Φωτιά στη Χαλκιδική: Από πτώση δέντρου σε κολώνα ρεύματος φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά – Εικόνες από το «σημείο μηδέν»

Από την πτώση δέντρου πάνω σε κολώνα ρεύματος φέρεται να ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική την Πέμπτη 13.08.2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές.

Η φωτιά στην Χαλκιδική έχει πλέον οριοθετηθεί, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις.

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Οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στη Χαλκιδική έχουν επικεντρωθεί στο σημείο από όπου εκτιμάται ότι ξεκίνησε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ένα δέντρο να έπεσε, λόγω των ισχυρών ανέμων, πάνω σε αγωγούς ηλεκτροδότησης και από εκεί να προκλήθηκε η φωτιά.

Στο «σημείο 0» βρίσκονται έμπειροι αξιωματικοί του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, μαζί με πραγματογνώμονες και ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Στόχος τους είναι να εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διαπιστώσουν με ακρίβεια πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.

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Η εικόνα στο πύρινο μέτωπο είναι πλέον καλύτερη και η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο, η επιχείρηση δεν έχει τελειώσει, καθώς οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις και παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι αναμένεται να συνεχιστούν και το πρωί της Παρασκευής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να σβήσουν κάθε νέα εστία πριν αυτή πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 155 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 57 οχήματα. Ανάμεσά τους βρίσκονται 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Μολδαβία, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Από αέρος έκαναν ρίψεις μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας εννέα αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν περιοδικά, ενώ ένα από τα ελικόπτερα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας, καθώς και δύο μηχανήματα έργου της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και με επιπλέον πυροσβέστες από άλλες περιοχές της χώρας. Συνολικά 40 πυροσβέστες της 1ης και της 2ης ΕΜΟΔΕ μετέβησαν αεροπορικώς από την Ελευσίνα, ενώ ακόμη 32 πυροσβέστες από Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη, Κοζάνη, Βόλο και Καβάλα μετακινήθηκαν οδικώς προς τη Χαλκιδική.