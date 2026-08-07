Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Μονοπήγαδο – Δεν απειλήθηκαν σπίτια

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (07.08.2026) σε δασική έκταση στο Μονοπήγαδο του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η φωτιά στο Μονοπήγαδο, στη Θεσσαλονίκη εκδηλώθηκε περίπου στις 15.30 σε δύσβατο σημείο, βόρεια του οικισμού, μέσα σε καθαρά δασική έκταση, χωρίς να απειλήσει σπίτια.

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Στο πεδίο παραμένουν και επιχειρούν για την αποτροπή αναζωπυρώσεων 61 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 22ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 22 οχήματα.

Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν από αέρος πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, συνδράμοντας τις επίγειες δυνάμεις στο έργο της κατάσβεσης.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μονοπήγαδο του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 61 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ 22 οχήματα, εθελοντές, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2026

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης υδροφόρες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.