλύτερη ορατότητα του σημείου, προβολείς από απέναντι μπαλκόνι φωτίζουν τον χώρο της επιχείρησης. Την ίδια στιγμή, ο εκσκαφέας έχει προχωρήσει στο πρώτο μισό του δεύτερου ορόφου. Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews και στον Κώστα Βουλγαράκη ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, όλες οι κινήσεις των συνεργείων πραγματοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν επιστρατευθεί, επίσης, ειδικές κάμερες εντοπισμού, ενώ οι ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης χρησιμοποιούνται όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Ο Δήμος Αθηναίων συμμετέχει στην επιχείρηση υποστηρίζοντας το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου, τα οποία χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των μπάζων και των υπόλοιπων υλικών από το σημείο.

Παράλληλα, στο σημείο εξακολουθεί να βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο διερευνά τα αίτια του περιστατικού. Στην περιοχή παραμένουν ακόμη αστυνομικές δυνάμεις της ΕΛΑΣ, προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση όπου απαιτείται.

Το χρονικό της έκρηξης

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί στην οδό Λυσικράτους και ακολούθησε φωτιά, με αποτέλεσμα το κτίριο να καταρρεύσει και να μετατραπεί σε μια τεράστια μάζα από μπάζα.

Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις και ειδικά συνεργεία, ενώ χρησιμοποιήθηκαν εκπαιδευμένος σκύλος, θερμικές κάμερες και γεώφωνα στην προσπάθεια να εντοπιστεί οποιοδήποτε σημάδι ζωής μέσα στα συντρίμμια.

Υπενθυμίζεται ότι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κατά την άφιξή τους στο συμβάν, απεγκλώβισαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτήριο επί της οδού Λυσικράτους, οι οποίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Κάποια στιγμή ζητήθηκε να επικρατήσει απόλυτη ησυχία στην περιοχή, ώστε τα γεώφωνα να μπορέσουν να καταγράψουν ακόμη και τον παραμικρό ήχο κάτω από τα χαλάσματα.

Στο σημείο επιχειρούν βαριά μηχανήματα, που απομακρύνουν με μεγάλη προσοχή τα μπάζα. Κάθε κίνηση γίνεται αργά και ελεγχόμενα, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν για τους ανθρώπους που ενδέχεται να βρίσκονταν μέσα.