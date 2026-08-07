Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Μονοπήγαδο – Δεν απειλήθηκαν σπίτια

Παραμένουν στο σημείο 61 πυροσβέστες για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων - Στη μάχη είχαν ριχτεί πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
Φωτιά, εναέρια
(Φωτογραφία αρχείου: Παπαδόπουλος Βασίλης / eurokinissi)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (07.08.2026) σε δασική έκταση στο Μονοπήγαδο του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η φωτιά στο Μονοπήγαδο, στη Θεσσαλονίκη εκδηλώθηκε περίπου στις 15.30 σε δύσβατο σημείο, βόρεια του οικισμού, μέσα σε καθαρά δασική έκταση, χωρίς να απειλήσει σπίτια.

Στο πεδίο παραμένουν και επιχειρούν για την αποτροπή αναζωπυρώσεων 61 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 22ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 22 οχήματα.

Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν από αέρος πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, συνδράμοντας τις επίγειες δυνάμεις στο έργο της κατάσβεσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης υδροφόρες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
94
71
69
60
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συνελήφθη 49χρονος στο Παλαιό Φάληρο για την εγκληματική οργάνωση του «Έντικ» - Κατηγορείται για εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς επιχειρηματιών
Εντοπίστηκε στα σύνορα με την Καλλιθέα - Οι αρχές είχαν πληροφορίες στα «χέρια» τους πως επέστρεψε στην Ελλάδα αφότου είχε διαφύγει στο εξωτερικό
Περιπολικό
Newsit logo
Newsit logo